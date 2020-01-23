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    Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

    Hayvanlara eziyet edilmemesi bakımından atlı faytonlar yerine elektrikli araçların kullanılması gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, Denizli'de üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti.
    6 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli bir firmanın geliştirdiği elektrikli faytonu kullandı. Elektrikli faytonlar, atlı faytonlara alternatif olarak sık sık gündeme geliyor.

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    Elektrikli faytonu Tuzla’daki İstanbul Park’ta test eden Varank, hayvanlara eziyet edilmemesi bakımından bu tür hizmetlerde elektrikli araçların kullanılması gerektiğini vurguladı. Varank, test ettiği elektrikli faytonla ilgili “Gerçekten memnun kaldık. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç.” yorumunda bulundu.

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    Özellikle kamu alımlarında yerli üreticilerin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Mustafa Varank, “Her ortamda yerli üretimin öneminden ve kullanımından bahsediyoruz. Ülkemizde üretilen ürünlerin yabancı ürünlere tercih edilmesini istiyoruz. Bu konuda aslında mevzuat da var. Yerli ürünlere fiyat avantajı uygulanması konusunda mevzuat şu anda zaten uygulamada.” şeklinde konuştu.

    Tek şarjla 80 km menzil sunuyor

    Referans Limited Şirketi’nin geliştirdiği elektrikli fayton Denizli’nin Sarayköy ilçesinde üretiliyor. Söz konusu faytonun tek şarjla 70-80 km menzile sahip olduğu ve 6-8 saatte şarj olduğu belirtiliyor. 30 km/s hıza ulaşan araç, 4 tekerlek hidrolik fren sistemiyle çalışıyor. Elektrikli faytonların yurt dışı pazarlara da satıldığı ifade ediliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bakan-varank-yerli-uretim-elektrikli-faytonun-direksiyonunda/1710877 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolcum 5 sa. en beğenilen
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    İşleri güçleri test için bir tane elektrikli protatip ürettirip gaz vermek. Arkası yok. Bazıları hala bunlara inanıyor..



    Buyrun bu da 2018'de yine böyle verilen bir haberde, üretileceği söylenen elektrikli faytonun fotoğrafı..



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    milliyet.com.tr/...
    [resim] İşleri güçleri test için bir tane elektrikli protatip ürettirip gaz vermek. Arkası yok. Bazıları hala bunlara...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    xenix 5 sa.
    Elktrikli fayton yapıp bunu yeşile boyamak 😂 azıcık estetik kaygılarınız olsun.
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    Draken 24 4 sa. yeni yorumcu
    Fayton bile yapamazlar kesin bu da çin malı bişeyden ithaldir
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    1 Avatar
    firat_kilic 39 dk.
    Hiç fiyat bilgisi yok. Amerikada dikkat ettiyseniz samsung lg vs gibi markalar fiyatı web sitelerinde belirtmek zorundadır. Bizde garip bir hırsızlık huyu var adam vitrine bilgisayar ve özellikleri koyuyor fiyat yazmıyor müşterinin tipine göre muamle.. bu ise B.M. insan haklarına aykırı. Ver bakalım fiyat bilgisini kazıklanıyormuyuz? ithal mi* ötv var mı görelim.
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    mtanhu 52 dk.
    Bu olumsuz yorumları yapanlara sesleniyorum : Madem daha üretkensiniz, daha iyisini yapabiliyorsunuz, belli kafa var, burda zaman harcayacağınıza, üretin, para kazanın, kazandırın kardeşlerim!!!

    ------

    bu ülkenin en temel sorunu, üretimdir. O yüzden, kullandığımız ürünlerin nerdeyse tamamına yakını yabancı üretim yada yabancı şirketlerin ülkemizde yerli işçilerle ürettiği ürünler. Bugün fayton olur, yarın başka bir şey olur. Üretim tarihini bilmedinizden olsa gerek, Avrupa ve Japonyada, akla hayale gelmeyecek, prototipten başka üretimi olmayan neler neler üretmişler. Üretim, nihayetinde büyüme gibi, yol yürümek gibi bir süreçtir. Bir yerlerden başlanması gerekirdi zamanında, geç de olsa demeyeceğim, üretimin geci olmaz. Ben destekliyorum üretim zihniyetini...tebrikler.
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    lazer__ 54 dk.
    Bunu da test etmişti

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    Darknesia 2 sa.
    Elektrikli faytona harcadığınız emeği keşke daha yararlı şeylere harcasaydınız. Fayton ne abi hangi yüzyılda yaşıyoruz..
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    xml-arif 3 sa.
    sıfır estetik bu nedir be kardeşim renge bak
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    simbolmina 3 sa.
    Olsun :) bir :) yerden :) başlamak:) lazım:) siz :) ancak:) köstek:) olun :) hayinler:)
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    9600_G_T 3 sa.
    sabah akşam test başka bir şey yok
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    Ulan Musk 4 sa.
    Bu tipe buharla çalışsa daha iyi olurdu bence. Elektrik olmamış.
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    Formani 4 sa.
    İş üretimdeyse eğer ben bunlardan daha üretkenim, her gün yerli bir şeyler üretiyorum tuvalette.
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    Erasmus78 4 sa.
    Model T yi Elektrikli hale çevirmişler. Bu kadar vizyonsuz adamların elinden en fazla bu çıkar zaten.
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    1220 kez okundu.
    22 yorum yazıldı.

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