Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli bir firmanın geliştirdiği elektrikli faytonu kullandı. Elektrikli faytonlar, atlı faytonlara alternatif olarak sık sık gündeme geliyor.

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Elektrikli faytonu Tuzla’daki İstanbul Park’ta test eden Varank, hayvanlara eziyet edilmemesi bakımından bu tür hizmetlerde elektrikli araçların kullanılması gerektiğini vurguladı. Varank, test ettiği elektrikli faytonla ilgili “Gerçekten memnun kaldık. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç.” yorumunda bulundu.

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Özellikle kamu alımlarında yerli üreticilerin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Mustafa Varank, “Her ortamda yerli üretimin öneminden ve kullanımından bahsediyoruz. Ülkemizde üretilen ürünlerin yabancı ürünlere tercih edilmesini istiyoruz. Bu konuda aslında mevzuat da var. Yerli ürünlere fiyat avantajı uygulanması konusunda mevzuat şu anda zaten uygulamada.” şeklinde konuştu.

Tek şarjla 80 km menzil sunuyor

Referans Limited Şirketi’nin geliştirdiği elektrikli fayton Denizli’nin Sarayköy ilçesinde üretiliyor. Söz konusu faytonun tek şarjla 70-80 km menzile sahip olduğu ve 6-8 saatte şarj olduğu belirtiliyor. 30 km/s hıza ulaşan araç, 4 tekerlek hidrolik fren sistemiyle çalışıyor. Elektrikli faytonların yurt dışı pazarlara da satıldığı ifade ediliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bakan-varank-yerli-uretim-elektrikli-faytonun-direksiyonunda/1710877

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