Reklam Kurulu'ndan Stellantis'e toplam 1.2 milyon lira ceza

Uygulanan cezalardan ilki www.peugeot.com.tr adresinde yer alan "Kışlar Soğuk ve Yağışlı 3+ Araçlarınız Göz Alıcı ve Bakımlı" başlıklı reklamlarla ilgili. Bu reklamda, "3 yaş üzeri binek Peugot'unuza özel KDV dahil 6.499 TL avantajlı bakım paketi Peugot yetkili servislerinde sizleri bekliyor” ifadelerine yer verildiği ancak hiçbir yetkili servisin bu fiyattan bakım yapmayı kabul etmediği ve katılım sağlayan yetkili servislere herhangi bir yönlendirme yapılmadığı için 600 bin TL para cezası uygulandı.
Buna ek olarak, yine benzer şekilde www.citroen.com.tr adresinde yer alan "Aracınız Bu Kışa Bakımlı Girecek" başlıklı reklamlarda "3 yaş üstü binek aracınızın bakımını Citroen yetkili servis güvencesiyle yaptırın, sadece 6.499 TL'ye aracınızı kışa hazırlayın” şeklinde ifadelere yer verildiği, ancak kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicinin ulaştığı yetkili servislerin bu fiyattan bakım yapmayı kabul etmediği ve katılım sağlayan yetkili servislere herhangi bir yönlendirme yapılmadığı için 600 bin TL para cezası uygulandı.
Reklam Kurulu tarafından yayınlanan raporda ayrıca www.opel.com.tr adresinde yapılan "İkame Araç Hizmeti" başlıklı reklamlar hakkında da şikayette bulunulduğu ancak yapılan incelemeler sonucu bu hizmetin yetkili servislerde uygulandığı tespit edildiği için herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı ifade edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: