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    Reklam Kurulu'ndan Stellantis'e toplam 1.2 milyon lira ceza

    Reklam Kurulu, bazı Stellantis markalarının internet siteleri üzerinden yayınladıkları reklamların tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte bulunduğuna karar vererek cezai işlem uyguladı.

    Rekabet Kurulu'ndan Stellantis'e toplam 1.2 milyon lira ceza Tam Boyutta Gör
    Reklam Kurulu, gelen şikayetler doğrultusunda Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'ye internet üzerinden yapılan bazı reklamların tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte bulunması nedeniyle toplam 1.2 milyon lira idari para ve söz konusu reklamları durdurma cezası uyguladı.

    Uygulanan cezalardan ilki www.peugeot.com.tr adresinde yer alan "Kışlar Soğuk ve Yağışlı 3+ Araçlarınız Göz Alıcı ve Bakımlı" başlıklı reklamlarla ilgili. Bu reklamda, "3 yaş üzeri binek Peugot'unuza özel KDV dahil 6.499 TL avantajlı bakım paketi Peugot yetkili servislerinde sizleri bekliyor” ifadelerine yer verildiği ancak hiçbir yetkili servisin bu fiyattan bakım yapmayı kabul etmediği ve katılım sağlayan yetkili servislere herhangi bir yönlendirme yapılmadığı için 600 bin TL para cezası uygulandı.

    Buna ek olarak, yine benzer şekilde www.citroen.com.tr adresinde yer alan "Aracınız Bu Kışa Bakımlı Girecek" başlıklı reklamlarda "3 yaş üstü binek aracınızın bakımını Citroen yetkili servis güvencesiyle yaptırın, sadece 6.499 TL'ye aracınızı kışa hazırlayın” şeklinde ifadelere yer verildiği, ancak kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicinin ulaştığı yetkili servislerin bu fiyattan bakım yapmayı kabul etmediği ve katılım sağlayan yetkili servislere herhangi bir yönlendirme yapılmadığı için 600 bin TL para cezası uygulandı.

    Reklam Kurulu tarafından yayınlanan raporda ayrıca www.opel.com.tr adresinde yapılan "İkame Araç Hizmeti" başlıklı reklamlar hakkında da şikayette bulunulduğu ancak yapılan incelemeler sonucu bu hizmetin yetkili servislerde uygulandığı tespit edildiği için herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı ifade edildi. 

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