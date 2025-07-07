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Tam Boyutta Gör BMW’nin ilk olarak 2021 yılında tanıttığı elektrikli scooter modeli CE 04, sıradan scooter tasarımlarını geride bırakarak adeta bir bilim kurgu filmlerinden fırlayan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. 2025 için güncellenen modelde bu cesur tasarım büyük ölçüde korunurken, bazı güncellemeler yapıldı.

Yeni model yılıyla birlikte CE 04 artık üç farklı donanım seviyesiyle sunuluyor: Basic, Avantgarde ve Exclusive. Basic versiyonu yalnızca açık beyaz gövde rengiyle geliyor ve siyah-gri sele ile şeffaf ön cam bu sade görünümü tamamlıyor. En üst pakette ise Space Silver metalik gövde rengi, daha büyük bir ön cam ve ısıtmalı sele ve elcikler gibi lüks özellikler öne çıkıyor. Ayrıca özel döşeme tasarımı da bu versiyonu diğerlerinden ayırıyor.

2025 CE 04’te mekanik anlamda bir değişiklik yapılmamış. 42 beygir gücünde tek elektrik motoruna sahip model, 8.9 kWsa kapasiteli batarya ile çalışıyor. Daha düşük güçlü, 31 beygirlik bir versiyonu da mevcut. BMW, bu scooter’ın tek şarjla 130 kilometre menzil sunduğunu ve 0’dan 50 km/s hıza sadece 2.6 saniyede ulaştığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Ev tipi prizle yapılan tam şarj işlemi yaklaşık 4 saat 20 dakika sürerken, 6.9 kW gücündeki hızlı şarj cihazı ile bu süre 1 saat 40 dakikaya düşüyor. Ayrıca yüzde 20’den yüzde 80’e dolum 45 dakika sürüyor.

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Tüm CE 04 modelleri isteğe bağlı olarak BMW Motorrad’ın otomatik denge kontrolü (ASC) ve dinamik çekiş kontrolü (DTC) sistemleriyle donatılabiliyor. Üç farklı sürüş modu, ABS fren sistemi, LED aydınlatmalar ve 10.25 inçlik dijital gösterge paneli gibi donanımlar ise standart olarak sunuluyor.

BMW CE 04'ün mevcut versiyonu Türkiye'de Avantgarde ve Comfort donanım seviyeleriyle 713 bin TL'den başlıyor.

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BMW'nin elektrikli scooter modeli CE 04 yenilendi

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