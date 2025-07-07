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Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli SUV modeli YU7’nin teslimatlarına başladığını duyurdu. Şirketin kurucusu, başkanı ve CEO’su Lei Jun, bazı araçları bizzat sahiplerine teslim etti. Teslimatlar, Çin genelinde 58 şehirde aynı anda başladı. Ancak üretim kapasitesindeki kısıtlamalar nedeniyle bekleme süreleri daha da uzamış durumda.

Bekleme süresi 14 aya yükseldi

Tam Boyutta Gör Çinli kaynaklara göre, YU7'nin standart versiyonu için bekleme süresi 59-62 haftaya çıktı. Geçtiğimiz hafta bu süre 58-61 hafta aralığındaydı. YU7 Pro versiyonu için bekleme süresi 53-56 haftaya, Max versiyonu içinse 45-48 haftaya yükseldi.

26 Haziran’da tanıtılan ve Tesla Model Y’ye rakip olarak konumlandırılan YU7, satışa sunulduktan sadece üç dakika içinde 200.000 kesin sipariş aldı. 18 saat içinde bu sayı 240.000’i geçti. YU7’nin fiyatları yaklaşık 35.380 dolardan başlıyor.

Üretim hızlansa da yetersiz kalıyor

Xiaomi’nin Pekin’de bulunan elektrikli araç fabrikasının birinci fazı yılda 150.000 araç üretim kapasitesine sahip. Haziran 2024 itibarıyla çift vardiya sistemine geçilmiş olsa da yoğun talep nedeniyle bu kapasite yetersiz kalıyor. Xiaomi, fabrikanın ikinci fazı için personel alımlarını hızlandırdı. İkinci fazın haziran ortasında tamamlandığı ve temmuz-ağustos aylarında üretime başlayacağı bildiriliyor.

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YU7’nin piyasaya çıkışı, Xiaomi’nin üretim kapasitesi üzerindeki baskıyı daha da artırmış görünüyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda üçünci bir fabrika için arazi satın aldığını duyurmuştu.

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Xiaomi YU7 için teslimat bekleme süresi 14 aya kadar ulaştı

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