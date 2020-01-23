JDI kağıt kadar ince parmak izi ve nabız ölçer geliştirdi

Japan Display Inc. markasını daha çok Apple ürünleri için geliştirdiği ekranlar ile duyuyoruz. Bir ara mali sıkıntılar nedeniyle Apple ve Sharp tarafından akıllı telefon ekran üretim tesisinin satın alınacağı gündeme gelen JDI farklı alanlarda da boy gösteriyor.

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Devrim yaratabilir

Farklı gelir modelleri oluşturmak adına firma biyometrik amaçlı görüntüleme sensörleri de geliştiriyor. Nabız ölçen sensörler ve parmak izi tarayan sensörler bunlar arasında. Normalde bu iki sensör donanım gereksinimleri nedeniyle ayrı olarak kullanılmak zorunda. JDI ve Tokyo Üniversitesi önemli bir çalışmaya imza attı.

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Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan sensör hem yüksek çözünürlükte görüntüleme ile parmak izini tarayabiliyor hem de yüksek hızlı okuma ile nabız hareketlerini ölçebiliyor. Üstelik bu sensör sadece 15 mikro metre kalınlığında ve kolay bir şekilde bükülebiliyor.

JDI henüz bu teknolojinin kullanım alanlarını açıklamış değil. Bu bakımdan ekran altına entegre edilen nabız ve parmak izi okuyucular mümkün olabilir mi veya giyilebilir cihazlarda da parmak izi okuyucu imkanı doğar mı şimdilik belli değil.

https://www.slashgear.com/jdi-paper-thin-bendable-image-sensor-reads-pulse-waves-and-fingerprints-22607402/

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