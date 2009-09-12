be quiet! giriş seviyesi yeni güç kaynaklarını duyurdu

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be quiet! SFX serisi

Almanya merkezli güç kaynakları üreticisi be quiet! bir süredir devam eden sessizliğini bozdu ve hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurdu. Firma tarafından SFX ve TFX serileri altında hazırlanan yeni güç kaynaklarının özellikle giriş seviyesinde kalite çıtası yüksek PSU ihtiyacı duyan kullanıcılar için hazırlandığı belirtilirken, TFX serisi altında 300 Watt'lık bir, SFX serisi altında ise 300 Watt ve 350 Watt'lık iki yeni güç kaynağı anons edildi. 80Plus sertifikasına sahip olan ve %86'ya varan oranda verimlilik sağlayabilen güç kaynaklarında iki adet 12v rail kanalına yer veriliyor.

Soğutma için 80mm'lik fana yer verilen yeni güç kaynaklarının 25 derece sıcaklıkta 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sundukları açıklandı. be quiet! tarafından iki yıllık garanti ile sunulan yeni güç kaynaklarının fiyatları ise modeline göre sırasıyla 43 Avro (300 Watt SFX), 48 Avro (300 Watt TFX) ve 51 Avro (350W SFX) olarak belirlenmiş.

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be quiet! TFX serisi