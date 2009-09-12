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be quiet! giriş seviyesi yeni güç kaynaklarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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be quiet! giriş seviyesi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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be quiet! SFX serisi

Almanya merkezli güç kaynakları üreticisi be quiet! bir süredir devam eden sessizliğini bozdu ve hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurdu. Firma tarafından SFX ve TFX serileri altında hazırlanan yeni güç kaynaklarının özellikle giriş seviyesinde kalite çıtası yüksek PSU ihtiyacı duyan kullanıcılar için hazırlandığı belirtilirken, TFX serisi altında 300 Watt'lık bir, SFX serisi altında ise 300 Watt ve 350 Watt'lık iki yeni güç kaynağı anons edildi. 80Plus sertifikasına sahip olan ve %86'ya varan oranda verimlilik sağlayabilen güç kaynaklarında iki adet 12v rail kanalına yer veriliyor.

Soğutma için 80mm'lik fana yer verilen yeni güç kaynaklarının 25 derece sıcaklıkta 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sundukları açıklandı. be quiet! tarafından iki yıllık garanti ile sunulan yeni güç kaynaklarının fiyatları ise modeline göre sırasıyla 43 Avro (300 Watt SFX), 48 Avro (300 Watt TFX) ve 51 Avro (350W SFX) olarak belirlenmiş.

be quiet! giriş seviyesi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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be quiet! TFX serisi


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MrPerFormance 10 yıl
Alttaki psu sunucu tipi gibi görünüyor. rockmount kasalar için.
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IeVeN 10 yıl
alt resimdeki Psu daha çok htpc ler için tasarlanan, " slim " denen ince yapılı kasalarda kullanılıyor. slim kasalara itx anakart, pico cinsi psu ( alt resimdeki gibi ) slim dvd gibi daha az yer kaplayan ve olabildiği kadar minyatür parçalar tercih ediliyor.
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sgnr 10 yıl
kamikazeden +1
Gerçekten giriş seviyesinde psularda çok dandik ürünler olabiliyor. Alttaki resimdeki psu ne tür kasalar için çözemedim :S
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IeVeN 10 yıl
arkadaşlar psu nun verimliliği vereceği watt miktarını etkilemiyor. sadece verimliliği 80+ sertifikalı psu lar bu watt değerini emsallerine göre daha az enerji tüketerek yapıyor. 80+ sertifikalı bu ürün 350 watt değerini diğer ( 80+ sertifikasına sahip olmayan ) 350 watt psu lardan daha az elektrik tüketerek veriyor. Olayın özü budur.
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max975 10 yıl
ilginç bir tasarım olmuş
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kamikazeden 10 yıl
giriş seviyesi psu piyasasında kaliteli ürün eksikliği var bence de,kaliteli ürün kaliteli komponent kullanımı gerektireceğinden ve bu da fiyata etkiyeceğinden üreticiler riske girmek istemiyor anlaşılan şu kriz zamanı.ama 300-350-400W gibi seviyelerde 80+ bronz veya üzeri sertifikalı ürünleri ülkemiz pazarında görmeyi isterim.
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stradivardi 10 yıl
nasıl oluyor 350 watt olupta 460 watt a yakın durumda olmak anlamadım verimliliğin pek anlamını bilmiyorsun galiba
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OverClocK1ng 10 yıl
350 Watt olup %86 verimlilik sağlıyorsa piyasadaki pek çok 460 Watt diyenlere yakın olacağı kesin. Hem de daha uygun.
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Erasmus78 10 yıl
Be Quite'ın epeydir sesi çıkmıyordu. Sırf Almanya'da üretiliyor diye en favori PSU markamdır kendileri.
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