BenQ, AMD Yukon tabanlı iki yeni Panel PC hazırladı

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AMD'nin düşük güç tüketimli ve uygun maliyetli sistemler için geliştirdiği Yukon platformu üreticiler arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan BenQ, Yukon platformunu temel alan iki yeni "hepsi bir arada" sistem hazırladı. Firmanın Panel PC formundaki nScreen i91 ve nScreen i221 kod adlı yeni masaüstü bilgisayarları spesifikasyon anlamında benzer detayları paylaşırken sistemleri ayıran farkın ekran boyutları ve çözünürlüklierinin olduğu belirtiliyor.

BenQ'nun yeni sistemlerinden nScreen i91, 18.5" (1366x768) boyutunda, nScreen i221 modeli ise 21.5" (1920x1080) boyutunda ekrana sahip AMD'nin 690E yonga setli anakartı üzerine inşa edilen sistemlere 1.5unGHz'de çalışan, düşük güç tüketimli Sempron 210U işlemcisinin güç verdiği belirtiliyor. 1GB sistem belleğine ve 160GB'lık sabit diske sahip olan "hepsi bir arada" sistem çözümlerinde ayrıca 1.3MP kamera, Ethernet, WiFi ve çoklu kart okuyucusu gibi detaylara yer verilmiş.

BenQ'nun henüz fiyatlarını açıklamadığı sistemlerden nScreen i91 modelinin Nisan ayı ortalarına doğru, nScreen i221 modelinin ise Ekim ayı içerisinde kulllanıma sunulacağa belirtiliyor.

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