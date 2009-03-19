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BenQ, AMD Yukon tabanlı iki yeni Panel PC hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BenQ, AMD Yukon tabanlı iki yeni Panel PC hazırladı
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AMD'nin düşük güç tüketimli ve uygun maliyetli sistemler için geliştirdiği Yukon platformu üreticiler arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan BenQ, Yukon platformunu temel alan iki yeni "hepsi bir arada" sistem hazırladı. Firmanın Panel PC formundaki nScreen i91 ve nScreen i221 kod adlı yeni masaüstü bilgisayarları spesifikasyon anlamında benzer detayları paylaşırken sistemleri ayıran farkın ekran boyutları ve çözünürlüklierinin olduğu belirtiliyor.

BenQ'nun yeni sistemlerinden nScreen i91, 18.5" (1366x768) boyutunda, nScreen i221 modeli ise 21.5" (1920x1080) boyutunda ekrana sahip AMD'nin 690E yonga setli anakartı üzerine inşa edilen sistemlere 1.5unGHz'de çalışan, düşük güç tüketimli Sempron 210U işlemcisinin güç verdiği belirtiliyor. 1GB sistem belleğine ve 160GB'lık sabit diske sahip olan "hepsi bir arada" sistem çözümlerinde ayrıca 1.3MP kamera, Ethernet, WiFi ve çoklu kart okuyucusu gibi detaylara yer verilmiş.

BenQ'nun henüz fiyatlarını açıklamadığı sistemlerden nScreen i91 modelinin Nisan ayı ortalarına doğru, nScreen i221 modelinin ise Ekim ayı içerisinde kulllanıma sunulacağa belirtiliyor.

BenQ, AMD Yukon tabanlı iki yeni Panel PC hazırladı
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rogerwilco 10 yıl
i91 modeli $649 son kullanici fiyati ile Japonya, Tayvan ve Cin'de satilmaya basladi. Bu fiyattaki modelde XP-Home var.
TechPowerUp'in haberine gore, techpowerup.com/... ATI Radeon X1200 ekran karti da var urunun.
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boraaktas 10 yıl
Ofisler için gerçekten çok şık ve gözalıcı bir ürün.
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Vuze 10 yıl
optik sürücü sanırsam yok bence kötü bir özellik olması gerekli ancak tabiki maliyet odaklı olabilirse biraz zor
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gordon01 10 yıl
optik sürücü göremedim bunda
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Trecc11 10 yıl
çok şık
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buraoca2 10 yıl
@polatyy
Ne yazıkki ülkemizde böyle... !!!Umarım en yakın zamanda uyanabiliriz!!! Yoksa iş işten geçecek...
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XivA 10 yıl
ya bir eksiklik var PSU koymayı unutmuşlar :) ohh bea atomdan kurtuluyoruz. tam bir ofis canavarı!
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husNUKE 10 yıl
ofisler için çok şık ve ideal bir çözüm
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OverClocK1ng 10 yıl
Ya çok güzel ya. Benim gibi filmi zleyen insanlar için çok güzel ama keşke arka tarafı çok az daha büyük olup 4 Gb ram ve 1080p HD video oynatacak bir işlemciye sahip olsaydı. Ekran çözünürlüğü de yine 1366*768 olanı olsaydı...
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SERIM 10 yıl
2 yıl önce I mac lerden yola cıkarak ( ki bunlarda aynı mantıkla hazırlanmış pc ler) bir kaç proje üzerinde çalışıp hatta bunların üretimi vs konusunda baya debelenmiştim ama herkes gülmüş geçmişti , simdi piyasayı domine eden mkv playerlarlada ilgili vestelle görüşmüştüm daha piyasada ürün yokken onlarda aynısını yaptı , Yazık!! , Biz ne zaman birilerinden önce davranacagız ne zaman uyanacagız çok merak ediyorum
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ufuks36 10 yıl
Acayip derecede güzel bir makine
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Pandemic 10 yıl
tam ofislik.
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fatihcanery 10 yıl
kasa buharlaşmış gibi :D
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