BFG'den fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce 9800GT

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın ömür boyu garanti ve 7/24 teknik destek hizmeti sunan az sayıda ki iş ortağından BFG, GeForce 9800GT tabanlı iki yeni model daha hazırladı. Firmanın OC+ serisi dahilinde hazırlanan kartlar modeline göre, tercih edilen soğutucu ve arttırılan saat hızları ile dikkat çekiyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olan yeni modeller 512MB GDDR3 bellek ile donatılmış.

Aynı seri dahilinde hazırlanan kartlardan biri referans diğeri ise özelleştirilmiş soğutucu kullanıyor. DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modeller, CUDA ve PhysX teknolojisiyle de uyumlular. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyan GeForce 9800GT tabanlı ekran kartları çift DVI ve HDTV konnektörleri ile donatılmış.

Kartların saat hızlarına baktığımızda ise referans tasarım modelin 635MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 1850MHz olarak belirlenen frekans değerlerine, özelleştirilen soğutucusuyla öne çıkan modelin ise 650MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 1926MHz bellek saat hızlarına sahip olduğu belirtilyior. BFG'nin kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen modelleri için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.