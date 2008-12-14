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BFG'den fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce 9800GT

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG'den fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce 9800GT
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Nvidia'nın ömür boyu garanti ve 7/24 teknik destek hizmeti sunan az sayıda ki iş ortağından BFG, GeForce 9800GT tabanlı iki yeni model daha hazırladı. Firmanın OC+ serisi dahilinde hazırlanan kartlar modeline göre, tercih edilen soğutucu ve arttırılan saat hızları ile dikkat çekiyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olan yeni modeller 512MB GDDR3 bellek ile donatılmış.

Aynı seri dahilinde hazırlanan kartlardan biri referans diğeri ise özelleştirilmiş soğutucu kullanıyor. DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modeller, CUDA ve PhysX teknolojisiyle de uyumlular. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyan GeForce 9800GT tabanlı ekran kartları çift DVI ve HDTV konnektörleri ile donatılmış.

Kartların saat hızlarına baktığımızda ise referans tasarım modelin 635MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 1850MHz olarak belirlenen frekans değerlerine, özelleştirilen soğutucusuyla öne çıkan modelin ise 650MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 1926MHz bellek saat hızlarına sahip olduğu belirtilyior. BFG'nin kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen modelleri için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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maviay1980 10 yıl
Standart 9800GT nin 8800den pek bir farkı yok,sanırım biraz daha az güç tüketir;ama yinede BFG,EVGA,CLUB3D 9800GT Şu an için yeterde artar zaten piyasaya oyun da çıkmaz oldu...
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After_Dark 10 yıl
650 MHZ Oc olarakmı Yaw benim Kartım Normalde 650 MHZ çalışıyor Bide OC diyor garip.Benim kartımda 9600GT garip????
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DangerTuRK 10 yıl
bende sparkle 8800 gt var ona göre nasıl bu kart ?
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
görünüş kalite gayet güzel fakat 200 dolar etiket olursa üzerinde olmaz
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Spoon! 10 yıl
Haber İcin Tesekkürler, Güzele Benziyorlar
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Haber için Teşekkürler
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Applejack 10 yıl
OC+ 'ın soğutması güzelmiş.
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iktyas 10 yıl
oc+nın soğutucusu 8800gtx soğutucusunun tersi olmuş
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