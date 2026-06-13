Asırlık Türk bilgeliğiyle yoğrulan Bilge AI tanıtıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yerli yapay zekâ projesi Bilge AI duyurusunu yaptı. Bilge AI globalde Claude Code, ChatGPT, Google Gemini gibi dil modellerine rakip olacak.

Bilge AI nedir?

Asırlık Türk bilgeliğiyle yoğrulduğu belirtilen Bilge AI, diğer dil modellerindeki klasik sayfa tasarımını temel alıyor. Kumru adındaki ilk yapay zekâ dil modelinden oldukça farklı olduğunu belirtmek gerek. Kültigin adındaki temel abonelik ücretsiz iken araştırmaya yönelik Kağan adındaki Plus abonelik 99TL ve vibecoding de barındıran Umay adındaki sınırsız Pro abonelik ise aylık 1500TL olarak fiyatlandırılıyor. Uygulama mobil mağazalarda ve bilgeai.co adresinde yerini almış durumda.

Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı geliyor 3 sa. önce eklendi

Sezgisel bir arayüze sahip olan Bilge AI, Türk dilinin inceliklerini, kültürel kodlarını ve bağlamsal anlamları analiz edecek şekilde geliştirildi. Türk Edebiyatı analizi, Osmanlı strateji modelleri, Sufi felsefe entegrasyonu, modern AI mimarisi bunlararasında.0.2 saniyede yanıt verebilen dil modeli tamamen şifreli ve gizliliği ön plana alarak verileri işliyor. Kullanıcısını sürekli öğrenen Bilge AI global erişim için 50'den fazla dili de konuşabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: