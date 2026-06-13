Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınasının tüm sektörleri kasıp kavurmaya başladığı günümüzde Türkiye de kendi eylem planını hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamayla Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planını duyurdu.

Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı nedir?

2026-2030 yılları arasını kapsayan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı; “Fark Et”, “İstifade Et”, “Üret” ve “Yönet” olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Plan kapsamında eğitimler, uzman yetiştirme, veri merkezi inşası ve dökümantasyon gibi bileşenler yer alıyor.

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Eylem planının ilk aşaması Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı olacak. 81 ilde hayata geçirilecek olan yapay zekâ okuryazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim verilecek. Eş zamanlı olarak 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştirilecek.

İkinci aşamada Sağlık, tarım, savunma ve e-ticaret başta olmak üzere en az 2 bin kamu veri seti Ulusal Veri Kütüphanesi üzerinden kullanıma açılacak. Ayrıca 2030 yılına kadar veri merkezi kurulu gücü en az 1 gigavata çıkarılacak ve kamu yatırım programlarından yapay zekâ projelerine en az %2 pay ayırılacak.

Son olarak yatırımcılara enerjisi ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ’lere ve araştırmacılara hızlı prototip imkânı sunan yapay zekâ büyüme bölgeleri kurulacak. Veri merkezi, bulut ve yapay zekâ altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynak harekete geçirilecek. Yine İstanbul yapay zekâ alanında Türkiye’nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandırılacak.



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Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı geliyor

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