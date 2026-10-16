Amazon, Grok Bot’u engelledi: Elon Musk, rakip alışveriş platformu kurabilir

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Elon Musk, Grok Bot’un Amazon’da engellenmesinin ardından şirkete rakip bir alışveriş platformu kurabileceklerini söyledi. Musk’ın açıklaması, X bünyesinde yapay zeka destekli bir alışveriş hizmeti geliştirilebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Elon Musk’tan Amazon’a rakip platform sinyali

Elon Musk, Grok Bot’un Amazon üzerinden alışveriş yapmasının engellenmesine ilişkin bir X kullanıcısının paylaşımına yanıt verdi. Kullanıcı, Amazon’un yapay zeka botlarının sipariş vermesini engellediğini belirterek Musk’a X bünyesinde bir alışveriş platformu kurma önerisinde bulundu.

Musk, söz konusu paylaşımı alıntılayarak “Belki de Amazon’a rakip bir girişim başlatmalıyız” ifadesini kullandı. Bu açıklama, X Shop benzeri bir alışveriş hizmetinin geliştirilebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak Musk, olası X Shop için herhangi bir somut plan veya takvim paylaşmadı.

Böyle bir girişim, yapay zeka destekli alışveriş deneyimini X ekosistemine taşıyabilir. Bununla birlikte Amazon'a rakip olmak için yalnızca bir yapay zeka arayüzü geliştirmek yeterli olmayacak. Platformun geniş bir satıcı ağına, rekabetçi fiyatlara, güvenilir ödeme altyapısına, lojistik çözümlerine ve müşteri hizmetlerine de ihtiyacı olacak.

Amazon, Grok Bot’un sipariş vermesini engelliyor

Öte yandan Musk’ın açıklamasının arkasında Amazon’un Grok Bot’a yönelik erişim engeli bulunuyor. Amazon üzerinden yapay zeka ajanıyla sipariş vermeye çalışan kullanıcılar, yetkisiz bir yapay zeka ajanının erişiminin şirketin kullanım koşullarını ihlal ettiğini belirten bir uyarıyla karşılaşıyor. Bu uyarılar esasında birkaç gündür alınıyor.

Amazon’un ise kendi yapay zeka destekli alışveriş ajanlarını geliştirdiği de biliniyor.

Tesla Roadster uçuyor 7 sa. önce eklendi

SpaceXAI (veya SpaceXSI) tarafından geliştirilen Grok Bot, sadece yapay zeka ajanlarıyla çalışanları ilgilendirmiyor. Bu araç, Tesla kullanıcıları için de oldukça önemli. Zira Tesla, yapay zeka asistanını 22 Eylül’de araçlarına entegre etti. Sistem, Cybercab modelleri ve Model Y Robotaxi filosunun tamamında da etkinleştirildi. Bu entegrasyon, yolcuların market alışverişi veya kahve siparişi gibi işlemleri yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirmesinin önünü açıyor.

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Amazon, Grok Bot’u engelledi: Elon Musk, rakip platform kurabilir

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