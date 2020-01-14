Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi

    Windows 7 işletim sisteminin teknik desteğinin sonlanması ile birlikte kurumsal tarafta Windows 10 cihazlara geçişler hızlanıyor. Bunun etkisi pazarda büyük oldu.
    1 hf.
    2,4b
    1
    10
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi
    Tam Boyutta Gör

    Gerek bileşen maliyetlerinde yükselmeler, gerek global ekonomik durumda yaşanan durgunluk ve gerekse Windows 8 işletim sisteminin hayal kırıklığı 2011 sonrasında bilgisayar pazarını derin bir sessizliğe gömmüştü.

    2019 dönüm noktası oldu

    Bu süreçte bazı çeyrek dönemler yükseliş olsa da yıl genelinde hep düşüş yaşandı. Sadece oyuncu donanımları sınıfı sürekli bir yükseliş içerisinde olmayı başardı. 2019 yılı ise makus talihin değiştiği yıl oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

    Gartner ve IDC analizlerine göre bilgisayar pazarı 2019 yılını yüzde 1.7 yükselişle kapattı. Normalde IDC, analizlerinde Chromebook ve iPad modellerini hesaba katarak analiz yapıyor. Gartner ise bunları hesaba katmıyor. Bu bakımdan analizlerde farklılık yaşanıyordu ancak bu kez her ikisi de yükseliş gösteriyor.

    İş istasyonu, dizüstü, masa üstü gibi ürünlerin olduğu geleneksel PC segmenti geçen yılın son çeyreğinide 70 milyon üzeri satışla tamamladı ve önemli bir yükseliş yakaladı. Windows 7 işletim sisteminin ömrünü tamamlaması nedeniyle kurumsal tarafta geçişlerin hızlanması bunun ana nedeni oldu.

    İçinde bulunduğumuz yıl yükselişin sürdürülebilmesi açısından önemli görülüyor. Kurumsal geçişlerin devam edecek olması satışların belirli bir seviyeyi korumasına yardım edecek. Belki yıl sonlarına doğru yine bir durgunluk görülebilir.



    https://www.engadget.com/2020/01/14/pc-sales-annual-growth/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cand. 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    1 yıl öncede aynı başlıkla haber yapılmış




    donanimhaber.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    unununium 1 hf. cand.
    Altta tam da aynı başlıkta aynı fotoğrafla olan 2 yıl önce yazdıkları haber çıkıyor. Tebrikler donanımhaber bari insan başlığı fotoğrafı farklı yapar
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mck94 1 hf.
    Windows 10 gercekten hiz olarak cok iyi. Benim icin tek sikintisi hala arayuz olarak kararsiz olmasi. Program ekle kaldirma kismi var, bir de eski program ekle kaldir devam ediyor. İki secenek olmasi cogu seyde sanki yarim kalmis hissi veriyor bana.
    Windows 10 gercekten hiz olarak cok iyi. Benim icin tek sikintisi hala arayuz olarak kararsiz olmasi. Program ekle kaldirma kismi var, bir de eski program ekle...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Chagotta 6 gün
    Tweak yapılmış bir windows basic ayarlarda gelene kıyasla çok daha
    iyi performans veriyor. Kullanılmayan onlarca arka plan uygulaması var.
    Oyuncu kısmını zerre alakadar etmeyen bu boşta çalışan uygulamalar
    Kurulum aşamasında opsiyonel olarak karşımıza gelmeli.
    Paket halinde seçip iptal edebilmeliyiz.
    Windows store, oyunlar, haberler, xbox kayıt özelliği vb aklıma ilk gelenler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V1CT0RY 1 hf.
    forum.tekrarhaber.com?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mck94 1 hf.
    Windows 10 gercekten hiz olarak cok iyi. Benim icin tek sikintisi hala arayuz olarak kararsiz olmasi. Program ekle kaldirma kismi var, bir de eski program ekle kaldir devam ediyor. İki secenek olmasi cogu seyde sanki yarim kalmis hissi veriyor bana.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MO. 1 hf. mck94
    Evet arayüzü cok ahmakça windows 10'un. Adamlar yaptığı seyi kendi kullanmamislar mi hayret ediyorum. Dediginiz seyi ben de yaşadım. Arkadas uygulama silecegim sanki telefondan girmişim sacma sapan seyler cikiyor. YAV BEN ESKİSİ GİBİ DENETİM MASASI İSTİYORUM ! Win 7 devam.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 1 hf.
    varsın destek almasın, w7 forever.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cand. 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    1 yıl öncede aynı başlıkla haber yapılmış




    donanimhaber.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    unununium 1 hf. cand.
    Altta tam da aynı başlıkta aynı fotoğrafla olan 2 yıl önce yazdıkları haber çıkıyor. Tebrikler donanımhaber bari insan başlığı fotoğrafı farklı yapar
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2404 kez okundu.
    5 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    pc market, pc market 2019 ve
    3 etiket daha Kasa Donanım Ekrem71
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir 1 hf. Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi 1 hf. Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım 1 hf. Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor 1 hf. Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu 1 hf. Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir 1 hf. AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor 1 hf. Rush RM88 BEARCAT Makrolu RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 1 hf. Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü 1 hf. Wikipedia nihayet geri dönüyor 1 hf. Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu 1 hf. Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı 1 hf. iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir 1 hf. Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı? 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek 1 hf. Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor 1 hf. Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı 1 hf. Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti 1 hf. Galaxy S20 duvar kağıtları karşınızda 1 hf. Tesla Cybertruck'ın "kırılan camı" tişörte dönüştü 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi Sonraki Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor 1 hf. Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda 1 hf. Visa'dan 5.3 milyar dolarlık satın alım 1 hf. ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak 1 hf. Bakterisidal etkili manyetik nano partiküller geliştirildi 1 hf. Samsung'un en iyi monitörü | 49" boyutundaki Odyssey G9 ön inceleme 1 hf. Bu SSD parmakizi ile çalışıyor | Samsung T7 Touch ön inceleme 1 hf. 360Hz Monitör, 65" G-Sync Ekran | Nvidia Stand Turu 1 hf. Nissan çok iddialı | Heyecan veren otomobil Ariya 1 hf. Bu kamera çok önemli | Sürücüyü analiz ediyor 1 hf. Android oyunlar bilgisayarınızda | MSI'dan emülasyon yazılımı App Player 1 hf. 2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı 1 hf. Lenovo Ego akıllı saati tanıtıldı 1 hf. Oppo, telefonlarındaki ekran kalitesini artırmak için Pixelworks ile iş birliği yapıyor 1 hf. Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'yi etkiler mi? 1 hf. Tam Apple cihazlarla kullanmalık "Qnap TS-453BT3 NAS incelemesi" 1 hf. Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima 1 hf. Osmanlı’yı anlatan Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın fragmanı yayınlandı 1 hf. Motorola Razr'ın prizma tasarımlı perakende kutusu ortaya çıktı 1 hf. Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim