Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi

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Gerek bileşen maliyetlerinde yükselmeler, gerek global ekonomik durumda yaşanan durgunluk ve gerekse Windows 8 işletim sisteminin hayal kırıklığı 2011 sonrasında bilgisayar pazarını derin bir sessizliğe gömmüştü.

2019 dönüm noktası oldu

Bu süreçte bazı çeyrek dönemler yükseliş olsa da yıl genelinde hep düşüş yaşandı. Sadece oyuncu donanımları sınıfı sürekli bir yükseliş içerisinde olmayı başardı. 2019 yılı ise makus talihin değiştiği yıl oldu.

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Gartner ve IDC analizlerine göre bilgisayar pazarı 2019 yılını yüzde 1.7 yükselişle kapattı. Normalde IDC, analizlerinde Chromebook ve iPad modellerini hesaba katarak analiz yapıyor. Gartner ise bunları hesaba katmıyor. Bu bakımdan analizlerde farklılık yaşanıyordu ancak bu kez her ikisi de yükseliş gösteriyor.

İş istasyonu, dizüstü, masa üstü gibi ürünlerin olduğu geleneksel PC segmenti geçen yılın son çeyreğinide 70 milyon üzeri satışla tamamladı ve önemli bir yükseliş yakaladı. Windows 7 işletim sisteminin ömrünü tamamlaması nedeniyle kurumsal tarafta geçişlerin hızlanması bunun ana nedeni oldu.

İçinde bulunduğumuz yıl yükselişin sürdürülebilmesi açısından önemli görülüyor. Kurumsal geçişlerin devam edecek olması satışların belirli bir seviyeyi korumasına yardım edecek. Belki yıl sonlarına doğru yine bir durgunluk görülebilir.

https://www.engadget.com/2020/01/14/pc-sales-annual-growth/

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