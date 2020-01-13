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    Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı

    Heliio G70 yonga seti 2+6 çekirdekli yapısı yanında HyperEngine Game Technology özelliğiyle oyun esnasında internet bağlantısını ve kaynakları optimize edebiliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı
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    Grafik performansını biraz daha ön plana çıkararak oyun yetenekleri olan akıllı telefonlarda popüler hale gelen Helio G90 ve Helio G90T yonga setlerinin ardından MediaTek şimdi de Helio G70 yonga setini duyurdu.

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    Helio G70 özellikleri

    Helio G70 yonga setinde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği iş yüküne göre devreye giriyor. Mali-G52 grafik birimi ise 820MHz hızında çalışıyor. MediaTek CorePilot motoru oyunlarda stabil bir performans için birimleri kontrol ediyor.

    8GB'a kadar LPDDR4X ve eMMC 5.1 depolama desteği sunan yonga seti WiFi 5, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojilerini de destekliyor. 48MP tek kamera, 16MP+16MP çift kamera, çift kamera bulanlıklık, her zaman açık dinleme şeklinde özellikler mevcut.

    Oyun performansına yönelik olarak HyperEngine Game Technology yer alıyor. Bu teknoloji akıllı bir şekilde oyun esnasında telefonun internet bağlantısını ve kaynak kullanımını akıcılık için optimize edebiliyor. Yine NeuroPilot yapay zeka moturu ortalama bir performans vadediyor.

    Helio G70 yonga seti ilk olarak Redmi 9 akıllı telefon modeli ile gelecek. 6.6 inç ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi gibi özellikleri olan Redmi 9 oyunlarda da tatmin edici bir performansa imza atacak.



    https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-g70 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Night_Blade 1 hf. en beğenilen
    Kaynakları optimize ediyor değil, kaynakları oyun için sömürüyor olabilir. Giriş seviyesi ve gamer phone biraz çelişkili kelimeler.
    Yanıtla +7
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    The white warrior 1 hf.
    Helio p65 ten farkını göremedim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Night_Blade 1 hf. en beğenilen
    Kaynakları optimize ediyor değil, kaynakları oyun için sömürüyor olabilir. Giriş seviyesi ve gamer phone biraz çelişkili kelimeler.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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