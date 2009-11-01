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Bilgisayar üreticilerinin yeni hedefi akıllı telefon pazarı

9 yıl
7,3b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar üreticilerinin yeni hedefi akıllı telefon pazarı
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Asus yeni nesi akıllı telefonlar için Garmin ile iş birliğine gitti. Üstteki model nüvifone M20

Bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner'ın son raporuna göre bilgisayar üreticilerinin yeni hedefi akıllı telefon pazarı. 2009 yılında 180 milyonu geçmesi öngörülen akıllı telefon satışlarının bir önceki yıla göre %29 oranında artacak ve muhtemelen dizüstü bilgisayar satışlarını geçecek olması nedeniyle dünya devi PC üreticilerinin bu pazara ilgi duymaya başladığı belirtiliyor.

Acer, Asus ve Dell gibi isimlere ek olarak yeni oyuncuların da akıllı telefon pazarına girmesi bekleniyor. Birkaç yıl içerisinde satılacak telefonların önemli bir kısmını akıllı telefonların oluşturması beklenirken, pazardaki büyüme potansiyeli üreticilerin iştahını şimdiden kabartmış durumda. Öte taraftan büyük bilgisayar üreticilerinin pazara giriş yapacak olması, var olan küçük oyuncular için yeni bir tehdit unsuru olacak gibi görünüyor.


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sendemail 9 yıl
nokia ya birsey olmaz ,1200 modeli 110 mılyon adet satılmıs.Bu da demek oluyor kı,nokia bu işi herkesten ıyı bılıyor.Akıllı telefon 1 gunluk pil kapasıtesıyle coktan gerızekalı sınıfında bence ...Rekabetten de fıyatların ucuzlayacagını dusunmuyorum her yenı alet yenı bır fıyat duzeyıne alıstırıyor hepimizi.1500tl tam ıvırzıvırlı tel.lerin fiyat ortalaması.Bunlara ulasmak ıcın bogazından kesen var...rekabetın yaptıgına bak! Markalar rekabet etmıyor bizler edıyoruz.
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laserion 9 yıl
Nokia Apple ile Mücadele ederken bu mücadeleye başka markalarda eklenecek. Nokia'nın bu gidişle mobil pazardaki payını kaybetmesi kaçınılmaz olur daha sağlam ve daha iyi bir altyapı kuramaz ise bu Nokia'nın sonu demektir.
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iscanthere 9 yıl
güzel haber
rekabet ortamı genişler ve daha ucuza daha güzel cihazlar bizi bekler
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