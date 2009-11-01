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Asus yeni nesi akıllı telefonlar için Garmin ile iş birliğine gitti. Üstteki model nüvifone M20

Bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner'ın son raporuna göre bilgisayar üreticilerinin yeni hedefi akıllı telefon pazarı. 2009 yılında 180 milyonu geçmesi öngörülen akıllı telefon satışlarının bir önceki yıla göre %29 oranında artacak ve muhtemelen dizüstü bilgisayar satışlarını geçecek olması nedeniyle dünya devi PC üreticilerinin bu pazara ilgi duymaya başladığı belirtiliyor.

Acer, Asus ve Dell gibi isimlere ek olarak yeni oyuncuların da akıllı telefon pazarına girmesi bekleniyor. Birkaç yıl içerisinde satılacak telefonların önemli bir kısmını akıllı telefonların oluşturması beklenirken, pazardaki büyüme potansiyeli üreticilerin iştahını şimdiden kabartmış durumda. Öte taraftan büyük bilgisayar üreticilerinin pazara giriş yapacak olması, var olan küçük oyuncular için yeni bir tehdit unsuru olacak gibi görünüyor.