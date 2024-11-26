Windows 11 24H2, Dell ve Asus bilgisayarlarda çeşitli sorunlara yol açtı

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un Windows 11 24H2 sürümü, gün geçmiyor ki yeni bir sorun çıkarmasın. Bu sefer bazı Dell ve Asus PC’lerde çeşitli sorunlar yaşatıyor. Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra bilgisayarın düzgün kapanmadığını veya uyku moduna geçmediğini söylüyor. Ayrıca güncelleme, Dolby ses kod çözücülerini siliyor; bu da sesin gelmemesine yol açıyor. İşte detaylar:

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Dell bilgisayarlarda kapanma sorunu

Microsoft, bu cihazlarda Windows 11 24H2 güncellemesini durdurmadı. Neyse ki Dell, sorunu gideren bir yazılım güncellemesi yayınladı. Kullanıcıların bilgisayarlarında Dell Encryption yüklüyse 11.10 sürümüne güncellemeleri tavsiye ediliyor. Programın önceki sürümünü kullananlara da Windows 11 24H2’ye güncellememeleri öneriliyor.

Asus bilgisayarlarda Dolby ses sorunu

Windows 11 24H2, ayrıca Dolby Audio sisteminin çalışma şeklini değiştiriyor. Windows 11'in 2024 güncellemesi Dolby ses kod çözücülerini siliyor; bu, Windows temiz kurulum yapıldığında sesin alınamayacağı anlamına geliyor. Asus, Windows 11 24H2 güncellemesinden sonra kullanıcıların ses sorunu yaşamaması için Dolby Digital ve Dolby Digital Plus sürücülerini elle güncellemeleri gerektiğini söylüyor. Bilgisayarınız Dolby sesi destekliyorsa, MyASUS uygulaması üzerinden sürücülerin güncelliğini kontrol edebilirsiniz.

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Windows 11 24H2, Dell ve Asus PC'lerde çeşitli sorunlara yol açtı