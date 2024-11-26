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    Windows 11 24H2, Dell ve Asus bilgisayarlarda çeşitli sorunlara yol açtı

    Windows 11 24H2 güncellemesi, Dell ve Asus bilgisayarlarda uyumluluk dahil çeşitli sorunlara yol açtı. Kullanıcılar, bilgisayarın kapanmadığını, Dolby ses sisteminin çalışmadığını bildiriyor.
    windows 11 24h2 dell & asus kapanmama dolby ses sorunu Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Windows 11 24H2 sürümü, gün geçmiyor ki yeni bir sorun çıkarmasın. Bu sefer bazı Dell ve Asus PC’lerde çeşitli sorunlar yaşatıyor.  Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra bilgisayarın düzgün kapanmadığını veya uyku moduna geçmediğini söylüyor. Ayrıca güncelleme, Dolby ses kod çözücülerini siliyor; bu da sesin gelmemesine yol açıyor. İşte detaylar:

    Dell bilgisayarlarda kapanma sorunu

    Microsoft, bu cihazlarda Windows 11 24H2 güncellemesini durdurmadı. Neyse ki Dell, sorunu gideren bir yazılım güncellemesi yayınladı. Kullanıcıların bilgisayarlarında Dell Encryption yüklüyse 11.10 sürümüne güncellemeleri tavsiye ediliyor. Programın önceki sürümünü kullananlara da Windows 11 24H2’ye güncellememeleri öneriliyor.

    Asus bilgisayarlarda Dolby ses sorunu

    Windows 11 24H2, ayrıca Dolby Audio sisteminin çalışma şeklini değiştiriyor. Windows 11'in 2024 güncellemesi Dolby ses kod çözücülerini siliyor; bu, Windows temiz kurulum yapıldığında sesin alınamayacağı anlamına geliyor. Asus, Windows 11 24H2 güncellemesinden sonra kullanıcıların ses sorunu yaşamaması için Dolby Digital ve Dolby Digital Plus sürücülerini elle güncellemeleri gerektiğini söylüyor. Bilgisayarınız Dolby sesi destekliyorsa, MyASUS uygulaması üzerinden sürücülerin güncelliğini kontrol edebilirsiniz.   

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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