Windows 11 24H2, Dell ve Asus bilgisayarlarda çeşitli sorunlara yol açtı

Dell bilgisayarlarda kapanma sorunu
Microsoft, bu cihazlarda Windows 11 24H2 güncellemesini durdurmadı. Neyse ki Dell, sorunu gideren bir yazılım güncellemesi yayınladı. Kullanıcıların bilgisayarlarında Dell Encryption yüklüyse 11.10 sürümüne güncellemeleri tavsiye ediliyor. Programın önceki sürümünü kullananlara da Windows 11 24H2’ye güncellememeleri öneriliyor.
Asus bilgisayarlarda Dolby ses sorunu
Windows 11 24H2, ayrıca Dolby Audio sisteminin çalışma şeklini değiştiriyor. Windows 11'in 2024 güncellemesi Dolby ses kod çözücülerini siliyor; bu, Windows temiz kurulum yapıldığında sesin alınamayacağı anlamına geliyor. Asus, Windows 11 24H2 güncellemesinden sonra kullanıcıların ses sorunu yaşamaması için Dolby Digital ve Dolby Digital Plus sürücülerini elle güncellemeleri gerektiğini söylüyor. Bilgisayarınız Dolby sesi destekliyorsa, MyASUS uygulaması üzerinden sürücülerin güncelliğini kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.