Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni yılın ilk gününde raflardaki yerini almaya başlayan bilgisayar ve oyun dergilerini bir araya getirdik. Sizler için derlediğimiz bu yazı dahilinde ülkemizde satılan bilgisayar ve oyun dergilerinin Ocak 2009 sayıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu arada HardwarePlus dergisinin resmi sitesinde ilgili sayıyla ilgili güncelleme henüz yapılmadığı için konu dahilinde şimdilik yer veremediğimizi de belirtelim.
PC Magazine
PC World
PC Net
Chip
Byte
Oyun Dergileri
Electronic Gaming Monthly (EGM)
Level
Oyungezer
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Level gene uçurmuş kapağı helal olsun Seviyorum Level'ı nedense ayrılmalarına rağmen . Oyungezeri beğenmedim nedense
Chip te tam sürümler veriyo her ikisinide aldım :))
+1
Basın bültenlerini kopyalayıp yapıştırarak donanım incelemesi yapan dergiler var.
Halbuki yazılım incelemelerine de biraz ağırlık verseler, incelemelerde azıcık da olsa öznel anlatım olsa, robot gibi "WD'nin bu yeni harici HDD'si USB 2.0 desteği ile saniyede 480 Mbps hıza kadar çıkabiliyor" gibi cümleler kullanılmasa, eminim bu alıntıda bahsi geçen kullanıcılar dergilere yeniden deliler gibi saldıracaktır.
Bu arada, Hardware Plus'ın en son hangi sayısı çıktı? Bende en son 13 var. Ondan sonra çıktı mı merak ediyorum.