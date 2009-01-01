Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009

10 yıl
31,9b
1
77
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni yılın ilk gününde raflardaki yerini almaya başlayan bilgisayar ve oyun dergilerini bir araya getirdik. Sizler için derlediğimiz bu yazı dahilinde ülkemizde satılan bilgisayar ve oyun dergilerinin Ocak 2009 sayıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu arada HardwarePlus dergisinin resmi sitesinde ilgili sayıyla ilgili güncelleme henüz yapılmadığı için konu dahilinde şimdilik yer veremediğimizi de belirtelim.

PC Magazine

Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009
Tam Boyutta Gör

 

PC World

Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009
Tam Boyutta Gör

 

PC Net

Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009
Tam Boyutta Gör

 

Chip

Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009
Tam Boyutta Gör

 

Byte

Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009
Tam Boyutta Gör

 

Oyun Dergileri

 

Electronic Gaming Monthly (EGM)

Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009
Tam Boyutta Gör

 

Level

Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009
Tam Boyutta Gör

 

Oyungezer

Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chinpoko 10 yıl
Ben 2 yıldır dergilere para vermiyorum açıkçası. Böylesi daha iyi. Eğer para vermeden aldığım dergilere para verseydim gerçekten krize girmiştim


Level gene uçurmuş kapağı helal olsun
Seviyorum Level'ı nedense ayrılmalarına rağmen . Oyungezeri beğenmedim nedense
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coreyofcabra 10 yıl
PcWorld boyut olarak küçülmüş diyorlar. İçerik ne durumda? Boyut olarak küçülürken içerikten fedakarlık mı etmişler, yoksa fontlar ve resimler de aynı oranda mı küçülmüş? Bir de sayfa sayısında bir azalma var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
varavaravara 10 yıl
Hala level alanlar bence oyungezer i denemelisiniz, gerçek dergi nasıl olurmuş o zaman görürsünüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cazador92 10 yıl
PC World de takvim ve ekran temizleme seti veriyo
Chip te tam sürümler veriyo her ikisinide aldım :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
acaba netbook incelemesi hangisinde daha kapsamlı... hııımmmm bi düşüneyim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laserion 10 yıl
Oyungezer gerçektende içerik olarak çok güzel umarım daha da güzel içeriklerle yoluna devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 10 yıl
Eskiden pc dergisi çok alırdım internet'te her bilgi mevcut bu yüzden gereksiz görüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
designr 10 yıl
oyungezerciler bu ayki kapak

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
chıp i çok severdim ama pc ye geçtikten sonra yalan oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akoolook 10 yıl
PcNet en iisi bnce o Yoksa Pc magazine=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coreyofcabra 10 yıl
Çeşitli sitelerde DB'nın kriz nedeniyle çoğu dergisini kapatacağı yazıyordu. Bunların arasında PcNet, Chip ve Level'da var olarak gözüküyordu. Bu söylentinin gerçeklik payı var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
billiejean 10 yıl
Ben de level'dan sonra oyungezere geçtim,level'ın kadrosu cıvık geliyo bana,oyungezer'in çekirdek kadrosu mükemmel,oyun dergisi almak artık hobi oldu bende,o ay ilgimi çeken hiçbi oyun olmasa bile alıyorum,oyunlar ile ilgili bilgim olsun diye almıyorum dergiyi sadece okumak hoşuma gidiyor,zaten okumak için para harcadığım tek şey oyun dergileri varsın 6.5ytl olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamtamam 10 yıl
2000 ve öncesinde pc magazine türkiye den aldığım hazzı unutamam ,bi kaç sene boyunca hiç kaçırmadan almıştım taki topu dikene kadar.hatta topu diktik diye elveda sayısı müthişti,ancak şu gün için demode,gereksiz,an önemlisi güncelden oldukça uzak buluyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memphis1tr 10 yıl
level ı her ay alıyorum ama eski tadı yok ne yalan söyleyim eski kadrosu daha güçlüydü şu anda ki kadroyu beğenmiyorum.birde her ay verdikleri dvd berbat biraz kaliteli videolar falan verseler sağlam oyun demoları falan yayınlasalar daha iyi olurdu kanımca.level almak bende alışkanlık olmuş ne yapalım internette olsa vazgeçemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilker.d 10 yıl

Orjinalden alıntı: tamtamam

2000 ve öncesinde pc magazine türkiye den aldığım hazzı unutamam ,bi kaç sene boyunca hiç kaçırmadan almıştım taki topu dikene kadar.hatta topu diktik diye elveda sayısı müthişti,ancak şu gün için demode,gereksiz,an önemlisi güncelden oldukça uzak buluyorum.

+1

Basın bültenlerini kopyalayıp yapıştırarak donanım incelemesi yapan dergiler var.

Halbuki yazılım incelemelerine de biraz ağırlık verseler, incelemelerde azıcık da olsa öznel anlatım olsa, robot gibi "WD'nin bu yeni harici HDD'si USB 2.0 desteği ile saniyede 480 Mbps hıza kadar çıkabiliyor" gibi cümleler kullanılmasa, eminim bu alıntıda bahsi geçen kullanıcılar dergilere yeniden deliler gibi saldıracaktır.

Bu arada, Hardware Plus'ın en son hangi sayısı çıktı? Bende en son 13 var. Ondan sonra çıktı mı merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
petsiyehable 10 yıl
en iyi dergi pc nettir tartışmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arsenic 10 yıl
Oyungezer'i de ekleseniz daha güzel olurdu. Her ay aldığım bir dergidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31855 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, chip ve
2 etiket daha bilgisayar egm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl World Of Goo (PC, Nintendo Wii) inceleme videosu 10 yıl Gigabyte EX58-UD5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim