Bilgisayar ve Oyun dergilerinde Ocak 2009

Yeni yılın ilk gününde raflardaki yerini almaya başlayan bilgisayar ve oyun dergilerini bir araya getirdik. Sizler için derlediğimiz bu yazı dahilinde ülkemizde satılan bilgisayar ve oyun dergilerinin Ocak 2009 sayıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu arada HardwarePlus dergisinin resmi sitesinde ilgili sayıyla ilgili güncelleme henüz yapılmadığı için konu dahilinde şimdilik yer veremediğimizi de belirtelim.

PC Magazine

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PC World

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PC Net

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Chip

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Byte

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Oyun Dergileri

Electronic Gaming Monthly (EGM)

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Level

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Oyungezer

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