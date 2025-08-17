Giriş
    Fotogerçekçi grafiklere sahip Better Than Dead oyunundan ilk oynanış fragmanı geldi

    Fotogerçekçi grafikleri ve sıra dışı vücut kamerası açısıyla muazzam bir FPS oyunu deneyimi vadeden Better Than Dead'in ilk oynanış fragmanı yayınlandı. Oyun bir kadının intikam hikayesini konu alıyor

    Fotogerçekçi grafiklere sahip FPSd oyunundan ilk oynanış fragmanı Tam Boyutta Gör

    Bağımsız oyun stüdyosu Monte Gallo, merakla beklenen yeni oyunu Better Than Dead için ilk oynanış fragmanını paylaştı. Fotogerçekçi grafikleri ve sıra dışı vücut kamerası açısıyla şimdiden heyecan dozunu artıran bu yeni birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu, oyunculara benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

    Yayınlanan iki dakikalık videoda Better Than Dead'in karanlık atmosferindeki mekanlara ve yoğun çatışma sahnelerine odaklanıldığını görüyoruz. Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen yapımın yayıncılığını ise oyun dünyasının köklü isimlerinden MicroProse üstlenmiş durumda.

    Better Than Dead hikayesi

    Hikaye, Hong Kong'un kaotik arka sokaklarında geçiyor. Ana karakter ise istismara uğramış ve baskı görmüş bir kadın. Elinde sadece bir tabanca, bir vücut kamerası ve intikam listesi var. Geçmişte hayatına zorla girenler ve onu yok etmeye çalışanlar şimdi birer av konumunda. İntikamın her saniyesi vücut kamerası aracılığıyla kaydediliyor.

    Fotogerçekçi grafiklere sahip FPSd oyunundan ilk oynanış fragmanı Tam Boyutta Gör

    Oyunun hikayesi 80'li ve 90'lı yılların klasik Hong Kong aksiyon filmlerinden ilham alarak şekillendirilmiş. Kısa süre önce Steam sayfası da açıldı. Burada oyunun görüntülerine ve kısa tanıtım yazısına ulaşmak mümkün. Şu an için Better Than Dead'in çıkış tarihi ve hangi platformlarda yayınlancağı belli değil.

