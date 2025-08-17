Fotogerçekçi grafiklere sahip Better Than Dead oyunundan ilk oynanış fragmanı geldi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Bağımsız oyun stüdyosu Monte Gallo, merakla beklenen yeni oyunu Better Than Dead için ilk oynanış fragmanını paylaştı. Fotogerçekçi grafikleri ve sıra dışı vücut kamerası açısıyla şimdiden heyecan dozunu artıran bu yeni birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu, oyunculara benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

ChatGPT'nin mobil uygulaması para basıyor: 2 milyar dolar gelir! 1 gün önce eklendi

Yayınlanan iki dakikalık videoda Better Than Dead'in karanlık atmosferindeki mekanlara ve yoğun çatışma sahnelerine odaklanıldığını görüyoruz. Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen yapımın yayıncılığını ise oyun dünyasının köklü isimlerinden MicroProse üstlenmiş durumda.

Better Than Dead hikayesi

Hikaye, Hong Kong'un kaotik arka sokaklarında geçiyor. Ana karakter ise istismara uğramış ve baskı görmüş bir kadın. Elinde sadece bir tabanca, bir vücut kamerası ve intikam listesi var. Geçmişte hayatına zorla girenler ve onu yok etmeye çalışanlar şimdi birer av konumunda. İntikamın her saniyesi vücut kamerası aracılığıyla kaydediliyor.

Tam Boyutta Gör

Oyunun hikayesi 80'li ve 90'lı yılların klasik Hong Kong aksiyon filmlerinden ilham alarak şekillendirilmiş. Kısa süre önce Steam sayfası da açıldı. Burada oyunun görüntülerine ve kısa tanıtım yazısına ulaşmak mümkün. Şu an için Better Than Dead'in çıkış tarihi ve hangi platformlarda yayınlancağı belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Fotogerçekçi grafiklere sahip FPSd oyunundan ilk oynanış fragmanı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: