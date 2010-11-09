Bilgisine Güvenen TTNET'ten Hediyeler Kazanıyor!

TTNET'in açtığı ve kısa sürede 23 milyon sayfa görüntüleme sayısına ulaşan www.bilgiyarismasi.com internet sitesi bilgiyi ödüllendiriyor! Toplam 34 kategoride bilgisini sınayan yarışmacılar, TTNET'ten iPad, iPhone 4 gibi gözde teknolojik ürünler ile TTNET ürün ve servislerinden hediyeler kazanıyor.

TTNET'in ödüller dağıtan internet sitesi www.bilgiyarismasi.com, bilginizi sınama fırsatı ile birlikte yarışma heyecanı ve muhteşem hediyeler kazanma şansı sunuyor. 2 ay önce hayata geçen ve kısa sürede 23 milyon sayfa görüntüleme sayısına ulaşan sitede, her ay ilk 10'a girmeyi başaranlar gözde teknolojik ürünler ve TTNET ürün ve servislerinden hediyeler kazanıyor.

www.bilgiyarismasi.com'daKasım ayı boyunca sorulara doğru yanıtlar vererek en yüksek puanı toplayan yarışmacılar iPad, iPhone 4, Nokia Booklet 3G, Nintendo Wii ve Piranha MP3, Tivibu, TTNET Müzik ve TTNET Oyun üyelikleri ile binlerce ücretsiz WiFi dakikası kazanacak.

E-posta adresi girerek kolayca üye olunabilen www.bilgiyarismasi.com'da yarışmacılar, aralarında; bilgisayar, bitkiler, biyoloji, edebiyat, kimya, magazin ve mitoloji gibi farklı alanlardan oluşan 34 kategoride yarışabiliyor.

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