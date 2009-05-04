Biostar özel tasarımlı Radeon HD 4850 modelini duyurdu

Son kullanıcılar tarafından daha çok anakartlarıyla tanınan Biostar, ürün gamına yeni bir ekran kartı daha ekledi. Firmanın Radeon HD 4850 tabanlı yeni modeli hem soğutucusu hem de diğer bazı detaylarıyla AMD-ATi'nin referans tasarımından ayrılıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı bilindiği üzere 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimiyle gelirken üzerinde 512MB GDDR3 bellek bulunuyor.
Grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise 1986MHz'de görev yapan ekran kartında soğutucu olaraksa Arctic Cooling tarafından hazırlanan Accelero L1 isimli soğutucu kullanılıyor. Referans tasarımlı Radeon HD 4850 modeline kıyasla daha sessiz ve serin çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ayrıca çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunuyor.
Görüntü aktarımı için üzerinde DVI ve VGA konnektörleriyle birlikte HDMI portuna da yer verilen özel tasarımlı Biostar Radeon HD 4850 modelinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Gddr5,bellek ve gpu hızları yüksek diyemi???????
Size bir not söyleyeyim bunu düşünün.
Bit deyip geçmeyin bit motordur.Yani mesela 2.0 motor bir bmw de olabilir. 1.6 motor bir bmw de olabilir.Hangisi daha hızlı peki????
Bir düşünün bunları bakalım.
DDR5 ile bunu kapat mıyor mu?
1.6 olan turbolu ise ne yapcaz..
Acelesi yoktu, biraz daha bekleyebilirdik.
Biostar, ati'nin sözlerine kulak vermiş:
Ati: "Biz nvidia gibi kartın ismini değiştirip tekrar tekrar satmayız!"
Biostar: "Tamam abi ismini değiştirmeyelim!" veeeee "HD4850 ile aynen devam!"