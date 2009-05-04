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Biostar özel tasarımlı Radeon HD 4850 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar özel tasarımlı Radeon HD 4850 modelini duyurdu
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Son kullanıcılar tarafından daha çok anakartlarıyla tanınan Biostar, ürün gamına yeni bir ekran kartı daha ekledi. Firmanın Radeon HD 4850 tabanlı yeni modeli hem soğutucusu hem de diğer bazı detaylarıyla AMD-ATi'nin referans tasarımından ayrılıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı bilindiği üzere 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimiyle gelirken üzerinde 512MB GDDR3 bellek bulunuyor.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise 1986MHz'de görev yapan ekran kartında soğutucu olaraksa Arctic Cooling tarafından hazırlanan Accelero L1 isimli soğutucu kullanılıyor. Referans tasarımlı Radeon HD 4850 modeline kıyasla daha sessiz ve serin çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ayrıca çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için üzerinde DVI ve VGA konnektörleriyle birlikte HDMI portuna da yer verilen özel tasarımlı Biostar Radeon HD 4850 modelinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Biostar özel tasarımlı Radeon HD 4850 modelini duyurdu
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sertacaygun 10 yıl
Çok lazımdı bu model...
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emrebo 10 yıl
Ya benim anlamadığım neden hemen 4770 diyorsunuzki???
Gddr5,bellek ve gpu hızları yüksek diyemi???????
Size bir not söyleyeyim bunu düşünün.
Bit deyip geçmeyin bit motordur.Yani mesela 2.0 motor bir bmw de olabilir. 1.6 motor bir bmw de olabilir.Hangisi daha hızlı peki????
Bir düşünün bunları bakalım.
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: emrebo

Ya benim anlamadığım neden hemen 4770 diyorsunuzki???
Gddr5,bellek ve gpu hızları yüksek diyemi???????

Size bir not söyleyeyim bunu düşünün.
Bit deyip geçmeyin bit motordur.Yani mesela 2.0 motor bir bmw de olabilir. 1.6 motor bir bmw de olabilir.Hangisi daha hızlı peki????

Bir düşünün bunları bakalım.


DDR5 ile bunu kapat mıyor mu?
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altanB 10 yıl

1.6 olan turbolu ise ne yapcaz..



Orjinalden alıntı: emrebo

Ya benim anlamadığım neden hemen 4770 diyorsunuzki???
Gddr5,bellek ve gpu hızları yüksek diyemi???????

Size bir not söyleyeyim bunu düşünün.
Bit deyip geçmeyin bit motordur.Yani mesela 2.0 motor bir bmw de olabilir. 1.6 motor bir bmw de olabilir.Hangisi daha hızlı peki????

Bir düşünün bunları bakalım.

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sinanozk 10 yıl
aslında his in 4770 iceq4 modeli bi gelse var ya,o zaman görün oc ziyafetini.tamam 4850 ölmedi ama 4770 ile aralarında 50$(en ucuz 4850) fark var.zaten oc yapıp onun seviyesine geliyo...haydi his ıceq serisi bekliyoruzzzz
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razorc 10 yıl
ASUS UN hd 4830 ne 4670 modellerinde kullandığı soğutucuya benziyor..
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Cool Boy 10 yıl
alacak olan yine alır bu kartı
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red_wolf 10 yıl
ne kadar cabuk öldü de gomdunuz kartı durun bakalım daha bu kadar heyecan yapmayın 4770 tamam guzel kart kımse aksını solemıyor da buda olmedı daha yenı bır teklonojı cıkınca arkasında gelenı ne cabuk olduruyosunuz ne zaman 5xxx serısı cıkar o zaman 48xx bıter...
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mamad 10 yıl
Şaka mı bu?!!

Acelesi yoktu, biraz daha bekleyebilirdik.



Biostar, ati'nin sözlerine kulak vermiş:

Ati: "Biz nvidia gibi kartın ismini değiştirip tekrar tekrar satmayız!"

Biostar: "Tamam abi ismini değiştirmeyelim!" veeeee "HD4850 ile aynen devam!"
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N-0NE 10 yıl
Çok geç kaldın biostar....
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fatihcanery 10 yıl
ati 4770 ile baya ses getirecek,bence onu alıp hızaşırtmalı kullansak daha iyi olmaz mı?
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K.Kahriman 10 yıl
ohoo hd4850 nin cenazesini gömdük , suyunu döktük , geliyoruz iş işten geçti artık hd4770 zamanı ...
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