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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BIOSTAR şaşırtmaya devam ediyor: E1-6010 APU’lu A68N-2100K anakartı duyuruldu

    BIOSTAR bu sefer de karşımıza E1-6010 APU’lu anakartıyla çıkıyor. Kompakt boyutlara sahip model teknik özellikleriyle anılarınız canlandırabilir.
    11 sa.
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    BIOSTAR şaşırtmaya devam ediyor: E1-6010 APU’lu A68N-2100K anakartı duyuruldu
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    Geçtiğimiz günlerde H61 yongasetli anakartını duyuran BIOSTAR geçmişte kalan donanımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Firma E1-6010 APU’sunun henüz ölmediğini düşünüyor.

    AMD E1-6010 yeniden ortaya çıktı

    AMD’nin düşük güç tüketimli E1-6010 APU’sunu temel alan A68N-2100K teknik özellikleriyle olumsuz yönden şaşırtıyor. Puma+ mimarli işlemcinin ve 350 MHz’de çalışan 128 shader’a sahip R2 GPU’sunun yer aldığı E1-6010 10 watt TDP’ye sahip. 1 MB önbelleğin eşlik ettiği 2 çekirdekli yonga 2014 yılında ilk duyurulduğunda dahi basit ofis işlemleri ve multimedya amaçlı kullanılabilecek düzeydeydi.

    BIOSTAR'ın yıllar önce duyurduğu A68N-2100'e göre mimarisel yönden Jaguar'dan terfi söz konusu, ayrıca ses kodeği de ALC 662'den ALC 887'e yükseltilmiş. Bellek başlığında DDR3L desteği eklenmiş. Görsel açıdansa siyah PCB ve DIMM-PCIe slotları ilk göze çarpanlardan.

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    Bununla birlikte yeni gömülü APU'lu anakart eğer uygun fiyattan satıia sunulursa yer sıkıntısı çeken ve bir ofis bilgisayarı toplamak isteyenlerin tercihi olabilir. Tabi bu kullanıcı kitlesi için ikinci elden alınabilecek bir sistem de bütçeye uyum sağlayabileceği gibi daha mutlu edecek sonuçlar ortaya koyabilir.

    Bugünlerde modern Celeron işlemcilerinden dahi fersah fersah geride kalan APU’ya sahip anakartı üretmek BIOSTAR’ın kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu. Diğer taraftan DDR3 belleklerin yerleştirildiği 2 DIMM slotunun yanı sıra 1 PCIe yuvasını da barındıran anakartta SATA 3 destekli 2 porta yer verilmiş.

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    Realtek ALC 887 kodeğiyle gelen Mini-ITX anakartın IO tarafında ise 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 PS/2, 1 HDMI, 1 D-Sub, Gigabit Ethernet ve ses jackları bulunuyor. Son olarak fiyat ve bulunabilirlik bilgisinin paylaşılmadığını belirtelim.



    https://www.kitguru.net/components/motherboard/james-dawson/biostar-introduce-a-new-dual-core-soc-motherboard/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolwes 3 sa.
    insan bari bi entegre wi-fi modülü koyar.
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    Erhansa 4 sa. yeni yorumcu
    Bunu çok merak ediyorum
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    TsG (Tolga S. Gülen) 5 sa.
    arm yerine x86 işlemcili düşük güçlü bir sisteme ihtiyaç duyabilecek yerlerde tercih edilecektir. Raspberry 3/4 yerine genişletilebilir bir sistem olarak öne çıkabilir. Fiyatı belli değil ama raspberry 4 ile rekabet edebilecek bir fiyata gelirse o zaman tercih edilebilir.
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    CoreXXX (fatih tat) 8 sa.
    elde kalan işlemcileri ucuza verdiyse amd bunlarda değerlendiriyor
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    DH Misafiri 10 sa.
    12 yada 19volt adaptör ile çalışabilen yapsaymışlar daha güzel olabilirmiş.
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    yc#1 (Yavuz Can) 10 sa.
    Eskiden böyle ilginç şeyler Asrock'tan çıkardı. Anlaşılan Biostar kıyıda köşe kalan malzemeleri değerlendirmeye karar vermiş.
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