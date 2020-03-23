BIOSTAR şaşırtmaya devam ediyor: E1-6010 APU’lu A68N-2100K anakartı duyuruldu

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Geçtiğimiz günlerde H61 yongasetli anakartını duyuran BIOSTAR geçmişte kalan donanımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Firma E1-6010 APU’sunun henüz ölmediğini düşünüyor.

AMD E1-6010 yeniden ortaya çıktı

AMD’nin düşük güç tüketimli E1-6010 APU’sunu temel alan A68N-2100K teknik özellikleriyle olumsuz yönden şaşırtıyor. Puma+ mimarli işlemcinin ve 350 MHz’de çalışan 128 shader’a sahip R2 GPU’sunun yer aldığı E1-6010 10 watt TDP’ye sahip. 1 MB önbelleğin eşlik ettiği 2 çekirdekli yonga 2014 yılında ilk duyurulduğunda dahi basit ofis işlemleri ve multimedya amaçlı kullanılabilecek düzeydeydi.

BIOSTAR'ın yıllar önce duyurduğu A68N-2100'e göre mimarisel yönden Jaguar'dan terfi söz konusu, ayrıca ses kodeği de ALC 662'den ALC 887'e yükseltilmiş. Bellek başlığında DDR3L desteği eklenmiş. Görsel açıdansa siyah PCB ve DIMM-PCIe slotları ilk göze çarpanlardan.

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Bununla birlikte yeni gömülü APU'lu anakart eğer uygun fiyattan satıia sunulursa yer sıkıntısı çeken ve bir ofis bilgisayarı toplamak isteyenlerin tercihi olabilir. Tabi bu kullanıcı kitlesi için ikinci elden alınabilecek bir sistem de bütçeye uyum sağlayabileceği gibi daha mutlu edecek sonuçlar ortaya koyabilir.

Bugünlerde modern Celeron işlemcilerinden dahi fersah fersah geride kalan APU’ya sahip anakartı üretmek BIOSTAR’ın kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu. Diğer taraftan DDR3 belleklerin yerleştirildiği 2 DIMM slotunun yanı sıra 1 PCIe yuvasını da barındıran anakartta SATA 3 destekli 2 porta yer verilmiş.

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Realtek ALC 887 kodeğiyle gelen Mini-ITX anakartın IO tarafında ise 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 PS/2, 1 HDMI, 1 D-Sub, Gigabit Ethernet ve ses jackları bulunuyor. Son olarak fiyat ve bulunabilirlik bilgisinin paylaşılmadığını belirtelim.

https://www.kitguru.net/components/motherboard/james-dawson/biostar-introduce-a-new-dual-core-soc-motherboard/

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