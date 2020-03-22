Goodram 1 TB’a kadar ölçeklenen NVMe sürücülerini duyurdu

Polonyalı Goodram PX 500 serisi SSD’leriyle kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları hedef alıyor. NVMe arayüzünü kullanan katı hal diskleri PCIe Gen 3 standartını desteklese de fiyat segmenti itibariyle bu kabul edilebilir bir tercih.İlginizi Çekebilir Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu
PX 500
Silicon Motion’ın SMI2263XT kontrolcüsünün denetimindeki 3D NAND Flash yongaları bilinmiyor. 1 TB’a kadar ölçeklenen çözümlerden tepe model sıralı okuma yazma operasyonlarında 2050/1650 MB/s hıza ulaşırken okuma/yazma işlemleri için IOPS performansı 240K/280K olarak belirtilmiş.
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M.2 2280 formatındaki SSD’ler için ayrı ayı dayanım değeri paylaşılmamış. Tüm sürücüleri ilgilendirecek şekilde 1 500 000 saat ömür biçilmiş durumda. Son olarak teknik özelliklerinden doğrulanabileceği üzere uygun fiyatlı bir seçenek olacağı belirtilen PX 500 serisi SSD’ler 3 yıl garanti altında sunulacak.
https://www.techpowerup.com/264937/goodram-introduces-value-series-px500-nvme-ssds-available-up-to-1-tb Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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