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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Goodram 1 TB’a kadar ölçeklenen NVMe sürücülerini duyurdu

    Avrupa’nın tek RAM üreticisi Goodram yeni NVMe birimlerini duyurdu. Modeller bütçe odaklı olacak.
    6 sa.
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    1
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Goodram 1 TB’a kadar ölçeklenen NVMe sürücülerini duyurdu
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    Polonyalı Goodram PX 500 serisi SSD’leriyle kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları hedef alıyor. NVMe arayüzünü kullanan katı hal diskleri PCIe Gen 3 standartını desteklese de fiyat segmenti itibariyle bu kabul edilebilir bir tercih.

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    PX 500

    Silicon Motion’ın SMI2263XT kontrolcüsünün denetimindeki 3D NAND Flash yongaları bilinmiyor. 1 TB’a kadar ölçeklenen çözümlerden tepe model sıralı okuma yazma operasyonlarında 2050/1650 MB/s hıza ulaşırken okuma/yazma işlemleri için IOPS performansı 240K/280K olarak belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu"

    M.2 2280 formatındaki SSD’ler için ayrı ayı dayanım değeri paylaşılmamış. Tüm sürücüleri ilgilendirecek şekilde 1 500 000 saat ömür biçilmiş durumda. Son olarak teknik özelliklerinden doğrulanabileceği üzere uygun fiyatlı bir seçenek olacağı belirtilen PX 500 serisi SSD’ler 3 yıl garanti altında sunulacak.



    https://www.techpowerup.com/264937/goodram-introduces-value-series-px500-nvme-ssds-available-up-to-1-tb Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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