Biostar Z490 anakartlar için 11. nesil Core işlemci desteğini doğruladı

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Mavi ekip hali hazırdaki soketi bir kere daha kullanmaya hazırlanıyor. Haliyle kullanıcıların merak ettiği konu eldeki anakartların uyumluluk durumu oluyor.

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Biostar’ın Z490 yongasetli anakartları için hazırladığı görsele göre Z490 yongasetli modeller Rocket Lake işlemcilerine ev sahipliği yapabilecek.

10. nesil işlemcileriyle birlikte satışa sunulan Z490 yongasetli anakartlar o dönem PCIe 4.0’a hazır vurgusuyla öne çıkmıştı. Buna karşın Intel cephesinden PCIe 4.0 destekli LGA 1200 işlemci sunulmamıştı.

Ayrıca Bkz. "Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir"

Öte yandan ASRock’ın Z490, W480 ve H470 anakartları için hazırladığı BIOS yazılımının satır aralarında ortaya çıkan detaya göre firma bu yongasetleri için de Rocket Lake desteği üzerinde çalışıyor. Son olarak 11. nesil işlemcilerin CES 2021’de boy göstermesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/biostar-and-asrock-confirm-11th-gen-core-rocket-lake-s-support-on-z490-motherboards

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