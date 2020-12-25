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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir

    Rocket Lake işlemcilerine yaklaştığımız şu günlerde yongalara dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Paylaşılan CPU-z ekran alıntılarının yanı sıra B560 anakartın RAM hız aşırtma desteği şaşırttı.
    4 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir
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    Geçtiğimiz günlerde iki farklı nesilden oluşabileceğini paylaştığımız Rocket Lake ailesinin 3 üyesinin CPU-Z ekran alıntıları paylaşıldı.

    Gün yüzüne çıkan CPU-Z ekran alıntılarında Core i9-11900K, Core i9-11900K ve Core i7-11700’nin detayları görülüyor. 8/16 yapısındaki Core i9-11900K 4 L2 ve 16 L3 önbellekle desteklenirken yonganın 3.4 GHz’den tüm çekirdekleriyle 4.3 GHz’e yükselebildiği görülüyor. Tek çekirdekte ise model 4.8 GHz’e ulaşıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor

    Core i9 çözümü için PL2 değeri 250 watt olarak belirlenirken hız aşırtma kilitli Core i9 ve Core i7 işlemcilerinde PL2 225 watta çekilmiş durumda.

    Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir
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    Cinebench’te tek çekirdekte 529 ve çoklu çekirdekte 4672 puan alan Core i7-11700’ün skoru itibariyle selefinden geride kalması dikkat çekmesine karşın modellerin erken mühendislik örneği olduğunu unutmamak gerek.

    XMP destekli B560 anakart

    Yongaların üzerinde teste girdiği B560 yongasetli anakart detayları paylaşan kullanıcıya göre RAM’ler için hız aşırtma kilidi taşımıyor. Intel şimdiye kadar işlemci hız aşırtmanın yanı sıra bellek hız aşırtma seçeneğini dahi Z serisi anakartlarına has tutmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor"

    Herhangi bir şekilde XMP profillerinin de kullanılamadığı B serisi anakartlar görünüşe göre B560 ile birlikte XMP profillerini hız aşırtma işlemi için destekleyecek. Test edilen anakartın bellekleri 4133 MHz’de çalıştırabildiği rapor edilmiş.



    https://wccftech.com/intel-core-i9-11900k-core-i9-11900-core-i7-11700-rocket-lake-8-core-cpus-spotted/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    250watt hahah. Araba radyatörü şart
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    Lorenzo__ 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim ne derse desin eğer AMD'nin büyük atağı ve (son fiyat artışlarını ve diğer 1-2 hamleyi eleştirsek de) Lisa Su'nun başarılı yönetimi olmasaydı biz bu tür hamleyi görmezdik Intel'den.Intel'e kalsa 30 yıl daha X60 kartlar ram kilitli gelirdi Bu olumlu adımın atılmasını sağlayan AMD'ye de pozitif yazar bu iş tüketici nezdinde.. . Rekabet her zaman tüketiciye yarıyor. Artık 11400F, 11700F gibi işlemcilerle çok F/P sitemler kurulacak gibi. Ryzen fiyatları da bundan etkilenir. Tüketici için çok güzel oldu. Yalnız bu yetmez. 450-550 anakartlar gibi işlemci overclock imkanı da bekliyoruz 560 anakartlara. F/P işine girdiyseniz tam yapacaksınız ucundan azcık olmaz...
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    Ray Kurzweil 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel XMP desteğini B serisi anakartlara da açtığına göre baya zor durumdalar demek ki... Var ol AMD.
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