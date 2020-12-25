Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir

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Geçtiğimiz günlerde iki farklı nesilden oluşabileceğini paylaştığımız Rocket Lake ailesinin 3 üyesinin CPU-Z ekran alıntıları paylaşıldı.

Gün yüzüne çıkan CPU-Z ekran alıntılarında Core i9-11900K, Core i9-11900K ve Core i7-11700’nin detayları görülüyor. 8/16 yapısındaki Core i9-11900K 4 L2 ve 16 L3 önbellekle desteklenirken yonganın 3.4 GHz’den tüm çekirdekleriyle 4.3 GHz’e yükselebildiği görülüyor. Tek çekirdekte ise model 4.8 GHz’e ulaşıyor.

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Core i9 çözümü için PL2 değeri 250 watt olarak belirlenirken hız aşırtma kilitli Core i9 ve Core i7 işlemcilerinde PL2 225 watta çekilmiş durumda.

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Cinebench’te tek çekirdekte 529 ve çoklu çekirdekte 4672 puan alan Core i7-11700’ün skoru itibariyle selefinden geride kalması dikkat çekmesine karşın modellerin erken mühendislik örneği olduğunu unutmamak gerek.

XMP destekli B560 anakart

Yongaların üzerinde teste girdiği B560 yongasetli anakart detayları paylaşan kullanıcıya göre RAM’ler için hız aşırtma kilidi taşımıyor. Intel şimdiye kadar işlemci hız aşırtmanın yanı sıra bellek hız aşırtma seçeneğini dahi Z serisi anakartlarına has tutmuştu.

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Herhangi bir şekilde XMP profillerinin de kullanılamadığı B serisi anakartlar görünüşe göre B560 ile birlikte XMP profillerini hız aşırtma işlemi için destekleyecek. Test edilen anakartın bellekleri 4133 MHz’de çalıştırabildiği rapor edilmiş.

https://wccftech.com/intel-core-i9-11900k-core-i9-11900-core-i7-11700-rocket-lake-8-core-cpus-spotted/

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