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Biostar'dan yeni nesil Intel işlemciler H55 çipsetli yeni anakart: TH55B HD

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'dan yeni nesil Intel işlemciler H55 çipsetli yeni anakart: TH55B HD
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Anakart üretiminde sektörün güçlü isimlerinden biri olan Tayvan merkezli Biostar, H55 çipsetli yeni anakartını duyurdu. TH55B HD olarak isimlendirilen ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Intel işlemcilerin tamamına destek veren yeni Micro-ATX formdaki yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2000MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Biostar'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 5 fazlı güç tasarımına sahip olan yeni model, katı kapasitörleri ve renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Clarkdale kod adını taşıyan yeni nesil Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi (Intel HD Graphics) için üzerinde DVI, D-Sub ve bir adet HDMI konnektörü bulunan yeni anakart, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotunu da beraberinde getiriyor. Ek olarak bir adet PCIe x1 ve dahili formdaki farklı donanımların kullanımı için iki adet PCI slotuna sahip olan Biostar TH55BHD, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarıyla geliyor, entegre grafik biriminin hız aşırtılabilmesi için GT60 GPU overclock özelliğini de destekliyor.

Yüksek enerji verimliliği için güç tasarruf teknolojileriyle donatılan anakart 5.1 kanal ses, Gigabit Ethernet ve 6x SATA-II portu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Biostar TH55B HD'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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scheitann 9 yıl
vatan'ı takdir ettim 11 çeşit ürünle stoğuna almış biostar'ları
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talh4wk 9 yıl
asus gigabyte fln varken bu tercih edilmez bence ..
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PC76 9 yıl

Outrage

asus gigabyte fln varken bu tercih edilmez bence ..

aslında tercih edilirde maalesef TR'de bulunmuyor çoğu marka.satıcılar hep pahalı markalara yöneliyor
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capucino 9 yıl
Aslında çok üst seviye ürünleri var ama ithalatçısı getirmiyor. Zira üst seviye alacak adam hala Asus, Gigiabyte dan başka malın yüzüne bakmıyor.O yüzden gelsede satarmı emin değilim ama şundan eminim en az %20 daha ucuz olur... Bu arada Vatab Bilgisayar da satılmaya başladı Biostar...
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Mertcan. 9 yıl
Biostar sadece belli bir kitleye hitap etmemeli ve üst seviye ürünlere de ağırlık vermeli bence , pasif bir üretici konumunda kalıyor yoksa.Yani firmanın geleceğini göremiyorum açıkçası , yeni anakartlarının da çok gelişmiş özellikleri yok haliyle.
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showstopper41 9 yıl

Mertcan.

Biostar sadece belli bir kitleye hitap etmemeli ve üst seviye ürünlere de ağırlık vermeli bence , pasif bir üretici konumunda kalıyor yoksa.Yani firmanın geleceğini göremiyorum açıkçası , yeni anakartlarının da çok gelişmiş özellikleri yok haliyle.

+1. Özellikle AMD 790FX anakartı yok. İntel cephesinde T-Power ın başarılı olduğunu biliyoruz.
İthalatçı firmanın çıkan ürünleri çok geç getirmesinden yakınan arkadaşa da katılıyorum. T-Power X58 modeli hala türkiye de yok.
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scheitann 9 yıl
3. sene olcak çatır çatır biostar satıyorum daha da geri dönen yok Allah'a şükür. adamlar dünyanın en büyük üreticilerinden siz daha hala anlayamadınız.
hangi asus hangi gigabyte ın 45-50 dolarlık modelinin biosunda overclock menüsü var adam gibi? hangisiyle başarılı o/c yapıyosunuz??
he maskom ithalatçı olarak bizleri çıldırtıyo çünkü elinde hiç bi zaman zamanında mal yok. herfiler dünyanın altını üstüne getirdi t-power i45 lerde türkiye distribütörü gayet ehlikeyif 4 ay sonra board getirdi
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Process64 9 yıl
2003 - 2004 yıllarında kullanmıştım Biostar' ı. Sanırım hala alt - orta kalitede üretiliyor. Düşük gelirli kullanıcılara hitaben tercih edilebilir.
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DavutGENC 9 yıl
Elbette Anakart a Cok Önem vericez ama anakartın üzerinde electronic kondansatör lerede sanırım. bakarmısını anakartın tamamında mı kullanılmış kapalı kondansatör ler. Dikkat etsin alıcak olanlar 2 sene sonra garanti bittiginde elinizde lehim makinası uraşmayın
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microsonic 9 yıl
Güney köprülü bu. (!)
Kartın yerleşimi ve işciliği çok iyi. Hem uygun fiyat, hemde kalite isteyenler için BIOStar... Tek yongalı olması artık bunu gerektiriyor. Yakında işlemciler her şeyi kendi üzerinde barındıracak..
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striker_55 9 yıl
işte tam casper lik anakart
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ahmetkep 9 yıl
tek pcı-e slotu olan H55 cipsetli anakart .büyük bir ihtimal H55 cpsetli anakartlara göre daha uygun fiyatlı olur.
Kuzey köprüsü nerde bu kartın ya
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