Bir diskete kaç tane film sığar?

Tam Boyutta Gör

Floppy disk veya bildiğimiz adıyla disket bir döneme damga vurmuş taşınabilir depolama birimiydi. Çevre birimlerinin kurulum uygulamaları, oyunlar, yazılımlar kısaca kurulması gereken her şey disketler içerisinde gelirdi. Bir standart disket 1.44MB boyutunda olduğu için de birden fazlası ile gezmek zorunda kalınırdı.

Bir diskete bir film

Bugün gelişen teknoloji sayesinde TB hatta PB seviyesinde depolama alanları elde edilebiliyor. Yine de nostalji yaşamak isteyenler için bir Reddit kullanıcısı disket içerisine film sığdırmayı başarmış.

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Kullanıcı x265 kodek temelli özel bir sıkıştırıcı geliştirmiş ve saniyede 4 kare verecek şekilde 120x96 piksel çözünürlüğünde video üretmeyi başarmış. Böylece Shrek filmini 1.37MB seviyesine indirmiş. Haliyle diskette boş alan dahi kalmış.

Bu kodeği çalıştırmak için de Raspberry Pi tabanlı LimaTek Diskmaster adında özel bir kaset oynatıcı hazırlamış. Floppy disket sürücüsü olan bu oynatıcıya disketi taktığınız anda otomatik olarak filmi oynatmaya başlıyor.

Mobil cihazlardaki 4K film deneyimine göre 96p çözünürlük haliyle göze korkunç gelebilir. Akıcılık ve ses çıkışı da bizi on yıllar öncesine götürüyor. Yine de hobi anlamınd oldukça başarılı. Kullanıcı yakın zamanda plaklara da film yerleştirmeyi planlıyor.

https://www.engadget.com/reddit-movie-floppy-disk-vcr-180230744.html

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