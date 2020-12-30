Bir diskete kaç tane film sığar?

Floppy disk veya bildiğimiz adıyla disket bir döneme damga vurmuş taşınabilir depolama birimiydi. Çevre birimlerinin kurulum uygulamaları, oyunlar, yazılımlar kısaca kurulması gereken her şey disketler içerisinde gelirdi. Bir standart disket 1.44MB boyutunda olduğu için de birden fazlası ile gezmek zorunda kalınırdı.
Bir diskete bir film
Bugün gelişen teknoloji sayesinde TB hatta PB seviyesinde depolama alanları elde edilebiliyor. Yine de nostalji yaşamak isteyenler için bir Reddit kullanıcısı disket içerisine film sığdırmayı başarmış.İlginizi Çekebilir XPG’den RGB aydınlatmalı oyuncu SSD’si
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Kullanıcı x265 kodek temelli özel bir sıkıştırıcı geliştirmiş ve saniyede 4 kare verecek şekilde 120x96 piksel çözünürlüğünde video üretmeyi başarmış. Böylece Shrek filmini 1.37MB seviyesine indirmiş. Haliyle diskette boş alan dahi kalmış.
Bu kodeği çalıştırmak için de Raspberry Pi tabanlı LimaTek Diskmaster adında özel bir kaset oynatıcı hazırlamış. Floppy disket sürücüsü olan bu oynatıcıya disketi taktığınız anda otomatik olarak filmi oynatmaya başlıyor.
Mobil cihazlardaki 4K film deneyimine göre 96p çözünürlük haliyle göze korkunç gelebilir. Akıcılık ve ses çıkışı da bizi on yıllar öncesine götürüyor. Yine de hobi anlamınd oldukça başarılı. Kullanıcı yakın zamanda plaklara da film yerleştirmeyi planlıyor.
https://www.engadget.com/reddit-movie-floppy-disk-vcr-180230744.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
Handbrake adında bir uygulama var onu indiriyorsun x265 codecinde sıkıştırmaya başlıyorsun. Haber niteliği olmayan herkesin yapabildiği birşey. ayrıca discord için öneririm
O kadar dinazorum ,
(Amiganın disketleri orijinal işletim sistemi 2 si , 1 tanesi golden axe, lotus 3 ,lemmings, f-18 a hornet , silkworm, international karate , moonstone, sensible soccer, test drive ,robocop 2 ,deluxe paint 4 )
Bildiğiniz çalışan masaüstü pc yi çöpe attım , o disketleri atmaya kıyamadım .
Good old days.
Haber için teşekkürler ayrıca....