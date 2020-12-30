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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir diskete kaç tane film sığar?

    1.44MB boyutunda olduğu için kurulumları bir kaç tanesiyle yapabildiğimiz disket sürücülere bugün bir film sığabiliyor. Amatör bir geliştirici bunun için epey emek harcamış.
    2 sa.
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    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bir diskete kaç tane film sığar?
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    Floppy disk veya bildiğimiz adıyla disket bir döneme damga vurmuş taşınabilir depolama birimiydi. Çevre birimlerinin kurulum uygulamaları, oyunlar, yazılımlar kısaca kurulması gereken her şey disketler içerisinde gelirdi. Bir standart disket 1.44MB boyutunda olduğu için de birden fazlası ile gezmek zorunda kalınırdı.

    Bir diskete bir film

    Bugün gelişen teknoloji sayesinde TB hatta PB seviyesinde depolama alanları elde edilebiliyor. Yine de nostalji yaşamak isteyenler için bir Reddit kullanıcısı disket içerisine film sığdırmayı başarmış.

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    Kullanıcı x265 kodek temelli özel bir sıkıştırıcı geliştirmiş ve saniyede 4 kare verecek şekilde 120x96 piksel çözünürlüğünde video üretmeyi başarmış. Böylece Shrek filmini 1.37MB seviyesine indirmiş. Haliyle diskette boş alan dahi kalmış.

    Bu kodeği çalıştırmak için de Raspberry Pi tabanlı LimaTek Diskmaster adında özel bir kaset oynatıcı hazırlamış. Floppy disket sürücüsü olan bu oynatıcıya disketi taktığınız anda otomatik olarak filmi oynatmaya başlıyor.

    Mobil cihazlardaki 4K film deneyimine göre 96p çözünürlük haliyle göze korkunç gelebilir. Akıcılık ve ses çıkışı da bizi on yıllar öncesine götürüyor. Yine de hobi anlamınd oldukça başarılı. Kullanıcı yakın zamanda plaklara da film yerleştirmeyi planlıyor.



    https://www.engadget.com/reddit-movie-floppy-disk-vcr-180230744.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    1 saat önce
    ccc231

    guzel

    4 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    5 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    13 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    eAkman (hic yok) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Baslik yanlis, "Kac Diskete 1 Video Sigar?" olmaliydi 😁
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    unununium 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ilginç olan şeyin ne olduğunu anlamadım.
    Handbrake adında bir uygulama var onu indiriyorsun x265 codecinde sıkıştırmaya başlıyorsun. Haber niteliği olmayan herkesin yapabildiği birşey. ayrıca discord için öneririm
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    AnadoluEfes 17 dk. ( Mesaj Silindi ) unununium
    Program güzelmişte keşke Av1 desteklemiş olsa
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil anlamaz, anlayamazzzzz :) Yaşasın Workbench 1.3
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    hopeyoung 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünyayı güzelleştiren insanlar.
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    sendemail (umit erdem) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben de Amiga zamanından kalma 1 kutu disket var , ms-dos zamanından da 1 disket prince of persia 1 disket de ms-dos yüklü disket var ...
    O kadar dinazorum ,

    (Amiganın disketleri orijinal işletim sistemi 2 si , 1 tanesi golden axe, lotus 3 ,lemmings, f-18 a hornet , silkworm, international karate , moonstone, sensible soccer, test drive ,robocop 2 ,deluxe paint 4 )

    Bildiğiniz çalışan masaüstü pc yi çöpe attım , o disketleri atmaya kıyamadım .
    Good old days.

    Haber için teşekkürler ayrıca....
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    koçari (ali burak) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ünideyken nokia telefonum vardı.Modelini hatırlayamadım. 170 x 120 piksel 15 kare video çekiyordu. Aklıma o geldi.
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    Mr. Jingles 1 sa. ( Mesaj Silindi ) koçari
    176 x 144 olarak hatırlıyorum. Hatta QCIF olarak geçer bu çözünürlük.
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    1.44 lük disketleri 2.88 formatlardık. Buda bizi sevindirirdi.
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