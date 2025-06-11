ABD hava trafik kontrol sistemleri halen Windows 95 ve disketler ile çalışıyor

20. yüzyıldan kalan teknoloji
ABD genelindeki birçok hava trafik kontrol kulesi ve tesis, hala kağıt şeritlerle uçak hareketlerini takip ediyor ve veri transferi için floppy disk kullanıyor. Bu sistemler, 1995’te çıkan Windows 95 üzerinde çalışıyor. Rocheleau, altyapı yenilemesiyle birlikte kağıtlar ve disketlerden kurtulacaklarını söylerken Ulaştırma Bakanı Sean Duffy projeyi “on yıllardır bu ülkede sahip olduğumuz en önemli altyapı projesi” olarak nitelendirdi.
Hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi yalnızca bilgisayarların değiştirilmesinden ibaret değil. 7/24 kesintisiz çalışmak zorunda olan bu altyapı, herhangi bir bakım veya değişiklik sırasında hizmet dışı bırakılamaz. Bu durum, modernizasyon sürecinin teknik zorluklarını artırıyor. Ayrıca yeni sistemlerin siber saldırılara karşı dayanıklı olması gerekiyor; aksi takdirde ulusal havacılık ağı ciddi tehdit altına girebilir.
Eskiyen sistem aksaklıklara neden oluyor
Öte yandan eski sistemler ABD için yeni bir olgu değil. San Francisco’daki tren kontrol sistemi hala DOS tabanlı ve 5.25 inçlik floppy disklerle çalışıyor; buradaki yenileme ise bütçe yetersizliği nedeniyle ancak 2030’da planlanıyor. Ek olarak Japonya da geçtiğimiz yıl disket kullanımını sonlandırma kararı almıştı.
FAA’nın modernizasyon projesi için dört yıllık tamamlanma süresi belirlenmiş olsa da, uzmanlar bu takvimin gerçekçi olup olmadığını sorguluyor. Projenin maliyeti henüz açıklanmadı ancak Ulaştırma Bakanı Duffy, projenin aciliyetine vurgu yaptı: "Herkes hemfikir - bu partiler üstü bir konu. Herkes bunu yapmak zorunda olduğumuzu biliyor."Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.