ABD hava trafik kontrol sistemleri halen Windows 95 ve disketler ile çalışıyor

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Tam Boyutta Gör ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) hava trafik kontrol sistemleri, hâlâ 1995 yılında piyasaya sürülen Windows 95 işletim sistemi ve floppy disklerle (disket) çalışıyor. Bu bilgi, FAA’nın geçici yöneticisi Chris Rocheleau’nun ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’ne verdiği ifadesinde ortaya çıktı. Rocheleau, kurumun yıllardır teknolojik olarak güncellenmeyen sistemlerini tamamen yenilemek için şirketlerden teklifler toplamak üzere bir Bilgi Talebi (RFI) yayınladığını açıkladı.

20. yüzyıldan kalan teknoloji

ABD genelindeki birçok hava trafik kontrol kulesi ve tesis, hala kağıt şeritlerle uçak hareketlerini takip ediyor ve veri transferi için floppy disk kullanıyor. Bu sistemler, 1995’te çıkan Windows 95 üzerinde çalışıyor. Rocheleau, altyapı yenilemesiyle birlikte kağıtlar ve disketlerden kurtulacaklarını söylerken Ulaştırma Bakanı Sean Duffy projeyi “on yıllardır bu ülkede sahip olduğumuz en önemli altyapı projesi” olarak nitelendirdi.

Hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi yalnızca bilgisayarların değiştirilmesinden ibaret değil. 7/24 kesintisiz çalışmak zorunda olan bu altyapı, herhangi bir bakım veya değişiklik sırasında hizmet dışı bırakılamaz. Bu durum, modernizasyon sürecinin teknik zorluklarını artırıyor. Ayrıca yeni sistemlerin siber saldırılara karşı dayanıklı olması gerekiyor; aksi takdirde ulusal havacılık ağı ciddi tehdit altına girebilir.

Eskiyen sistem aksaklıklara neden oluyor

Tam Boyutta Gör Gerçekten de, eski sistemlerde yaşanan arızalar son dönemde ciddi aksamalara yol açtı. Ocak 2023’te FAA’nın “Notice to Airmen” (NOTAM) sisteminde yaşanan arıza, ülke genelinde uçuşların iki saatten fazla bir süre aksamasına neden olmuştu. Aynı zamanda Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda radar ve iletişim sorunları yüzlerce uçuşun gecikmesine ve iptaline sebep oldu. FAA, mevcut 138 sistemden 51’inin artık sürdürülemez olduğunu belirtiyor. Bu sistemlerin yedek parça sıkıntısı ve işlevsellik eksikliği nedeniyle güncellenmesinin şart olduğu belirtiliyor.

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Öte yandan eski sistemler ABD için yeni bir olgu değil. San Francisco’daki tren kontrol sistemi hala DOS tabanlı ve 5.25 inçlik floppy disklerle çalışıyor; buradaki yenileme ise bütçe yetersizliği nedeniyle ancak 2030’da planlanıyor. Ek olarak Japonya da geçtiğimiz yıl disket kullanımını sonlandırma kararı almıştı.

FAA’nın modernizasyon projesi için dört yıllık tamamlanma süresi belirlenmiş olsa da, uzmanlar bu takvimin gerçekçi olup olmadığını sorguluyor. Projenin maliyeti henüz açıklanmadı ancak Ulaştırma Bakanı Duffy, projenin aciliyetine vurgu yaptı: "Herkes hemfikir - bu partiler üstü bir konu. Herkes bunu yapmak zorunda olduğumuzu biliyor."

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ABD hava trafik kontrol sistemleri halen Windows 95 ile çalışıyor

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