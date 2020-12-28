Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: Snapdragon 888 yonga seti, Harman Kardon ses

Tam Boyutta Gör

Amiral gemisi sınıfında her yıl üzerine biraz daha ekleyerek gelişmeye devam eden Xiaomi; yeni yılda rekabete katılacak Mi 11 adındaki amiral gemisini duyurdu. Xiaomi Mi 11 pek çok yenilik ile geliyor.

Xiaomi Mi 11 tasarımı

Xiaomi Mi 11 modelinde 6.81 inçlik kavisli AMOLED ekran bizi karşılıyor. 3200x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran düşmelere ve darbelere karşı çok daha dayanıklı Corning Gorilla Victus ile kaplanmış.

Ayrıca Bkz. "Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor"

120Hz tazeleme hızına ulaşabilen ekranda 480Hz dokunmatik tarama hızı yer alıyor. Nokta çentikli ekran DisplayMate tarafından A+ kategorisinde değerlendiriliyor ve piyasadaki en iyi ekranlardan birisi olarak gösteriliyor.

Telefonun arka kısmı da kavisli ve elde tutuşu kolaylaştırıyor. Kasa 8.06mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında. Devasa arka kamera biraz çıkıntı yapıyor. Parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre ve nabız ölçümü de yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Mi 11 kamerası

Telefonun arka kısmında 108MP çözünürlüğünde f/1.85 aralığında ve 1/1.33” ölçeğinde büyük bir sensör yer alıyor. Sensör 7 katmanlı lens ile desteklenmiş. 1.6 mikron piksel boyutu daha iyi ışık almasını sağlıyor. 13MP çözünürlüğünde 123 derece açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde 50mm telefoto/makro sensör onu tamamlıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

8K video kaydı yapabilen kamera paketi süper gece modu, profesyonel mod, video log modu, sinematik lens gibi pek çok yapay zeka özelliği ile destekleniyor. HEIF desteği ve gökyüzü filtresi de unutulmamış

Xiaomi Mi 11 donanım özellikleri

Telefona Snapdragon 888 yonga seti güç veriyor ve sektörde bir ilk. Zaten Qualcomm ve Xiaomi uzun süredir yonga tasarımı konusunda ortaklık yapmaktaydı. 5nm sürecinde geliştirilen Snapdragon 888 yonga seti önceki nesillerden farklı bir yapılanmaya sahip.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak

Performans tarafında ARM’ın tasarladığı Cortex-X1 özelleştirilmiş çekirdeğini temel alan Kryo 680 yer alıyor. Orta yüklerde Cortex-78 olduğu tahmin edilen 3 adet çekirdek ve Cortex-55 tabanlı 4 adet çekirdek hazırlanmış

Ayrıca Bkz. "Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım"

2.84GHz seviyesine kadar çıkabilen işlemci tarafı Snapdragon 865 yonga setine göre yüzde 25 daha iyi performans sunuyor. Aynı hızlarda ise yüzde 25 enerji verimliliği yakalanabiliyor. Adreno 660 grafik birimi ise yüzde 35 performans ve yüzde 25 enerji verimliliği artışı getiriyor.

Telefonun RAM belleği LPDDR5 standardını destekliyor ve rakiplerinde yüzde 16 daha iyi performans sunuyor. Depolama belleği ise UFS 3.1 standardı ile çok daha yüksek değerlere ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Mi 11 diğer özellikler

Xiaomi Mi 11 amiral gemisinde dikkat çeken diğer bir detay Harman Kardon hoparlörler. Stere ses veren hoparlörler kaliteyi oldukça yukarı çekiyor. 4600mAh kapasiteli batarya 55W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj de 10W tersine şarj ile desteklenmiş. Ayrıca Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ ve USB Power Delivery 3.0 da destekleniyor.

Çift SIM kartın ikisi de 5G ile çalışabiliyor. Kızıl ötesi verici, 6Hz bandını kullanan WiFi 6E, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus destekli Bluetooth 5.2, MIUI 12 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler sayılabilir.

Xiaomi Mi 11 fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Mi 11 modeli iPhone 12 gibi kutudan şarj adaptörünü çıkarmış. Sınırlı sayıda Set Edition paketinde 55W GaN şarj adaptörü dahil olacak. Yetişemeyenler ise adaptörü ekstra satın almak zorunda. Xiaomi Mi 11 yılbaşı itibariyle satışa sunulacak ve fiyatlar şu şekilde:

Xiaomi Mi 11 8GB+128GB – 611$

Xiaomi Mi 11 8GB+256GB – 657$

Xiaomi Mi 11 12GB+256GB – 719$

https://www.gizmochina.com/2020/12/28/xiaomi-mi-11-arrives-with-the-snapdragon-888-a-top-tier-display-harman-kardon-speakers-and-more/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.