Bir kez daha doğrulandı: Windows 8 2012'de geliyor

Windows 8 ile ilgii ilk çıkan yol haritası (İtalyanca).
Windows Vista ile beklentileri karşılamakta sıkıntı yaşayan Microsoft, son kullanıcılarla etkileşim halinde 18 aylık bir çalışmayla hazırladığı Windows 7 işletim sistemini 22 Ekim'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. DirectX 11 gibi çok sayıda önemli yeniliği beraberinde getirmesi beklenilen Windows 7'nin Temmuz ayında tamamlanmasıyla birlikte Redmond merkezli firmanın Windows takımı, 8. jenerasyon Windows için çalışmalara hız kazandırdılar. Çekirdeğin baştan yazılacağı ve radikal değişikliklerle geleceği iddia edilen Windows 8 için hedeflenen tarih bir kez daha doğrulandı.
Windows 8 ile ilgili ikinci yol haritası.
Microsoft'un kısa bir süre önce ilk olarak İtalyanca hemen ardından da İngilizce olarak sızan yeni yol haritasının Kore dilindeki versiyonu da gün ışığına çıktı. Windows Server işletim sistemleri için hazırlanan yol haritasına göre Windows 8, Microsoft'un yol haritasında majör güncelleme olarak tanımlanıyor. Henüz yeni işletim sisteminin detayları açıklanmış olmasa da 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sisteminden üç yıl sona Windows 8'in yayımlanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabii Windows 8'e kadar Windows 7 için Hizmet Paket(ler)inin yayınlanması da beklenebilir.
Windows 8 ile ilgili son çıkan yol haritası (Korece).
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3dsmax,Autocad gibi yazılımları kullanırken yaşadığım sayısız donmalar,kapanmalar sadece bana özgü şansızlık olamaz.Sırf bu yüzden XP 64 bit işletim sistemine geri döndüm ve tüm bilgisayarlarımda bu sistem var.
Can çıkar ama huy çıkmaz derler yapacak bir şey yok Windows7 MS in tarihinde son kullanıcıya sunmuş oldugu en iyi OS yazılımıdır bunu bir çok veritabanında kanıtlamıştır.
Sizin bahsettiginiz App. lerin bir çogu benim pc'mde kurulu ve şu ana kadar hiç bir sorun yaşamadım +stabil.
Sizin donanımınızda sorun olmasın sakın :)
Sevgiler
3-5 kişinin basit matematik denklemleriyle, bilmem ne takviminin sonuymuş diye inanmayın... Allah da değilsiniz, O'nun elçisi de değilsiniz, ondan haber alacak kadar yüce de değilsiniz... (Din âlimlerinden değilim, basit bi' kulum.)
Konuyla ilgili olarak; Vista'dan 7'ye geçerken nasıl 4 gözle bekliyorsak, umarım 8'i de öyle bekleriz... Linux'da her güncellemeyle %1 gibi bir rakam yavaşlama oluyormuş. MAC da bana saçmalık geliyor, Apple düşmanı sayılırm (iPod Nanosh hariç)...
2012 de bitcegine inanmıyorum
1.si 2012 de kıyamet kopuyo ( çok ciddiyim )
2.si windows 7 daha yeni çıktı
yo hayır öyle değil
xp: çocukluk
xp sp1 : gençlik
xp sp2 : olgunluk
xp sp3 : ihtiyarlık
yakında ölecek, kabul etmek lazım artık