Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir kez daha doğrulandı: Windows 8 2012'de geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
52,8b
1
126
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir kez daha doğrulandı: Windows 8 2012'de geliyor
Tam Boyutta Gör

Windows 8 ile ilgii ilk çıkan yol haritası (İtalyanca).

Windows Vista ile beklentileri karşılamakta sıkıntı yaşayan Microsoft, son kullanıcılarla etkileşim halinde 18 aylık bir çalışmayla hazırladığı Windows 7 işletim sistemini 22 Ekim'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. DirectX 11 gibi çok sayıda önemli yeniliği beraberinde getirmesi beklenilen Windows 7'nin Temmuz ayında tamamlanmasıyla birlikte Redmond merkezli firmanın Windows takımı, 8. jenerasyon Windows için çalışmalara hız kazandırdılar. Çekirdeğin baştan yazılacağı ve radikal değişikliklerle geleceği iddia edilen Windows 8 için hedeflenen tarih bir kez daha doğrulandı.

Bir kez daha doğrulandı: Windows 8 2012'de geliyor
Tam Boyutta Gör

Windows 8 ile ilgili ikinci yol haritası.

Microsoft'un kısa bir süre önce ilk olarak İtalyanca hemen ardından da İngilizce olarak sızan yeni yol haritasının Kore dilindeki versiyonu da gün ışığına çıktı. Windows Server işletim sistemleri için hazırlanan yol haritasına göre Windows 8, Microsoft'un yol haritasında majör güncelleme olarak tanımlanıyor. Henüz yeni işletim sisteminin detayları açıklanmış olmasa da 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sisteminden üç yıl sona Windows 8'in yayımlanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabii Windows 8'e kadar Windows 7 için Hizmet Paket(ler)inin yayınlanması da beklenebilir.

Bir kez daha doğrulandı: Windows 8 2012'de geliyor
Tam Boyutta Gör

Windows 8 ile ilgili son çıkan yol haritası (Korece).


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Windows 7 stabil diyenlere sadece gülüyorum.Sanırım kullanım alanları ofis,internet,vb basit kullanımlardan öteye gitmeyenler bu tanımı yapıyorlar...Evet,arayüzü kesinlikle daha güzel. ama kesinlikle daha stabil değil.
3dsmax,Autocad gibi yazılımları kullanırken yaşadığım sayısız donmalar,kapanmalar sadece bana özgü şansızlık olamaz.Sırf bu yüzden XP 64 bit işletim sistemine geri döndüm ve tüm bilgisayarlarımda bu sistem var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows10 8 yıl
belki de sizin kullandığınız programlarda sorun vardır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canpinar 8 yıl

DH Misafiri

Windows 7 stabil diyenlere sadece gülüyorum.Sanırım kullanım alanları ofis,internet,vb basit kullanımlardan öteye gitmeyenler bu tanımı yapıyorlar...Evet,arayüzü kesinlikle daha güzel. ama kesinlikle daha stabil değil.
3dsmax,Autocad gibi yazılımları kullanırken yaşadığım sayısız donmalar,kapanmalar sadece bana özgü şansızlık olamaz.Sırf bu yüzden XP 64 bit işletim sistemine geri döndüm ve tüm bilgisayarlarımda bu sistem var.


Can çıkar ama huy çıkmaz derler yapacak bir şey yok Windows7 MS in tarihinde son kullanıcıya sunmuş oldugu en iyi OS yazılımıdır bunu bir çok veritabanında kanıtlamıştır.

Sizin bahsettiginiz App. lerin bir çogu benim pc'mde kurulu ve şu ana kadar hiç bir sorun yaşamadım +stabil.

Sizin donanımınızda sorun olmasın sakın :)

Sevgiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semo_86 8 yıl
Ya her seferinde çekirdeği bastan asagi yeniliyoruz der bu Microsoft ama ayni cekidegi hafiften elden geçirip önümüze koyarlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byorkouk 8 yıl
xp artk bitecek win 7 gayet güzel ve stabil.vista gibi hayal kırıklığı deil.sadece boyutta biraz büyük ama özellikler bakımndan gayet net ve iyi.8 de pek fark olrmu bilmem ama gelişmş olacak bi kaç özellik elbet olacaktr.şuan içn bnce wi 7 xpden daha iyi bir kullanım sunuyor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 9 yıl
windows7 ye ayak uyduramadık çok hızlı geliyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 9 yıl
neyse 2 sene var daha idare edicez artik :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver Shadow 9 yıl
fanatiklik yapılacak bir durum yok aslında. sonuçta işletim sisteminin tohumuna para saymıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John Lennon 10 yıl
Hiçbişey Windows 95 in bana yaşattıklarını yaşatamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BahadrOzturk 10 yıl
Çikolatada Veriyolarmı abi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
2012'de kıyamet kopacakmış... Tanrı'dan haber mi geldi, yoksa O musun ???
3-5 kişinin basit matematik denklemleriyle, bilmem ne takviminin sonuymuş diye inanmayın... Allah da değilsiniz, O'nun elçisi de değilsiniz, ondan haber alacak kadar yüce de değilsiniz... (Din âlimlerinden değilim, basit bi' kulum.)
Konuyla ilgili olarak; Vista'dan 7'ye geçerken nasıl 4 gözle bekliyorsak, umarım 8'i de öyle bekleriz... Linux'da her güncellemeyle %1 gibi bir rakam yavaşlama oluyormuş. MAC da bana saçmalık geliyor, Apple düşmanı sayılırm (iPod Nanosh hariç)...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MRyldz 10 yıl
2012 de dunyanın sonu gelmicekmiydi uğraşmasınlar










2012 de bitcegine inanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 10 yıl
windows xp sp3 olgunluk çağında. şimdilik vazgecmem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
termo6556 10 yıl
çok saçma
1.si 2012 de kıyamet kopuyo ( çok ciddiyim )
2.si windows 7 daha yeni çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 10 yıl

tanak

windows xp sp3 olgunluk çağında. şimdilik vazgecmem



yo hayır öyle değil


xp: çocukluk
xp sp1 : gençlik
xp sp2 : olgunluk
xp sp3 : ihtiyarlık


yakında ölecek, kabul etmek lazım artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
52842 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 8, işletim sistemi ve
3 etiket daha os microsoft Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl BIOSTAR T-Power X58 video inceleme 10 yıl Need For Speed: Shift inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim