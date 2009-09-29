Bir kez daha doğrulandı: Windows 8 2012'de geliyor

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Windows 8 ile ilgii ilk çıkan yol haritası (İtalyanca).

Windows Vista ile beklentileri karşılamakta sıkıntı yaşayan Microsoft, son kullanıcılarla etkileşim halinde 18 aylık bir çalışmayla hazırladığı Windows 7 işletim sistemini 22 Ekim'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. DirectX 11 gibi çok sayıda önemli yeniliği beraberinde getirmesi beklenilen Windows 7'nin Temmuz ayında tamamlanmasıyla birlikte Redmond merkezli firmanın Windows takımı, 8. jenerasyon Windows için çalışmalara hız kazandırdılar. Çekirdeğin baştan yazılacağı ve radikal değişikliklerle geleceği iddia edilen Windows 8 için hedeflenen tarih bir kez daha doğrulandı.

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Windows 8 ile ilgili ikinci yol haritası.

Microsoft'un kısa bir süre önce ilk olarak İtalyanca hemen ardından da İngilizce olarak sızan yeni yol haritasının Kore dilindeki versiyonu da gün ışığına çıktı. Windows Server işletim sistemleri için hazırlanan yol haritasına göre Windows 8, Microsoft'un yol haritasında majör güncelleme olarak tanımlanıyor. Henüz yeni işletim sisteminin detayları açıklanmış olmasa da 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sisteminden üç yıl sona Windows 8'in yayımlanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabii Windows 8'e kadar Windows 7 için Hizmet Paket(ler)inin yayınlanması da beklenebilir.

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Windows 8 ile ilgili son çıkan yol haritası (Korece).