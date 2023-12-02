Windows 12, Haziran 2024'te çıkabilir: İşte detaylar

Commercial Times'tan gazeteciler Taipei'de her yıl düzenlenen Tayvan Medikal Teknoloji Fuarı'na katılarak Acer, Quanta, MSI, Compal, Pegatron ve Gigabyte gibi önemli şirketlerin temsilcileriyle görüşme fırsatı buldu. Yapılan konuşmalarda söz dönüp dolaşıp Windows'a geldi.
Basın mensupları sektörün önde gelen isimlerine 2024'ün ana iş trendleri hakkında sorular yöneltti. Neredeyse hepsi önümüzdeki yıl yapay zekalı bilgisayar endüstrisinin hızla gelişeceğine ve üretken yapay zeka odaklı Windows 12'nin bu büyümenin ana itici gücü olacağına inanıyor.
Çıkış tarihi ima edildi
Microsoft'un bir sonraki işletim sisteminin Haziran 2024'te piyasaya sürüleceğini iddia eden üst düzey yöneticiler de var. Bu tür imalarda bulunan isimler arasında Acer CEO'su Jason Chen ve Quanta Computer Yönetim Kurulu Başkanı Barry Lam yer alıyor.
Diğer teknoloji şirketlerinin temsilcileri de 2024 yazında gelirlerinde önemli bir artış bekliyor. Bu artış, Windows 12 tabanlı yeni ürünlerin pazara sunulmasından kaynaklanacak. Daha önce Intel de "büyük bir Windows yenilemesi" sayesinde gelecek yıl işlemci satışlarında artış beklediğini açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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