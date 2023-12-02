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    Windows 12, Haziran 2024'te çıkabilir: İşte detaylar

    Tayvan basınında yer alan haberlere göre Microsoft üretken yapay zeka odaklı Windows 12'yi Haziran 2024'te piyasaya sürecek. Taipei'de düzenlenen bir fuarda bu konuda bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

    Windows 12, Haziran 2024'te çıkabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Commercial Times'tan gazeteciler Taipei'de her yıl düzenlenen Tayvan Medikal Teknoloji Fuarı'na katılarak Acer, Quanta, MSI, Compal, Pegatron ve Gigabyte gibi önemli şirketlerin temsilcileriyle görüşme fırsatı buldu. Yapılan konuşmalarda söz dönüp dolaşıp Windows'a geldi.

    Basın mensupları sektörün önde gelen isimlerine 2024'ün ana iş trendleri hakkında sorular yöneltti. Neredeyse hepsi önümüzdeki yıl yapay zekalı bilgisayar endüstrisinin hızla gelişeceğine ve üretken yapay zeka odaklı Windows 12'nin bu büyümenin ana itici gücü olacağına inanıyor.

    Windows 12, Haziran 2024'te çıkabilir: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Çıkış tarihi ima edildi

    Microsoft'un bir sonraki işletim sisteminin Haziran 2024'te piyasaya sürüleceğini iddia eden üst düzey yöneticiler de var. Bu tür imalarda bulunan isimler arasında Acer CEO'su Jason Chen ve Quanta Computer Yönetim Kurulu Başkanı Barry Lam yer alıyor.

    Diğer teknoloji şirketlerinin temsilcileri de 2024 yazında gelirlerinde önemli bir artış bekliyor. Bu artış, Windows 12 tabanlı yeni ürünlerin pazara sunulmasından kaynaklanacak. Daha önce Intel de "büyük bir Windows yenilemesi" sayesinde gelecek yıl işlemci satışlarında artış beklediğini açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, windows 12 ve
    7 etiket daha işletim sistemi Yapay Zeka 2024 üretken yapay zeka ai Yazılım Teknoloji Haberleri
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    sakız şişiremiyorum 50cc kurye motoru laptop çalışıyor ama ekran gelmiyor aştiden ankamall"a nasıl gidilir kuşlar neden kafesin altında durur

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