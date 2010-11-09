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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BiRi'nin Avantajlı Dünyasına Taşının!

8 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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İletişimin alternatifi BiRi, internet hizmetini aldığı işletmeciyi değiştirmek isteyenleri uygun fiyatlarla BiRi’nin avantajlar dünyasına davet ediyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen ADSL ve telefon hizmetleri markası BiRi “İnternet Taşıma” hizmetini başlattı. Yüksek fiyatlar ile düşük hızda internet hizmeti alanlar, internetini BiRi’ye taşıyarak, BiRi’nin avantajlı kampanyalardan yararlanabilecekler. Üstelik BiRi’nin yüksek hız ve uygun fiyat seçenekleri ile sunulan hizmetlerini zahmetsizce ve ekstra hiçbir ücret ödemeden almanın keyfini çıkaracaklar.

Bu yeni uygulama ile internetini BiRi’ne taşımak isteyenler uzun uğraşlar vermeden, uzun süreli kesintiler yaşamadan BiRi’nin telefon ve internet hizmetlerini kullanmaya başlayabilecekler. 

BiRi’ne taşınmak çok kolay!

İnternetinizi BiRi’nin avantajlı dünyasına taşımak için http://adsl.biri.com.tr adresinden ya da 0216 556 1020 Yardımcı BiRi hattından destek alarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Daha sonra doldurduğunuz formu nüfus cüzdanı fotokopinizle birlikte talepformu@biri.com.tr adresine, 0216 5563118 numaralı faksa ya da size en yakın Koç.net yetkili satış noktasına iletin. Kısa süre içerisinde tamamlanacak işlemlerinizin ardından siz de internetini BiRi’ne taşıyarak kazananlardan biri olacaksınız.


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