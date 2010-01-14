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Bitdefender ile Bilgi Güvenliği üzerine söyleşi

9 yıl
51,4b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğumuz Bitdefender'ın Türkiye ithalatçısı Kavi'nin Genel Müdürü Cüneyt Kavi. Kendisiyle veri güvenliği üzerine konuşuyoruz.

Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğumuz Bitdefender'ın Türkiye ithalatçısı Kavi'nin Genel Müdürü Cüneyt Kavi. Kendisiyle veri güvenliği üzerine konuşuyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
caolunqiu38 7 yıl
Ne kadar zararlı yakalarsanız o kadar çabuk güncellemeleri yayınlamak zorundasınızdır. Bitdefender bu konuda gerçekten çok başarılı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
şunu çok merak ediyorum virüs ranking times yazın diyorlar ve 2005 yılının haberi var orda böyle cahillik ve dikkatsizlik olmaz hiç objektif değil
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TCyheb 9 yıl
"Öncelikle eline sağlık DH adına güzel röportaj olmuş"
...[Sonrasında ise bazı arkadaşlarım gibi Güvenlik üzerine yaptığı yatırımlar ve kurduğu bağlantılar sayesinde konuşmacı olarak çağırılmış bir vatandaşın konuyla ilgili daha bilgili ve bilinçli olması taraftarıyım!]
Ucuz pazar satıcıları gibi sadece malını satmaya çalışma çabaları fazlasıyla göze batarken,Bu sektörde kendileri için velinimet olan ürünlerini satmak için Olmazsa Olmaz hacker'ları "Asosyal ve Teknomanyak" yakıştırmaları ile zımparalamaya çalışan zihniyetin Yaş ortalaması ve uzattığı At kuyruğu saç dikkate alınınca =Komik^Adam= etiketi Cuk diye oturuyor.
Aslında bilinmesi gereken 2 nokta var!
-/Hack girişimlerinin %80 i Son kullanıcı dostu uygulamalardır.Para delisi olan Hackerlar değil üreticilerdir.Böyle olmasa Program,Oyun,Sistem sürücüleri... gibi bir çok dökümanı BEDAVA kullanıyor olamazdınız.
-/Yıllardır çizilen Hacker portlerinin tamamı palavradır.Bu yüzdendirki bu Kişilerin mantalitesini anlayamamış ve hiçbir atağı durduramıştırlar!
://Son olarak bu adam gibi düşünen yurtlaşlarım için ellerini koyacak yer bulamıyorlarsa Vicdanlarının üzeri Tam isabettir.
Daha çıkardığı ürün piyasaya dağıtılmadan kırılıyorsa patlak içerde değil dışardadır.Sorunlu beceriksiz tiplerde Hackerlar değil Üreticilerdir...
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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşekkürler söğleşide güzeldi
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BulentArdic 9 yıl
Bitdefender'in son sürümleri çok kararlı yazılımlar, bitdefender IS2010 kullanıyorum ve bence kaspersky den ve esetten daha başarılı. sistemi kasmıyor ve virüs de kaçırmıyor. Güzel söyleşi olmuş teşekkürler
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BlackHawk_10 9 yıl
Güzel söyleşi olmuş teşkkürler Mesut bey, Bitdefender kullandığım en iyi antivirüslerden diyebilirim, bültenlerini de sık sık takip ederim ve hakikatten 2010 için yaptığı tahminlerin çoğu çıktı.
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Kumandan 9 yıl
Teşekkürler, güzel söyleşi olmuş.
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klozet2 9 yıl
cuneyt kaviye teşekkürler ne güzel
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suslu76 9 yıl
sağ taraftaki bitdefender reklamı da gözlerden kaçmadı :)
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talh4wk 9 yıl
eskiden kullanıordumda kasıordu snki 4ever Eset :D
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THeRioN 9 yıl
@denizckosar Bu ayrımın farkında olan birini görebilmekten mutluluk duydum. (Hele ki burada reklam için çıkarılmış, söz sahibi yapılmış kişisi bile bunu göremezken (veya bilerek görmezlikten gelirken) =] )

Yaratılan korku toplumu her anlamda sömürülürken sanal ortamlar için en çok kasıtla yanlış kullanılan kelimelerin başında hack kavramı ve "Hacker" kelimesi. Cahil insan kolay korkar ve kolay yönlendirilir (parası/emeği kolay sömürülür).

Herkes gibi burada ki konuk da hackerlardan korkun bizim yazılımlarımızı alın, korunun (sömürülün) dersini (eminim kendi de içinden gülerek) anlatmış.

Tabi ki herkes bir uzman seviyesinde olamayacak bir kullanıcı olarak yaşamına devam edecektir ama kimsenin de korkularının üzerinden sömürülmesine izin vermemesi, cahilliklerini yıkmak için doğru kaynaklara başvurması gerekir.

Bu konu çok uzar, hackerlara asosyal diye bakan bir göz, banka kartları için ağzının suyunun aktığını sanan bir mantık, keşke hack felsefesini anlasa: ulus konya sokaktan aldığı bir çipi programlayıp, nintendo wii'sine monte edip, laser mod yapıp, soft modla usb hdd bağlayıp, arkadaşlarıyla evde kudura kudura o cihazla oyun oynayıp DVD izleyebilecek, internetten radyo dinleyebilecek kadar SOSYAL olsaydı :D

fazlasına gerek yok : bit defender'a da diğerlerine de ....

wind0wsu internette güvenle gezdirmek bir tabak bifteği aslanların kafesinde gezdirmek gibi .... windows'u kurun internete çıkarmadan sadece oyun oynamak için kullanın... işiniz, iletişiminiz ve finansal işlemleriniz için bırakın wind0wsu anca oyunlar için offline olarak bilemediniz mecbur kaldığınız yazılımlar için bir emulatör gibi kullanın (sanallaştırma/unity).

:) Dertliymişim baya burada çıktı acısı
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