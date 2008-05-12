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BlackBerry Bold 9000'nin resmi olarak duyurusu gerçekleştirildi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
41,8b
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45
Diğer
knight
Haber Editörü
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Özellikle bir kaç haftadır üzerinde pek çok yorum yazılan, merakla beklenen BlackBerry Bold 9000'in bugün resmi duyurusu gerçekleştirildi. Bold'u yakından inceleyecek olursak önceki nesil cihazların tasarım çizgilerini taşıdığını ve küçük makyajların yapıldığını görüyoruz. Quadband GSM ve triband HSDPA şebekelerini destekleyen Bold, 624 MHz gibi yüksek saat hızında işlemciden güç alıyor, BlackBerry'nin özel işletim sistemi BlackBerry OS 4.6'yı kullanıyor. Cihazda 1 GB dahili flash bellek bulunuyor ve belleği micro SD, microSDHC kartlarla arttırabiliyoruz. MicroSDHC kartların kapasitesinin günümüzde 32 GB'a kadar çıktığını ekleyelim. Yeni 9000'de 480x320 piksel çözünürlükte 65.536 renk görüntüleyebilen ekran ve 2 Megapiksel led flaşlı kamera bulunuyor. Bazı kaynaklar kameranın 3 Megapiksel olacağını öngörmekteydi. Cihaz ayrıca GPS, Bluetooth, WI-FI gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip. 310 saate kadar bekleme ve 5 saate kadar konuşma süresi sunan BlackBerry'nin yaz aylarına doğru piyasaya sürülmesi planlanıyor. Teknik özellikler: • Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA • EDGE desteği: Var, 10. sınıf • İşletim sistemi: BlackBerry OS 4.6 • İşlemci: 624 MHz • Boyut ve ağırlık: 114 x 66 x 14 mm / 133 gram • Ekran: 480x320 piksel 65.536 renk • Bellek: 1 GB dahili + microSD / microSDHC desteği • Kamera: 2 Megapiksel, led flaş, video kaydı • 3.5 mm jak girişi: Var • WI-FI: Var, 802.11a/b/g • Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP • GPS: Var • Batarya: 1500 mAH lityum polimer (310 saate kadar bekleme; 5 saate kadar konuşma süresi)
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AhmedKaymakcı 9 yıl
Arkadas konuyu hortlatip kacmis galiba :)
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Gavuzla 9 yıl
bu telefonu kim niye kullanır anlamıyorum dokunmatik tel hem daha çok özellik barındırıyor hem istediğiniz gibi klavyesi değişiyor video izlediğinizde tam ekran izliyorsunuz falan filan hem de daha ucuza hayatımda gördüğüm en çirkin tel biri kişiye göre değişir tabi
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Windows10 9 yıl
neticede alanlar kendi zevki için alıyorlar. ayrıca blackberry sağlam tel üretir diğerlerine benzemez. klavyesi ile çok rahat mesajlaşırsın. patronun günde defalarca mail attığında anında cevap yazarsın, mail sana anında ulaşır, en güvenli cep telefonu denebilir.

esas konuyu neden hortlatıyorsun? Neden bir anda eylül 2008de yazılmış cevabın üzerine bunu yazıyorsun? derdin ne senin?
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therebeder 11 yıl
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Clarkson 11 yıl
Görünüm olarak zengin pahalıymış imajı var özellikleride fena
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sadtneverdie 11 yıl
cok guzel gornuyor fiyati hakkinda bir bilgi var mi?
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therebeder 11 yıl
çok beğendim özellikleri de güzel
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..Knight.. 11 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

cok guzel gornuyor fiyati hakkinda bir bilgi var mi?


Fiyat seviyesi henüz net değil.
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