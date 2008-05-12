BlackBerry Bold 9000'nin resmi olarak duyurusu gerçekleştirildi

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Özellikle bir kaç haftadır üzerinde pek çok yorum yazılan, merakla beklenen BlackBerry Bold 9000'in bugün resmi duyurusu gerçekleştirildi. Bold'u yakından inceleyecek olursak önceki nesil cihazların tasarım çizgilerini taşıdığını ve küçük makyajların yapıldığını görüyoruz. Quadband GSM ve triband HSDPA şebekelerini destekleyen Bold, 624 MHz gibi yüksek saat hızında işlemciden güç alıyor, BlackBerry'nin özel işletim sistemi BlackBerry OS 4.6'yı kullanıyor. Cihazda 1 GB dahili flash bellek bulunuyor ve belleği micro SD, microSDHC kartlarla arttırabiliyoruz. MicroSDHC kartların kapasitesinin günümüzde 32 GB'a kadar çıktığını ekleyelim. Yeni 9000'de 480x320 piksel çözünürlükte 65.536 renk görüntüleyebilen ekran ve 2 Megapiksel led flaşlı kamera bulunuyor. Bazı kaynaklar kameranın 3 Megapiksel olacağını öngörmekteydi. Cihaz ayrıca GPS, Bluetooth, WI-FI gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip. 310 saate kadar bekleme ve 5 saate kadar konuşma süresi sunan BlackBerry'nin yaz aylarına doğru piyasaya sürülmesi planlanıyor. Teknik özellikler: •Quadband GSM / Triband HSDPA •Var, 10. sınıf •BlackBerry OS 4.6 •624 MHz •114 x 66 x 14 mm / 133 gram •480x320 piksel 65.536 renk •1 GB dahili + microSD / microSDHC desteği •2 Megapiksel, led flaş, video kaydı •Var •Var, 802.11a/b/g •Var, v2.0 + A2DP •Var •1500 mAH lityum polimer (310 saate kadar bekleme; 5 saate kadar konuşma süresi)