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Broadcom, ARM'ın Cortex-A9 işlemcisini lisansladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Broadcom, ARM'ın Cortex-A9 işlemcisini lisansladı
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İletişim teknolojilerinde endüstri devi isimlerden birisi olan Broadcom yaptığı açıklamayla ARM ile yeni bir lisans anlaşması gerçekleştirdiğini duyurdu. Firma ARM tarafından geliştirilen çok çekirdekli Cortex-A9 MPCore işlemcisini yeni nesil mobil, kablosuz, ve tüketi elektroniği çözümleri için lisansladığını açıklandı. Düşük güö tüketimiyle öne çıkan ve her biri bağımsız olarak konfigüre edilebilen dört çekirdekli tasarımı temel alan Cortex-A9 işlemcisinin 10,000 DMIPS (Dhrystone MIPS) değeri ile düşük güç tüketiminin yanı sıra kendi segmentinde iddialı bir performansa sahip olduğu bildiriliyor.

Yapılan lisans anlaşmasıyla ARM işlemci portföyünü genişlettiklerini ve bu sayede Cortex-A9 işlemcisinin esnek, ölçeklenebilir yapısı ile üretim maliyetlerini optimize edebileceklerini açıklayan Broadcom ayrıca ARM Cortex-A serisi işlemciler için gelişmiş çoklu ortam ve oyun hızlandırması sağlayan NEON SIMD (Single Instruction, Multiple Data) teknolojisini lisansladığını da açıkladı.


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yc#1 10 yıl
Evet, neticede Arm firması mimariyi geliştiriyor ve tasarımlarını pek çok firmaya (Creative, Samsung, Nvidia vb.) lisanslıyor.
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Erasmus78 10 yıl
Lisanslamak ne demek?
Broadcom; ürünlerinde Arm Cortex-A9 kullanabilecek mi demek?
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