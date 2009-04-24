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Bluetooth 3.0 spesifikasyonun geçtiğimiz gün yapılan resmi açıklamayla anons edilmesine paralel olarak yeni standartla uyumlu donanım ve cihazlar da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı. Taşınabilir cihazlar için hazırladığı yonga seti çözümleriyle tanınan Broadcom, Bluetooth 3.0 uyumlu yeni yongasını duyurdu. InConcert BCM4325 kod adını taşıyan yeni çip, entegre WiFi802.11a/b/g (MAC/Baseband/Radio) kontrolcüsü, Bluetooth v3.0 BR/EDR (basic rate) kontrolcüsü ve FM alıcısıyla birlikte geliyor.

Yeni nesil bağlantı teknolojileri için kombo çözüm sunan yeni yonga ile Bluetooth 3.0 spesifikasyonuyla uyumlu diğer cihazlardan 24Mbps'ye varan hızda dosya transferi yapabilmek mümkün olacak.