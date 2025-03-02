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    TSMC'nin silikon plakası çöpte bulundu: Yarı iletken dünyasında ilginç olay

    Çin'de bir Reddit kullanıcısı, TSMC'nin 12nm test plakasını çöpte buldu. Olay, çip üretim süreçlerinin karmaşıklığını ve "chip binning" kavramını gündeme getirdi.
    TSMC'nin silikon plakası çöpte bulundu Tam Boyutta Gör
    Çin'in Nanjing şehrindeki TSMC'nin Fab 16 fabrikası yakınlarında, bir Reddit kullanıcısı tarafından 12nm'lik bir TSMC silikon plakası (wafer) çöp kutusunda bulundu. Bu olay, yarı iletken üretim süreçlerinin karmaşıklığını ve "chip binning" kavramını mizahi bir şekilde gündeme getirdi.

    "Chip binning", üretilen çiplerin performanslarına göre sınıflandırılması işlemi olarak açıklanıyor. En yüksek performans gösteren çipler üst sınıflara ayrılırken, daha düşük performanslı veya kısmen kusurlu çipler alt sınıflara yerleştirilir ve genellikle daha düşük fiyatlarla satılır. Örneğin, bir çekirdeği arızalı olan bir çip, sekiz yerine yedi çekirdekli olarak piyasaya sürülebiliyor. Bu sayede, üretim sırasında ortaya çıkan kusurlu veya düşük performanslı çipler de değerlendirilerek israfın önüne geçilmiş oluyor.

    Atık yönetim süreçleri kritik önem taşıyor

    Reddit kullanıcısı AVX512-VNNI tarafından bulunan bu silikon plakası, aslında litografi makinelerinin kalibrasyonu için kullanılan bir test plakasıydı ve müşteri tasarımlarını içermiyordu. Bu durum, herhangi bir gizli tasarım veya değerli teknolojik bilginin açığa çıkma riskini barındırmıyordu. Ancak yine de bu tür plakaların değeri göz önüne alındığında, olay son derece dikkat çekici.

    TSMC'nin silikon plakası çöpte bulundu Tam Boyutta Gör
    Reddit kullanıcıları, plakayı kurtarma ve çerçeveleyerek duvara asma gibi yaratıcı fikirlerle olaya esprili yaklaşımlar sergilediler. Bu durum, yarı iletken endüstrisinde kalite kontrol ve atık yönetimi süreçlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
    Kaynakça https://www.phonearena.com/news/tsmc-silicon-wafer-found-near-taiwan-based-fab-dumoster_id168109 https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1izybm4/found_this_in_a_dumpster_near_tsmc_fab_how_to_cut/
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    -OFLU- 1 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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