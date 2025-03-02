TSMC'nin silikon plakası çöpte bulundu: Yarı iletken dünyasında ilginç olay

"Chip binning", üretilen çiplerin performanslarına göre sınıflandırılması işlemi olarak açıklanıyor. En yüksek performans gösteren çipler üst sınıflara ayrılırken, daha düşük performanslı veya kısmen kusurlu çipler alt sınıflara yerleştirilir ve genellikle daha düşük fiyatlarla satılır. Örneğin, bir çekirdeği arızalı olan bir çip, sekiz yerine yedi çekirdekli olarak piyasaya sürülebiliyor. Bu sayede, üretim sırasında ortaya çıkan kusurlu veya düşük performanslı çipler de değerlendirilerek israfın önüne geçilmiş oluyor.
Atık yönetim süreçleri kritik önem taşıyor
Reddit kullanıcısı AVX512-VNNI tarafından bulunan bu silikon plakası, aslında litografi makinelerinin kalibrasyonu için kullanılan bir test plakasıydı ve müşteri tasarımlarını içermiyordu. Bu durum, herhangi bir gizli tasarım veya değerli teknolojik bilginin açığa çıkma riskini barındırmıyordu. Ancak yine de bu tür plakaların değeri göz önüne alındığında, olay son derece dikkat çekici.Kaynakça https://www.phonearena.com/news/tsmc-silicon-wafer-found-near-taiwan-based-fab-dumoster_id168109 https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1izybm4/found_this_in_a_dumpster_near_tsmc_fab_how_to_cut/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum