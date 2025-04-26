Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Tayvan merkezli teknoloji devi TSMC, yüksek teknoloji çiplerin üretiminde dünya lideri konumunda. Şirket, yapay zeka sektöründeki artan çip talebi nedeniyle üretim kapasitesini hızla artırıyor. Şu anda dünya genelinde 24 fabrika inşa eden TSMC, bu tesisleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya ve Çin gibi farklı bölgelerde kuruyor.

Intel’in AI stratejisi ters tepti: Eski nesil daha çok satıyor! 19 sa. önce eklendi

Bu yıl içinde TSMC, sekizi yonga üretimi için, biri ise paketleme tesisi olmak üzere toplam dokuz yeni fabrika açmayı planlıyor. Ancak, yeni tesislerin inşasında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, nitelikli iş gücü sağlamak. Özellikle ABD gibi bazı bölgelerde, yüksek maaş maliyetleri nedeniyle personel giderleri diğer bölgelere kıyasla daha fazla.

Çalışan sayısı 100 bini bulacak

2019 yılında 51 bin çalışanı bulunan TSMC, 2024 sonu itibarıyla çalışan sayısını 83 bin 825'e çıkardı. 2025'in ilk iki ayında 1300 yeni iş pozisyonu oluşturuldu. Şirket, 2025 sonuna kadar çalışan sayısını 90 bine, 2026'da ise 100 bine ulaştırmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör TSMC'nin bu hızlı büyümesi, yapay zeka hızlandırıcıları üreten büyük teknoloji şirketlerinin taleplerine yanıt olarak gerçekleşiyor ve şirket, küresel çip üretiminde liderliğini sürdürmek için yatırımlarına devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Çip devi TSMC, dünya genelinde 24 fabrika inşa ediyor