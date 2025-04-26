Çip devi TSMC, dünya genelinde 24 fabrika inşa ediyor

Bu yıl içinde TSMC, sekizi yonga üretimi için, biri ise paketleme tesisi olmak üzere toplam dokuz yeni fabrika açmayı planlıyor. Ancak, yeni tesislerin inşasında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, nitelikli iş gücü sağlamak. Özellikle ABD gibi bazı bölgelerde, yüksek maaş maliyetleri nedeniyle personel giderleri diğer bölgelere kıyasla daha fazla.
Çalışan sayısı 100 bini bulacak
2019 yılında 51 bin çalışanı bulunan TSMC, 2024 sonu itibarıyla çalışan sayısını 83 bin 825'e çıkardı. 2025'in ilk iki ayında 1300 yeni iş pozisyonu oluşturuldu. Şirket, 2025 sonuna kadar çalışan sayısını 90 bine, 2026'da ise 100 bine ulaştırmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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