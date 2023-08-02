Numara taşıma nasıl yapılır? Türk Telekom & Turkcell & Vodafone hat taşıma

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hattını taşımak isteyenler için özel, çeşitli kampanyalar sunuyor. GSM operatörlerinin numara taşıma kampanyaları mevcut abonelerin faydalanabildiği kampanyalardan bazen çok daha avantajlı olabiliyor. Bu durumda faturalı & faturasız hattınız için paket değişikliği yapmaktansa operatör değişikliği yapmak çok daha mantıklı. Vodafone, Turkcell veya Türk Telekom’a geçiş yapmak istiyor ve numara taşıma işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç gün sürer merak ediyorsanız “Hat taşıma” rehberimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Telefondan PIN kodu kaldırma yolları 7 ay önce eklendi

Numara taşıma ücretli mi 🤔 Tam Boyutta Gör Operatör değişikliği ücretli mi? Numarasını taşımak isteyenlerin merak ettiği soruların başında geliyor. “Turkcell hat taşıma ne kadar?” “Vodafone numara taşımada ücret alınıyor mu?” Türk Telekom numara taşıma ücreti ne kadar?” gibi sorular sıkça soruluyor.Numara taşıma işlemleri ücretsizdir.

Numara taşıma sorgulama nasıl yapılır 🔎 Tam Boyutta Gör Numaramın taşındığını nasıl anlarım? Hat taşıma sorgulama işlemi e-Devletten yapılabilir. Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom numara taşıma sorgulama nasıl yapılır adım adım görelim: BTK numara taşıma sayfasını açın.

Numara taşıma sorgulama ekranında telefon numarasını yazın.

Sorgula butonuna tıklayın.

Hizmet aldığınız operatör çıkacaktır.

Mevcut operatörünüzün sunduğu paketler artık avantajlı gelmiyorsa ve numaranızı değiştirmek istemiyorsanız yapmanız gereken işlem; numara taşıma işlemidir. Peki, numara taşıma nasıl yapılır, operatör değiştirme ücretli midir? Türk Telekom, Vodafone veya Turkcell’e geçiş için hat taşıma işleminin nasıl yapıldığını buradan öğrenebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.