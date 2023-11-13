23.800 mAh bataryaya ve gece görüş kamerasına sahip telefon tanıtıldı: Unihertz Tank 3

Unihertz Tank 3'ün özellikleri
Adından da anlaşılacağı gibi zor koşullara dayanması için üretilen telefonda IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunuyor. 23.800 mAh'lık devasa bataryası ile de 1800 saat bekleme süresi, 118 saat konuşma, 98 saat müzik çalma, 48 saat video oynatma ve 38 saat oyun oynama süresi vaat ediyor. 120 Watt şarj hızını destekleyen telefonun bataryası 1.5 saatte %90 seviyesine kadar doldurulabiliyor.
Kaputun altında telefona MediaTek Dimensity 8200 çipseti güç verirken, 16 GB RAM ve 512 GB depolamayla amiral gemilerini aratmayacak özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
Ekran tarafında 6.79 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızında 2460 x 1080 çözünürlükte bir panel bizi karşılıyor. Kamera tarafında ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera ve 64 MP gece görüş kamerası bulunan telefonun önde ise 50 MP selfie kamerası bulunuyor.
Unihertz Tank 3'ün fiyatı
5G desteği, Bluetooth 5.3 ve NFC gibi özellikleri de bulunan telefon kutusundan Android 13 ile çıkıyor. Telefonun fiyatı ise 499 dolar olarak belirlenmiş.
- Boyutlar: 179 x 86 x 31mm, 666g ağırlık
- Ekran: 6,79 inç, 2460 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8200, 4 nm, 1x 3.1 GHz Cortex-A78, 3x 3.0 GHz Cortex-A78, 4x 2.00 GHz Cortex-A55
- RAM ve depolama: 16 GB RAMi 512 GB depolama, 2 TB'a kadar microSD desteği
- Kamera: 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş kanera, 64 Megapiksel gece görüş kamerası, 50 megapiksel selfie kamerası
- Bağlantı: Dual SIM, 6GHz altı 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC
- Diğer özellikler: 40m lazer mesafe bulucu, kızılötesi sensör, 1200 lümen parlaklık seviyesine sahip LED el feneri, iki adet özelleştirilebilir yan düğme ve parmak izi sensörü.
- Fiyat: 499 dolar
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.