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    23.800 mAh bataryaya ve gece görüş kamerasına sahip telefon tanıtıldı: Unihertz Tank 3

    Ekstrem koşullar için üretilen Unihertz Tank 3 isimli telefon tanıtıldı. 23.800 mAh devasa bataryası, gece görüş kamerası ve 1200 lümen el fenerine sahip telefonun fiyatı ve özellikleri neler?
    Unihertz Tank 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli Unihertz firması farklı ve niş ürünleriyle bilinen bir telefon üreticisi. Fiziksel klavyeli telefonlar, Jelly isimli kompakt telefon serileri gibi ürünleri olan firma şimdi de ekstrem koşullara dayanıklı yeni bir ürünle karşımıza çıkıyor: Unihertz Tank 3.

    Unihertz Tank 3'ün özellikleri

    Adından da anlaşılacağı gibi zor koşullara dayanması için üretilen telefonda IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunuyor. 23.800 mAh'lık devasa bataryası ile de 1800 saat bekleme süresi, 118 saat konuşma, 98 saat müzik çalma, 48 saat video oynatma ve 38 saat oyun oynama süresi vaat ediyor. 120 Watt şarj hızını destekleyen telefonun bataryası 1.5 saatte %90 seviyesine kadar doldurulabiliyor.

    Kaputun altında telefona MediaTek Dimensity 8200 çipseti güç verirken, 16 GB RAM ve 512 GB depolamayla amiral gemilerini aratmayacak özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

    Ekran tarafında 6.79 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızında 2460 x 1080 çözünürlükte bir panel bizi karşılıyor. Kamera tarafında ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera ve 64 MP gece görüş kamerası bulunan telefonun önde ise 50 MP selfie kamerası bulunuyor.

    Unihertz Tank 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bunların dışında telefonda 40 m lazer mesafe bulucu, kızılötesi sensör, 1200 lümen LED flaş, iki adet ayarlanabilir yan tuş ve bir adet parmak izi okuyucu bulunuyor.

    Unihertz Tank 3'ün fiyatı

    5G desteği, Bluetooth 5.3 ve NFC gibi özellikleri de bulunan telefon kutusundan Android 13 ile çıkıyor. Telefonun fiyatı ise 499 dolar olarak belirlenmiş.

    • Boyutlar: 179 x 86 x 31mm, 666g ağırlık
    • Ekran: 6,79 inç, 2460 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8200, 4 nm, 1x 3.1 GHz Cortex-A78, 3x 3.0 GHz Cortex-A78, 4x 2.00 GHz Cortex-A55
    • RAM ve depolama: 16 GB RAMi 512 GB depolama, 2 TB'a kadar microSD desteği
    • Kamera: 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş kanera, 64 Megapiksel gece görüş kamerası, 50 megapiksel selfie kamerası
    • Bağlantı: Dual SIM, 6GHz altı 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS,  NFC
    • Diğer özellikler: 40m lazer mesafe bulucu, kızılötesi sensör, 1200 lümen parlaklık seviyesine sahip LED el feneri, iki adet özelleştirilebilir yan düğme ve parmak izi sensörü.
    • Fiyat: 499 dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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