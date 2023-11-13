23.800 mAh bataryaya ve gece görüş kamerasına sahip telefon tanıtıldı: Unihertz Tank 3

Tam Boyutta Gör Çinli Unihertz firması farklı ve niş ürünleriyle bilinen bir telefon üreticisi. Fiziksel klavyeli telefonlar, Jelly isimli kompakt telefon serileri gibi ürünleri olan firma şimdi de ekstrem koşullara dayanıklı yeni bir ürünle karşımıza çıkıyor: Unihertz Tank 3.

Unihertz Tank 3'ün özellikleri

Adından da anlaşılacağı gibi zor koşullara dayanması için üretilen telefonda IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunuyor. 23.800 mAh'lık devasa bataryası ile de 1800 saat bekleme süresi, 118 saat konuşma, 98 saat müzik çalma, 48 saat video oynatma ve 38 saat oyun oynama süresi vaat ediyor. 120 Watt şarj hızını destekleyen telefonun bataryası 1.5 saatte %90 seviyesine kadar doldurulabiliyor.

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Kaputun altında telefona MediaTek Dimensity 8200 çipseti güç verirken, 16 GB RAM ve 512 GB depolamayla amiral gemilerini aratmayacak özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Ekran tarafında 6.79 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızında 2460 x 1080 çözünürlükte bir panel bizi karşılıyor. Kamera tarafında ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera ve 64 MP gece görüş kamerası bulunan telefonun önde ise 50 MP selfie kamerası bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bunların dışında telefonda 40 m lazer mesafe bulucu, kızılötesi sensör, 1200 lümen LED flaş, iki adet ayarlanabilir yan tuş ve bir adet parmak izi okuyucu bulunuyor.

Unihertz Tank 3'ün fiyatı

5G desteği, Bluetooth 5.3 ve NFC gibi özellikleri de bulunan telefon kutusundan Android 13 ile çıkıyor. Telefonun fiyatı ise 499 dolar olarak belirlenmiş.

Boyutlar: 179 x 86 x 31mm, 666g ağırlık

179 x 86 x 31mm, 666g ağırlık Ekran: 6,79 inç, 2460 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,79 inç, 2460 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Dimensity 8200, 4 nm, 1x 3.1 GHz Cortex-A78, 3x 3.0 GHz Cortex-A78, 4x 2.00 GHz Cortex-A55

: MediaTek Dimensity 8200, 4 nm, 1x 3.1 GHz Cortex-A78, 3x 3.0 GHz Cortex-A78, 4x 2.00 GHz Cortex-A55 RAM ve depolama: 16 GB RAMi 512 GB depolama, 2 TB'a kadar microSD desteği

16 GB RAMi 512 GB depolama, 2 TB'a kadar microSD desteği Kamera: 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş kanera, 64 Megapiksel gece görüş kamerası, 50 megapiksel selfie kamerası

200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş kanera, 64 Megapiksel gece görüş kamerası, 50 megapiksel selfie kamerası Bağlantı : Dual SIM, 6GHz altı 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC

: Dual SIM, 6GHz altı 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC Diğer özellikler: 40m lazer mesafe bulucu, kızılötesi sensör, 1200 lümen parlaklık seviyesine sahip LED el feneri, iki adet özelleştirilebilir yan düğme ve parmak izi sensörü.

40m lazer mesafe bulucu, kızılötesi sensör, 1200 lümen parlaklık seviyesine sahip LED el feneri, iki adet özelleştirilebilir yan düğme ve parmak izi sensörü. Fiyat: 499 dolar

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Unihertz Tank 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı