Android'de kasıtlı olarak kapatılmayan VPN açığı bulundu

Gerçek IP adresi ortaya çıkabiliyor
Açığın yalnızca belirli bir VPN uygulamasını değil, Android 16 üzerinde çalışan tüm VPN çözümlerini etkilediği ifade ediliyor. Güvenlik odaklı VPN hizmeti Mullvad da kullanıcılarını uyarmak amacıyla konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yayımladı.
Söz konusu açık nedeniyle cihazın gerçek IP adresi görünür hale gelebiliyor. Normal şartlarda VPN yazılımları, tüm trafiği şifreli bir tünel üzerinden yönlendirerek kullanıcının gerçek ağ kimliğini gizliyor. Ancak yeni keşfedilen hata, belirli veri paketlerinin bu tünelin dışından gönderilmesine imkan tanıyor.
Bu durum özellikle takip, gözetim ve kullanıcı kimliğinin tespiti gibi riskleri beraberinde getiriyor. Güvenlik uzmanları, kötü niyetli bir uygulamanın cihazdaki VPN korumasını tamamen devre dışı bırakmadan kullanıcıyı açığa çıkarabileceğini belirtiyor.
Google açığı kapatmayacak
Sistemlerde güvenlik açıklanın olması şaşılacak bir durum artık değil. Bu senaryoda ise bazı ilginç durumlar var. Zira keşfedilen güvenlik açığı Android Security Team’e bildirildi ancak ekip, açığa müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Araştırmayı gerçekleştiren uzmanla yapılan görüşmelerin ardından konu Android hata takip sistemine yeniden taşındı. Buna karşın ilgili kayıtların şu anda Google tarafından erişime kapalı hale getirildiği ifade ediliyor.
Öte yandan güvenlik odaklı Android dağıtımı olan GrapheneOS, aynı açığı kendi kod tabanında kısa süre içerisinde yamaladı. Bu durum, sorunun teknik olarak giderilebildiğini ancak Google tarafının kasıtlı olarak açığı gidermediğini gösteriyor.
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.