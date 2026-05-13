Android'de kasıtlı olarak kapatılmayan VPN açığı bulundu

Tam Boyutta Gör Android 16 ile birlikte gündeme gelen ciddi bir güvenlik açığı VPN kullanıcılarını doğrudan tehdit ediyor. Yapılan teknik araştırmalar, herhangi bir uygulamanın VPN tünelini devre dışı bırakarak trafiği açığa çıkarabileceğini ortaya koydu. Üstelik bu durum, "Her Zaman Açık VPN" ve "VPN Olmadan Bağlantıları Engelle" gibi güvenlik seçenekleri aktif olsa bile geçerli.

Gerçek IP adresi ortaya çıkabiliyor

Açığın yalnızca belirli bir VPN uygulamasını değil, Android 16 üzerinde çalışan tüm VPN çözümlerini etkilediği ifade ediliyor. Güvenlik odaklı VPN hizmeti Mullvad da kullanıcılarını uyarmak amacıyla konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yayımladı.

Söz konusu açık nedeniyle cihazın gerçek IP adresi görünür hale gelebiliyor. Normal şartlarda VPN yazılımları, tüm trafiği şifreli bir tünel üzerinden yönlendirerek kullanıcının gerçek ağ kimliğini gizliyor. Ancak yeni keşfedilen hata, belirli veri paketlerinin bu tünelin dışından gönderilmesine imkan tanıyor.

Bu durum özellikle takip, gözetim ve kullanıcı kimliğinin tespiti gibi riskleri beraberinde getiriyor. Güvenlik uzmanları, kötü niyetli bir uygulamanın cihazdaki VPN korumasını tamamen devre dışı bırakmadan kullanıcıyı açığa çıkarabileceğini belirtiyor.

Google açığı kapatmayacak

Sistemlerde güvenlik açıklanın olması şaşılacak bir durum artık değil. Bu senaryoda ise bazı ilginç durumlar var. Zira keşfedilen güvenlik açığı Android Security Team’e bildirildi ancak ekip, açığa müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Araştırmayı gerçekleştiren uzmanla yapılan görüşmelerin ardından konu Android hata takip sistemine yeniden taşındı. Buna karşın ilgili kayıtların şu anda Google tarafından erişime kapalı hale getirildiği ifade ediliyor.

Öte yandan güvenlik odaklı Android dağıtımı olan GrapheneOS, aynı açığı kendi kod tabanında kısa süre içerisinde yamaladı. Bu durum, sorunun teknik olarak giderilebildiğini ancak Google tarafının kasıtlı olarak açığı gidermediğini gösteriyor.

