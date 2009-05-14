Buffalo, 24x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, ürün gamını 24x hızında kayıt yapabilen yeni bir DVD yazıcı ile genişletiyor. Firmanın DVSM-U24FBS kod adını verdiği ,dahili tasarıma sahip yeni optik sürücü, SATA arabirimini destekliyor ve DVD+R/-R medyalara 24 hızında kayıt yapabildiği belirtiliyor.
Kutu içeriğinde CyberLink PowerDirector 7, PowerProducer 5, PowerDVD 8, Power2Go 6, PowerBackup 2 ve InstantBurn 5 yazılımlarına yer verileceği belirtilen, yeni sürücünün üretici firma Buffalo tarafından bu ayın sonuna doğru 60$'lık fiyatla Japonya pazarında satışa sunulması bekleniyor.
Buffalo DVSM-U24FBS'nin kayıt hızları şu şekilde;
DVD+R/-R: 24x
DVD-ROM: 16x
DVD-RAM: 12x
DVD+R/-R DL ve DVD+RW: 8x
DVD-RW: 6x
CD-R: 48x
CD-RW: 32x
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asıl şu blurayler gelişse ve ucuzlasa süper olcak...
Bu arada, paket içieriğindeki onca gereksiz programı alsak kaça mâl olur ? Bedavaya mı verecekler ? Video düzenleme,yazma, izleme vs. gibi gereksiz programlar... Çoğu kullanıcının arşivinde var zaten bu tip yazılımlar.
Yine dvd yine dvd.