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Buffalo, 24x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo, 24x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, ürün gamını 24x hızında kayıt yapabilen yeni bir DVD yazıcı ile genişletiyor. Firmanın DVSM-U24FBS kod adını verdiği ,dahili tasarıma sahip yeni optik sürücü, SATA arabirimini destekliyor ve DVD+R/-R medyalara 24 hızında kayıt yapabildiği belirtiliyor.

Kutu içeriğinde CyberLink PowerDirector 7, PowerProducer 5, PowerDVD 8, Power2Go 6, PowerBackup 2 ve InstantBurn 5 yazılımlarına yer verileceği belirtilen, yeni sürücünün üretici firma Buffalo tarafından bu ayın sonuna doğru 60$'lık fiyatla Japonya pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Buffalo DVSM-U24FBS'nin kayıt hızları şu şekilde;

DVD+R/-R: 24x
DVD-ROM: 16x
DVD-RAM: 12x
DVD+R/-R DL ve DVD+RW: 8x
DVD-RW: 6x
CD-R: 48x
CD-RW: 32x


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sg83 10 yıl
Ooooo negüzel, bir dvdyi yazmak artık 5 dakika yerine 4 dakika 55 saniye sürecek!!! Bir de anlayamadığım yazma hızı artıyor ama okuma hızı hala 16x, neden okuma hızını da arttıramıyorlar anlayamıyorum.
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caprinx 10 yıl
ben hep 8x de yazdırıyom dvd lerimi... 500 civarı verbatim dvd var ... sapağlam hepsi.. 24x bana uzak biraz...

asıl şu blurayler gelişse ve ucuzlasa süper olcak...
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sertacaygun 10 yıl
Öğrendim ki; İster CD,ister DVD... Ne kadar yavaş yazılırsa o kadar iyi oluyor...
Bu arada, paket içieriğindeki onca gereksiz programı alsak kaça mâl olur ? Bedavaya mı verecekler ? Video düzenleme,yazma, izleme vs. gibi gereksiz programlar... Çoğu kullanıcının arşivinde var zaten bu tip yazılımlar.
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mertekin 10 yıl
Hakettiği fiyatı haberde verilenin yarısı kadar en fazla.
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sadtneverdie 10 yıl
ne ilgisi var ?
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
24 ile yazılan bir medya'dan hayır gelir mi gelmez mi tartışılır.
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@nano@ 10 yıl
16x te yazdığım dvd ler iki saatte açılıyor 24x düşünemiyorum
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1963bursa 10 yıl
O fiyat şişirilmiş, bunu en fazla 24$ a satarlar. Daha yüksek fiyat mı basacaklar, o zaman sadece bakarlar.... :)
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sadtneverdie 10 yıl
o fiyatlarla zor yaygınlaşır blueray. bu arada 24 hızlı kayıt yapabılıyor yapabılıyorda o yapabıldıgı medyaları nerden bulacagız dısk yanmasın dıye son hızda yazamıyoruz kı 24 hızla yazması ısımıze yarasın 22 hızlı 37 lira 24 hızlısı japonyada 60 ülkemizde 75 dolar desek buna ancak gülerim
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Megavolt 10 yıl
Ne zaman şu haberlerin içinde yeni bir optik medya okuyucu/yazıcı resmi görsem umutlanıyorum ahanda blueray gelişiyor yaygınlaşıyor diye.Yok kardeşim yok!
Yine dvd yine dvd.
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