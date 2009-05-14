Buffalo, 24x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, ürün gamını 24x hızında kayıt yapabilen yeni bir DVD yazıcı ile genişletiyor. Firmanın DVSM-U24FBS kod adını verdiği ,dahili tasarıma sahip yeni optik sürücü, SATA arabirimini destekliyor ve DVD+R/-R medyalara 24 hızında kayıt yapabildiği belirtiliyor.

Kutu içeriğinde CyberLink PowerDirector 7, PowerProducer 5, PowerDVD 8, Power2Go 6, PowerBackup 2 ve InstantBurn 5 yazılımlarına yer verileceği belirtilen, yeni sürücünün üretici firma Buffalo tarafından bu ayın sonuna doğru 60$'lık fiyatla Japonya pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Buffalo DVSM-U24FBS'nin kayıt hızları şu şekilde;

DVD+R/-R: 24x

DVD-ROM: 16x

DVD-RAM: 12x

DVD+R/-R DL ve DVD+RW: 8x

DVD-RW: 6x

CD-R: 48x

CD-RW: 32x