Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan 16GB kapasiteli süper-kompakt (5mm) USB bellek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,2b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Buffalo'dan 16GB kapasiteli süper-kompakt (5mm) USB bellek
Tam Boyutta Gör

Donanım üreticisi Buffalo duyurusunu yaptığı yeni USB bellekle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Firmanın RUF2-PS serisi altında hazırladığı süper-kompakt tasarımlı yeni sürücü, sadece 18 x 18 x 8 mm boyutlarında ve 3 gram ağırlığında olmasına karşın 16GB'lık yüksek kapasitesi ile şaşırtmayı başarıyor.

Siyah, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıma sunulacak olan yeni bellek, USB 2.0 ve USB 1.1 ara birimlerine destek veriyor. Buffalo'dan yapılan açıklamaya göre yeni belleğin önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyat hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Buffalo'dan 16GB kapasiteli süper-kompakt (5mm) USB bellek
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Coyo-T 9 yıl
Fotoğraflar yok :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-17B5D9F8B 9 yıl
fiyatı 100 lira filan olur heralde
ilerde kablosuzlarını da yaparlar bunların
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 10 yıl
bence ufak ve kapasite sorunu olan netbook larda cok güzel bişey fiyatını ztn pahallı olacakgı kesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
teknoloji harikalarından birini daha gördük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Logitech'in fare alıcısına benziyor aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Logitech'in fare alıcısına benziyor aynı.


Bluetooth adaptörü gibi.


Ama biraz sakat bir ürün. USB kafası tak-çıkar yaparken koparsa yazık olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
of Allah ım of Türk insanı bu cihazıda eleştirdi ya artık söyleyecek söz yok. adamlar 3 gram 16 gb bellek yapmış bizim insanımız beğenmiyor yuh derler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musasm 10 yıl
SDHC kartları oluyorsa pekala flashdiskler de bu boyutta olabilir. Aynı teknoloji aktarım yolları farklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huxi20 10 yıl
ben aktarım hızlarından ve fiyatından pek ümitli değilim açıkçası. bu boyutlarda üretilen 3. 4. nesil ürünler daha başarılı olacaktır. bluetooth larda da öyle oldu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maknc 10 yıl
Yok artık lebron james


bu ne yaw



kaybolur gider arkadaşlarım bu ip takacak bişeyde yok [>:]

bide 16GB boyut ufak diye 1milyar felan isterler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
16GB neysede bu sekil 1 TB olsaydı şaşırırdım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Beriko 10 yıl
Daha neler yaaa..16gb mi hani neresinde bunun 16gb :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
Aktarım hızları ve fiyatı ne acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8164 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
usb bellek, depolama ve 16gb
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Gigabyte Anakart Bölümü Tepe Yöneticisi ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim