Buffalo'dan 16GB kapasiteli süper-kompakt (5mm) USB bellek

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Donanım üreticisi Buffalo duyurusunu yaptığı yeni USB bellekle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Firmanın RUF2-PS serisi altında hazırladığı süper-kompakt tasarımlı yeni sürücü, sadece 18 x 18 x 8 mm boyutlarında ve 3 gram ağırlığında olmasına karşın 16GB'lık yüksek kapasitesi ile şaşırtmayı başarıyor.

Siyah, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıma sunulacak olan yeni bellek, USB 2.0 ve USB 1.1 ara birimlerine destek veriyor. Buffalo'dan yapılan açıklamaya göre yeni belleğin önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyat hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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