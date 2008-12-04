Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan Dell'in Mini 9 netbook modelleri için yeni SSD'ler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,1b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Buffalo'dan Dell'in Mini 9 netbook modelleri için yeni SSD'ler
Tam Boyutta Gör

Intel'in Nehalem platformu için hazırladığı üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyuran Japonya merkezli Buffalo firması, Dell'in Mini 9 serisi için hazırladığı yeni katı hâl disklerinin (SSD) üzerinde örtüyü de kaldırdı. 8.9" boyutundaki Mini 9 netbook modelleri için hazırlanan 16GB ve 32GB kapasiteli yeni SSD'ler, 32.1x3.5x51mm boyutlarında ve 7.5 gram ağırlığında. MLC (multi-level cell) NAND flash yongalarını kullanan yeni SSD'lerin kapasitesine göre 57$ ve 101$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı belirtilmekte.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XivA 10 yıl
biz bu 32liği normal pc mizde kullanamazmıyız sistem c için?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bunlar yaygınlaşıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sapphire HD4850 X2 2GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim