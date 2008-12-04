Buffalo'dan Dell'in Mini 9 netbook modelleri için yeni SSD'ler

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Intel'in Nehalem platformu için hazırladığı üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyuran Japonya merkezli Buffalo firması, Dell'in Mini 9 serisi için hazırladığı yeni katı hâl disklerinin (SSD) üzerinde örtüyü de kaldırdı. 8.9" boyutundaki Mini 9 netbook modelleri için hazırlanan 16GB ve 32GB kapasiteli yeni SSD'ler, 32.1x3.5x51mm boyutlarında ve 7.5 gram ağırlığında. MLC (multi-level cell) NAND flash yongalarını kullanan yeni SSD'lerin kapasitesine göre 57$ ve 101$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı belirtilmekte.