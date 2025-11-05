BYD Atto 2, Aralık’ta Türkiye’de satışa çıkacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör BYD, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Atto 2’yi Aralık ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. B-SUV segmentinde konumlanan model, şehir içi kullanım odaklı boyutlarıyla kompakt yapıyı pratiklik ve teknolojik donanımlarla birleştiriyor.

Markanın “ejderha yüzü” olarak adlandırdığı tasarım dilini benimseyen Atto 2, dinamik gövde hatları ve güçlü kıvrımlarıyla kompakt sınıfta dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Arka bölümde yer alan kesintisiz LED stop lambaları, BYD’nin “Möbius halkası” tasarımını temel alıyor.

BYD Atto 2 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 4,3 metre uzunluğa sahip Atto 2, şehir içi sürüşte kolay manevra kabiliyeti ve ferah bir iç mekan sunuyor. BYD e-Platform 3.0 altyapısını kullanan model, kompakt batarya mimarisi sayesinde kabin alanını en verimli şekilde değerlendirebiliyor. İç mekânda vegan deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklar, panoramik cam tavan ve ambiyans aydınlatması gibi premium özellikler yer alıyor.

Merkezde bulunan 12,8 inç dönebilen dokunmatik ekran, Android Auto ve Apple CarPlay desteğiyle bilgi-eğlence sistemini yönetiyor. Akıllı sesli kontrol, OTA güncellemeleri ve 4G bağlantı sistemi sayesinde araç, sürekli çevrimiçi kalabiliyor.

Tam Boyutta Gör Atto 2, 130 kW (177 PS) güç üreten elektrik motoruyla 0’dan 100 km/s’ye 7,9 saniyede ulaşıyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Battery (LFP) bataryasıyla 312 kilometre (WLTP) menzil sunuyor. 65 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %30’dan %80’e yalnızca 28 dakikada dolabiliyor.

Güvenlik tarafında, standart olarak gelen ADAS sürüş destek sistemleri adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve acil durum fren desteği gibi fonksiyonlarla sürüş güvenliğini artırıyor. Ayrıca NFC dijital anahtar, uzaktan klima kontrolü ve VtoL enerji paylaşım sistemi gibi akıllı özelliklerle araç, mobil güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor.

BYD Atto 2 teknik özellikleri Model BYD ATTO 2 Batarya Tipi BYD Blade Battery (LFP) Batarya Kapasitesi (kWsa) 45,12 kWsa Maksimum Güç (kW) 130 kW (177 PS) 0-100 km/s Hızlanma Süresi 7,9 saniye %30-%80’e Şarj Süresi 28 dakika DC Şarj Gücü 65 kW Karma Menzil (km) 312 (WLTP)

