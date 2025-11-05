BYD Atto 2, Aralık’ta Türkiye’de satışa çıkacak

Markanın “ejderha yüzü” olarak adlandırdığı tasarım dilini benimseyen Atto 2, dinamik gövde hatları ve güçlü kıvrımlarıyla kompakt sınıfta dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Arka bölümde yer alan kesintisiz LED stop lambaları, BYD’nin “Möbius halkası” tasarımını temel alıyor.
BYD Atto 2 neler sunuyor?
Merkezde bulunan 12,8 inç dönebilen dokunmatik ekran, Android Auto ve Apple CarPlay desteğiyle bilgi-eğlence sistemini yönetiyor. Akıllı sesli kontrol, OTA güncellemeleri ve 4G bağlantı sistemi sayesinde araç, sürekli çevrimiçi kalabiliyor.
Güvenlik tarafında, standart olarak gelen ADAS sürüş destek sistemleri adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve acil durum fren desteği gibi fonksiyonlarla sürüş güvenliğini artırıyor. Ayrıca NFC dijital anahtar, uzaktan klima kontrolü ve VtoL enerji paylaşım sistemi gibi akıllı özelliklerle araç, mobil güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor.