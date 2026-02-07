Volkswagen destekli 800 km menzilli SUV | Elektrikli otomobilde Ocak şampiyonu şaşırttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızda bu hafta; Volkswagen destekli Scout Traveler Pasific Mist konsepti, Ocak ayının elektrikli araç şampiyonu BYD ve yeni Mercedes GLB'nin Türkiye fiyatı gibi konuları konuştuk.

Programımızda bu hafta; Volkswagen destekli Scout Traveler Pasific Mist konsepti, Ocak ayının elektrikli araç şampiyonu BYD ve yeni Mercedes GLB'nin Türkiye fiyatı gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:17 - Volkswagen destekli yeni SUV

06:11 - Ocak ayı en çok satan elektrikli otomobiller

12:31 - BYD'de son durum ne?

24:19 - Omoda 5 ve Omoda 7 Türkiye'ye doğru yola çıktı

33:26 - Yeni Mercedes GLB'nin fiyatı üzdü

41:35 - İstanbul'un köprüleri özelleştiriliyor mu?

51:55 - Kapanış

Volkswagen destekli yeni Scout SUV

Volkswagen grubunun desteklediği Scout markası, klasik International Harvester Scout’un mirasını elektrikli çağa taşıyan Scout Traveler Pacific Mist adlı yeni SUV konseptini tanıttı. Bu model, 800 km’ye varan toplam menzil, 0-100 km/s hızlanmayı yaklaşık 3,5 saniyede tamamlayan performansı ve güçlü arazi yetenekleriyle dikkat çekiyor. Nostaljik tasarım detayları ve modern teknik özelliklerin bir araya geldiği araç, 2026’nın sonu veya 2027’nin başlarında üretime başlamaya hazırlanıyor. 22 inç jantlar, çamurluklar ve dört tekerlekten çekiş sistemi gibi donanımlarla donatılan model, Rivian R1S ve benzeri yüksek performanslı SUV’lara rakip olmayı hedefliyor.

Ocak 2026’da en çok satan elektrikli otomobiller

Ocak 2026’da Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında toplam 11.158 adet satış gerçekleşti ve satışların yaklaşık %18,3’ü elektrikli araçlardan geldi. Listede BYD markası, Atto 2 ve Sealion 7 gibi modellerle hem model hem de marka bazında zirvede yer aldı. Toplamda BYD’nin satışları 3.864 adede ulaşırken yerli üretici Togg 2.029 adetle ikinci sırada yer aldı. Volvo EX30, Tesla Model Y ve MINI Countryman gibi modeller de sıralamada yer buldu.

Yeni Mercedes GLB’nin Türkiye fiyatı

Mercedes’in yenilenen kompakt SUV modeli yeni Mercedes GLB 250+, Türkiye pazarında dikkat çekici bir fiyatla konumlanıyor. Resmi konfigürasyon sayfasına göre modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 5.352.932 TL olarak açıklanırken, 800V elektrik mimarisi sayesinde tek şarjda 625 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Şehir içi kullanımda bu menzil 788 km’ye kadar çıkabiliyor. 200 kW (272 hp) gücündeki elektrik motoru ve 320 kW’a kadar hızlı şarj kapasitesi sayesinde etkileyici performans değerleri sergileyen GLB, Mercedes’in premium elektrikli SUV segmentindeki güncel tekliflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 Türkiye’ye yola çıktı

Çin menşeli otomobil markaları OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, Türkiye pazarındaki resmi süreçlerini hızlandırmak üzere Wuhu Limanı’ndan ülkeye doğru sevk edilmeye başlandı. Bu adım, OMODA ve kardeş marka JAECOO’nun “çift marka stratejisi” ile Türkiye’deki varlığını güçlendirme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. OMODA 7 özellikle parametreik tasarımı, büyük kayar ekranı ve donanım seviyesiyle dikkat çekerken, OMODA 5 de tasarım ile pratiklik odaklı özelliklerle öne çıkıyor. Bu modellerin Türkiye yollarında görünmeye başlaması, markanın yerleşik otomotiv pazarında alternatif seçenekler sunma hedefini yansıtıyor.

İstanbul'un köprüleri ve 9 otoyol özelleştiriliyor mu?

Bloomberg'in haberine göre, İstanbul’un iki ikonik köprüsü ve bir dizi otoyolun işletme haklarının özelleştirilmesi için Ernst & Young (EY)’ı danışman firması olarak görevlendirildi. Bu adım, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile en az dokuz ücretli otoyolun dahil olduğu milyar dolarlık bir özelleştirme sürecini ilerletmeyi amaçlıyor. EY’nin bu büyük altyapı özelleştirme projesine liderlik etmesi, hükümetinin özel sermayeyi çekme ve kritik ulaşım varlıklarının yönetimini yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.