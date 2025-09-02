Giriş
    Ağustos’ta otomotiv pazarı rekor kırdı: Tesla Model Y zirvede

    Tesla Model Y, ağustosta 8.730 adetle Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu. Ağustos ayında otomotiv pazarındaki toplam satış ise 100 bin barajını geçerek rekora imza attı.

    Ağustos’ta otomotiv pazarı rekor kırdı: Tesla Model Y zirvede Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 büyüyerek 817 bin 345 adete ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları bu dönemde yüzde 8,05 artışla 654 bin 413, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932 olarak gerçekleşti.

    Şimdiye kadarki en iyi Ağustos ayı

    Ağustos ayında toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 artarak 101 bin 650 adete ulaştı. Böylece aylık satışlar bir kez daha 100 bin barajını geçmiş oldu. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 18,7 artışla 82 bin 215, hafif ticari araç satışları ise yüzde 6,77 yükselerek 19 bin 435 olarak kaydedildi.

    Pazarın büyük kısmını oluşturan araçlar, düşük ÖTV oranlarına sahip A, B ve C segmentlerinde yoğunlaştı. C segmenti otomobiller 366 bin 708 adet ile yüzde 56 pay alırken, B segmenti 166 bin 469 adetle yüzde 25,4 paya sahip oldu. Gövde tiplerinde ise SUV otomobiller yüzde 62,8 pay ve 410 bin 891 satışla lider konumda.

    Yakıt türü bazında ise benzinli otomobiller 304 bin 618 adetle yüzde 46,5 pay alırken, hibrit otomobiller 172 bin 366 adetle yüzde 26,3, elektrikli otomobiller ise 120 bin 857 adetle yüzde 18,5 paya ulaştı. Dizel otomobiller 52 bin 253 adetle yüzde 8, otogazlılar ise 4 bin 319 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

    Tesla Model Y’den rekor

    160 kW altı elektrikli otomobiller yüzde 106,6 artışla yüzde 13,5 paya, 160 kW üstü elektrikliler ise yüzde 285,9 yükselişle yüzde 5 paya ulaştı. Toplamda Türkiye’de ağustos ayında 17.480 adet, ocak-ağustos döneminde ise 119.640 adet elektrikli otomobil satıldı.

    Tesla Model Y, ağustosta 8.730 adet satışla otomobil pazarının en çok satan modeli oldu. Renault Megane Sedan 4.454 adetle ikinci sırada yer alırken, ocak-ağustos döneminde lider Renault Clio HB 30.539 adetle pazarın zirvesindeydi. Model Y, aynı dönemde 25.756 adetle en çok satan dördüncü model konumunda bulunuyor.

    Ocak-ağustos döneminde ise Tesla Model Y ve Togg T10X, sırasıyla 25.756 (%21,5) ve 21.070 (%17,6) adet satışla elektrikli otomobil pazarının büyük bölümünü oluşturdu.

    Ağustos 2025 en çok satan otomobiller
    Sıra Marka / Model Satış Adedi
    1 Tesla Model Y 8.730
    2 Renault Megane Sedan 4.454
    3 Fiat Egea Sedan 3.477
    4 Renault Clio HB 3.256
    5 Fiat Egea Cross 2.439
    6 Dacia Sandero Stepway 2.299
    7 Toyota Corolla 1.947
    8 Volkswagen T-Roc 1.829
    9 Hyundai i20 1.733
    10 Toyota C-HR 1.584

    Ocak-Ağustos 2025 en çok satan otomobiller
    Marka Model Satış Adedi (Ocak-Ağustos)
    RENAULT CLİO HB 30.539
    RENAULT MEGANE SEDAN 28.197
    FİAT EGEA SEDAN 28.073
    TESLA MODEL Y 25.756
    BYD SEAL U 22.386
    TOYOTA COROLLA 21.164
    TOGG T10X 21.070
    FİAT EGEA CROSS 17.991
    TOYOTA C-HR 15.675
    PEUGEOT 2008 14.561
    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/otomobil-ve-hafif-ticari-arac-pazari-ocak-agustos-doneminde-yuzde-7-24-artti/3675923 https://www.odmd.org.tr/
