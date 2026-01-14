Giriş
    Honda, klasik H logosunu yeniledi: Elektrikli modellerde kullanılacak

    Honda, yenilenen logosunu elektrikli seri üretim modelleri başta olmak üzere, bayilerde ve motor sporları faaliyetlerinde kullanılacağını duyurdu.              

    Honda, klasik H logosunu yeniledi: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör
    Honda, elektrifikasyona daha güçlü adımlar atarken görsel kimliğinde bir değişikliğe gidiyor. Şirket, yenilenen logosunun elektrikli seri üretim modellerinde başta olmak üzere bayilerde ve motor sporları faaliyetlerinde kullanılacağını duyurdu.

    Klasik “H” amblemi bu kez daha sade, çerçevesiz bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yeni logo, 2027’den itibaren piyasaya çıkacak elektrikli araçlarda ve yeni nesil hibritlerde yerini alacak.

    İlk olarak hangi modellerde yer alacak?

    Honda, klasik H logosunu yeniledi: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör
    Yeni amblem ilk kez 2024’ün başlarında tanıtılan Honda 0 Serisi konseptlerinde karşımıza çıkmıştı. Bu logoyu taşıyacak ilk seri üretim modelin Ohio’da üretilecek olan 0 SUV olması bekleniyor. Başlangıçta 2026 için planlanan bu modelde, yeni amblemin kesin kullanım tarihi 2027 olarak belirtiliyor. 0 SUV’un ardından, aydınlatmalı ambleme sahip 0 Saloon sahneye çıkacak. Üçüncü model ise daha kompakt yapıda olan 0 Alpha SUV olacak. Bu araç küresel pazarlar için geliştiriliyor ve özellikle Japonya ile Hindistan’a odaklanıyor.
    Honda, klasik H logosunu yeniledi: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör
    Honda, yeni logonun yalnızca tamamen elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacağını da doğruladı. 2027–2031 yılları arasında güncellenmiş e:HEV hibrit sistemiyle donatılmış 13 yeni model piyasaya sürülecek ve bu araçlar da yeni amblemi taşıyacak. 

    Bu tabloya bakıldığında, Prelude coupe ve yakında çıkacak Super-One hatchback gibi modeller, mevcut logoyu taşıyan son yeni araçlar arasında yer alabilir. Ancak Honda, ilerleyen model yılı güncellemelerinde bu araçlara da yeni rozeti eklemeyi tercih edebilir.

    Şirket, içten yanmalı motorlu gelecekteki modeller hakkında net bir açıklama yapmasa da, yeni görsel kimliğin otomobil gamı genelinde ve bayiler, kurumsal iletişim ile motor sporları gibi diğer alanlarda kademeli olarak yaygınlaştırılacağını belirtiyor.

    Honda’nın “H” logosu 1963’ten bu yana markanın simgesi konumunda. Logo daha önce 1969, 1981, 1991 ve 2001 yıllarında güncellenmişti. İki yana uzanan ellerden ilham alan bu son tasarım ise, Honda’nın dönüşüm sürecinde “ikinci kuruluş” fikrini temsil etmeyi amaçlıyor.

