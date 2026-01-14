Honda, klasik H logosunu yeniledi: Elektrikli modellerde kullanılacak

Klasik “H” amblemi bu kez daha sade, çerçevesiz bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yeni logo, 2027’den itibaren piyasaya çıkacak elektrikli araçlarda ve yeni nesil hibritlerde yerini alacak.
İlk olarak hangi modellerde yer alacak?
Bu tabloya bakıldığında, Prelude coupe ve yakında çıkacak Super-One hatchback gibi modeller, mevcut logoyu taşıyan son yeni araçlar arasında yer alabilir. Ancak Honda, ilerleyen model yılı güncellemelerinde bu araçlara da yeni rozeti eklemeyi tercih edebilir.
Şirket, içten yanmalı motorlu gelecekteki modeller hakkında net bir açıklama yapmasa da, yeni görsel kimliğin otomobil gamı genelinde ve bayiler, kurumsal iletişim ile motor sporları gibi diğer alanlarda kademeli olarak yaygınlaştırılacağını belirtiyor.
Honda’nın “H” logosu 1963’ten bu yana markanın simgesi konumunda. Logo daha önce 1969, 1981, 1991 ve 2001 yıllarında güncellenmişti. İki yana uzanan ellerden ilham alan bu son tasarım ise, Honda’nın dönüşüm sürecinde “ikinci kuruluş” fikrini temsil etmeyi amaçlıyor.