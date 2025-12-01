BYD Atto 2 Türkiye fiyatı açıklandı: Aralık ayında satışa sunuluyor

BYD, Türkiye’de ürün yelpazesini yüzde 100 elektrikli B-SUV segmentinde yer alan yepyeni Atto 2 modeliyle genişletti. Aralık ayında Türkiye'deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak olan BYD Atto 2 fiyatı 1.529.000 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|BYD Atto 2 Boost
|1.529.000 TL
|BYD Atto 2 Comfort
|1.629.000 TL
BYD Atto 2, özellikleriyle neler sunuyor❓
Ferah yaşam alanını destekleyen BYD’nin e-Platform 3.0 mimarisi, özellikle arka koltuklarda geniş bir iç hacim sunarak, yolcular için ekstra konfor sağlıyor. Düz arka zemin tasarımı, özellikle aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir genişlik sunarken, 400 litrelik hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.340 litreye kadar genişleyerek daha fazla yükleme alanı sağlıyor.
Şehir içi kullanımda 463 km’ye varan menzil
Modelde üç fazlı 11 kW AC şarj desteği standart olarak sunuluyor. Çok bağlantılı arka süspansiyon yapısı, artırılmış gövde rijitliği ve BYD’ye özgü Cell-to-Body (CTB) mimarisi, sürüş konforu ile güvenliği birlikte sağlıyor.
Comfort donanım seviyesi ise daha büyük boyutlu 12.8 inç dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, ön koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, kabine derinlik kazandıran ambiyans aydınlatması, 15W kablosuz şarj ünitesi ve park manevralarını kolaylaştıran panoramik görüş kamerası gibi özelliklerle tüketicilerle buluşuyor.
