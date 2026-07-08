Leapmotor B03X Avrupa'da ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve menzili

Leapmotor, Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla Avrupa genelindeki bayilerin resmi olarak sipariş almaya başladığını duyurdu. Çin pazarında "A10" adıyla satılan ve mayıs ayında 23 bin adetten fazla satarak BYD Yuan Up ve Geely Xingyuan gibi devlere doğrudan kafa tutan model, Avrupa pazarında küresel bir strateji belgesi olarak konumlandırılıyor.
Motor gücü de fiyatı da ikiye katlandı
- Avrupa Versiyonu (B03X): Ön aksa yerleştirilen tek bir elektrik motoru tam 145 kW (194 beygir) güç ve 200 Nm tork üretiyor. Araç bu güçlü motorla 0'dan 100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlarken, maksimum 160 km/s hıza ulaşabiliyor.
- Çin Versiyonu (A10): Çin pazarında satılan baz model ise sadece 90 kW (120 beygir) güç üreten daha mütevazı bir motora sahip.
4.270 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 2.605 mm aks mesafesine sahip olan B03X, kompakt SUV hatlarını şehir içi kullanım kolaylığı sunan boyutlarla birleştiriyor.
16 dakikada şarj
|Batarya kapasitesi
|WLTP menzili
|39.8 kWsa
|292 km
|53 kWsa
|382 km
Çin fiyatının iki katına Avrupa'da
Avrupa'da "LIFE" ve "DESIGN" olmak üzere iki farklı donanım paketiyle satılacak olan B03X, akıllı bağlantı özellikleri ve uzaktan araç kontrolü sunan Leap OS 4.0 işletim sistemiyle geliyor.
Ancak en çarpıcı detay fiyatlandırma tarafında ortaya çıkıyor. Çin pazarında A10 modeli donanım seviyesine göre 9.680 dolar ile 12.770 dolar arasında alıcı buluyor. Aracın Avrupa için belirlenen 24.900 euro (yaklaşık 28.460 Dolar) başlangıç fiyatı, Çin'deki en dolu versiyonun bile iki katından daha fazla bir tutara denk geliyor.
Hedef: Yılda 1 milyon araç teslimatı
2025 yılında ilk kez tam yıllık net kârını açıklayan ve küresel teslimatlarını 600 bin adet seviyesine yaklaştıran Leapmotor, Stellantis'in satış ve dağıtım ağını arkasına alarak büyümesini agresif bir şekilde sürdürüyor. Şirket yönetimi, 2026 yılı için belirlediği 1 milyon araçlık küresel teslimat hedefini yinelerken, aralarında yeni B03X'in de bulunduğu yeni nesil modellerin bu yılki toplam satışların %60'ını oluşturmasını bekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: