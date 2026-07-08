Leapmotor B03X Avrupa'da ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve menzili

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Tam Boyutta Gör Stellantis grubu tarafından küresel pazarlarda desteklenen Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor, Avrupa pazarındaki model atağını genişletiyor. Markanın Çin'de satış rekorları kıran kompakt elektrikli crossover modeli, Avrupa pazarına özel çok daha güçlü bir motor altyapısı ve 24.900 euro gibi dikkat çekici başlangıç fiyatıyla "B03X" adı altında ön siparişe açıldı.

Leapmotor, Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla Avrupa genelindeki bayilerin resmi olarak sipariş almaya başladığını duyurdu. Çin pazarında "A10" adıyla satılan ve mayıs ayında 23 bin adetten fazla satarak BYD Yuan Up ve Geely Xingyuan gibi devlere doğrudan kafa tutan model, Avrupa pazarında küresel bir strateji belgesi olarak konumlandırılıyor.

Motor gücü de fiyatı da ikiye katlandı

Tam Boyutta Gör B03X, Çin’deki ikizi A10 ile aynı dış tasarımı, kompakt boyutları ve batarya mimarisini paylaşsa da Avrupalı tüketicilerin beklentilerini karşılamak adına motor tarafında çok ciddi bir mekanik güncelleme aldı.

Avrupa Versiyonu (B03X): Ön aksa yerleştirilen tek bir elektrik motoru tam 145 kW (194 beygir) güç ve 200 Nm tork üretiyor. Araç bu güçlü motorla 0'dan 100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlarken, maksimum 160 km/s hıza ulaşabiliyor.

Ön aksa yerleştirilen tek bir elektrik motoru tam ve 200 Nm tork üretiyor. Araç bu güçlü motorla 0'dan 100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlarken, maksimum 160 km/s hıza ulaşabiliyor. Çin Versiyonu (A10): Çin pazarında satılan baz model ise sadece 90 kW (120 beygir) güç üreten daha mütevazı bir motora sahip.

4.270 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 2.605 mm aks mesafesine sahip olan B03X, kompakt SUV hatlarını şehir içi kullanım kolaylığı sunan boyutlarla birleştiriyor.

16 dakikada şarj

Tam Boyutta Gör Araç, Leapmotor'un en yeni nesil platformu üzerinde yükseliyor ve şasiye entegre edilmiş CTC 2.0 Plus (Cell-to-Chassis) mimarili, lityum demir fosfat (LFP) batarya sistemini kullanıyor. B03X, Avrupa’da iki farklı batarya ve menzil seçeneği sunulacak. Büyük bataryanın %30-80 şarj süresi 16 dakika.

Leapmotor B03X batarya seçenekleri Batarya kapasitesi WLTP menzili 39.8 kWsa 292 km 53 kWsa 382 km

Çin fiyatının iki katına Avrupa'da

Avrupa'da "LIFE" ve "DESIGN" olmak üzere iki farklı donanım paketiyle satılacak olan B03X, akıllı bağlantı özellikleri ve uzaktan araç kontrolü sunan Leap OS 4.0 işletim sistemiyle geliyor.

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Ancak en çarpıcı detay fiyatlandırma tarafında ortaya çıkıyor. Çin pazarında A10 modeli donanım seviyesine göre 9.680 dolar ile 12.770 dolar arasında alıcı buluyor. Aracın Avrupa için belirlenen 24.900 euro (yaklaşık 28.460 Dolar) başlangıç fiyatı, Çin'deki en dolu versiyonun bile iki katından daha fazla bir tutara denk geliyor.

Hedef: Yılda 1 milyon araç teslimatı

2025 yılında ilk kez tam yıllık net kârını açıklayan ve küresel teslimatlarını 600 bin adet seviyesine yaklaştıran Leapmotor, Stellantis'in satış ve dağıtım ağını arkasına alarak büyümesini agresif bir şekilde sürdürüyor. Şirket yönetimi, 2026 yılı için belirlediği 1 milyon araçlık küresel teslimat hedefini yinelerken, aralarında yeni B03X'in de bulunduğu yeni nesil modellerin bu yılki toplam satışların %60'ını oluşturmasını bekliyor.

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Fiyatı iki katına çıktı! Leapmotor B03X Çin'den Avrupa'ya geldi

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