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    Yeni Geely Preface L90'ın ipucu görseli paylaşıldı: 100 km'de 4 litre yakacak

    Geely, LiDAR sensörlü ve 100 kilometrede sadece 4 litre yakıt tüketen yeni hibrit sedanı Preface L90’ı duyurdu. Pist şampiyonu model, küresel pazara açılmaya hazırlanıyor.

    100 km'de 4 litre yakacak! 5 metrelik sedan Geely Preface L90 Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Geely, amiral gemisi sedan segmentinde taşları yerinden oynatacak yeni modeli "Preface L90"ı (kod adı FS21) ilk kez resmi olarak gösterdi. 10 Temmuz’da dünya lansmanı yapılacak olan 5 metrelik dev sedan; tavanındaki LiDAR sensörü, otonom sürüş işlemcileri ve 100 km'de sadece 4 litrelik yakıt tüketim değeriyle doğrudan premium ligi hedefliyor.

    Geely Auto, geçtiğimiz ay Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) resmi onay belgelerinde "Preface L90" ismiyle ortaya çıkan yeni sedan modelinin ilk resmi ipucu görselini paylaştı. Markanın elektrikli alt markasındaki Galaxy Starshine 7 Max modeliyle ikiz olan Preface L90, hem geleneksel içten yanmalı hem de yeni nesil akıllı hibrit (HEV) motor seçenekleriyle küresel pazarlara ihraç edilecek.

    Standart modelden daha büyük ve heybetli

    Resmi regülasyon kayıtlarına göre Geely Preface L90, oldukça cömert boyutlara sahip:

    Geely Preface L90 boyutları
    - Geely Preface L90 Standart Preface
    Uzunluk 4.956 mm +131 mm
    Genişlik 1.915 mm +35 mm
    Yükseklik 1.505 mm +35 mm
    Aks Mesafesi 2.845 mm +45 mm

    Aracın dış tasarımında devasa krom kaplama ön ızgara, sportif tampon tasarımları ve yeni nesil keskin hatlı LED far grubu dikkat çekiyor.

    Çift Nvidia çipli yapay zeka ve otonom sürüş

    100 km'de 4 litre yakacak! 5 metrelik sedan Geely Preface L90 Tam Boyutta Gör
    Preface L90’ın en radikal donanımı, tavanında opsiyonel olarak sunulan LiDAR sensörü. Bu teknoloji, aracın bünyesinde çift Nvidia Orin-X çipi barındıran ve toplamda 508 TOPS gibi çok yüksek bir işlem gücü sunan G-ASD G-Pilot H5 akıllı sürüş asistan sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Bu gelişmiş donanım sayesinde araç, hem otoyollarda hem de şehir içi yoğun trafikte "Navigate On Autopilot" (NOA) yani navigasyon bazlı tam otonom sürüş gerçekleştirebiliyor.

    100 kilometrede 4 litre yakıt tüketimi

    Geely, yeni amiral gemisinde hem saf benzinli hem de i-HEV adı verilen akıllı hibrit motor seçenekleri sunacak:

    • Benzinli Seçenekleri: 198 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo motor ve 268 beygir güç üreten 2.0 litrelik performans seçeneği.
    • Akıllı Hibrit (i-HEV) Seçeneği: 161 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli motora, 175 kW güç üreten bir elektrik motoru eşlik ediyor. Özel bir DHT (hibrit şanzıman) sistemiyle eşleşen bu ünitenin fabrika verisi yakıt tüketimi 100 kilometrede sadece 3,98 litre.

    Geely Preface L90 ile ilgili fiyatlandırma ve iç mekan teknolojisi gibi tüm detaylar 10 Temmuz'daki resmi lansmanla netleşecek.

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