BYD'nin yeni markası, ilk modelinin resmi görselini paylaştı

Şu ana kadar Linghui e9’un yanı sıra üç farklı model daha Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında ortaya çıktı: Linghui e5, Linghui e7 ve Linghui M9. “e” serisi tamamen elektrikli modellerden oluşurken, M9 markanın tek şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne çıkıyor.
Tasarım açısından Linghui e9’un, eski nesil BYD Han modelini andıran bir çizgiye sahip olduğu görülüyor. Ön bölümde krom kaplamalı nokta desenli geniş bir ızgara ve keskin hatlara sahip iki parçalı far tasarımı dikkat çekiyor. Izgaranın üst kısmında Linghui logosu yer alırken, yan tarafta geleneksel kapı kolları ve siyah alaşım jantlar bulunuyor.
Performans tarafında araç, öne konumlandırılmış bir elektrik motoruyla sunuluyor. Motor, 135 kW (181 hp) veya 150 kW (201 hp) maksimum güç seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Gücünü BYD'nin Blade lityum demir fosfat batarya paketinden alan modelde 60,5 kWsa ve 64,315 kWsa kapasiteli iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. Bu bataryalar, CLTC ölçüm standartlarına göre sırasıyla 535 km ve 605 km menzil sunuyor.