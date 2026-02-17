BYD'nin yeni markası, ilk modelinin resmi görselini paylaştı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD, yeni alt markası Linghui’nin ilk modeli olan tamamen elektrikli Linghui e9 sedanın resmi görsellerini yayımladı. Söz konusu markanın hedefinde taksiler, araç çağırma hizmetleri ve kiralama şirketleri bulunuyor.

Şu ana kadar Linghui e9’un yanı sıra üç farklı model daha Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında ortaya çıktı: Linghui e5, Linghui e7 ve Linghui M9. “e” serisi tamamen elektrikli modellerden oluşurken, M9 markanın tek şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne çıkıyor.

Tasarım açısından Linghui e9’un, eski nesil BYD Han modelini andıran bir çizgiye sahip olduğu görülüyor. Ön bölümde krom kaplamalı nokta desenli geniş bir ızgara ve keskin hatlara sahip iki parçalı far tasarımı dikkat çekiyor. Izgaranın üst kısmında Linghui logosu yer alırken, yan tarafta geleneksel kapı kolları ve siyah alaşım jantlar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Arka bölümde ise boydan boya uzanan LED stop lambaları ve tamponun iki yanında kırmızı reflektörler yer alıyor. Boyutlarına bakıldığında Linghui e9; 4995 mm uzunluk, 1910 mm genişlik ve 1495 mm yükseklik ölçülerine sahip. Modelin aks mesafesi ise 2920 mm.

Skoda'nın yeni elektrikli amiral gemisi görüntülendi: 7 koltuklu! 2 sa. önce eklendi

Performans tarafında araç, öne konumlandırılmış bir elektrik motoruyla sunuluyor. Motor, 135 kW (181 hp) veya 150 kW (201 hp) maksimum güç seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Gücünü BYD’nin Blade lityum demir fosfat batarya paketinden alan modelde 60,5 kWsa ve 64,315 kWsa kapasiteli iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. Bu bataryalar, CLTC ölçüm standartlarına göre sırasıyla 535 km ve 605 km menzil sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD'nin yeni markası, ilk modelinin resmi görselini paylaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: